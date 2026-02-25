Discours de Trump : comparé à un nazi pour ces propos sur un risque de guerre

Donald Trump a prononcé le discours sur l'état de l'Union le plus long de l'histoire des Etats-Unis, au cours duquel il a vanté un bilan "historique". Dès le lendemain, il a été comparé au nazi Joseph Goebbels par la diplomatie iranienne.

Donald Trump prononçait ce mardi 24 février son discours sur l'état de l'Union, événement annuel aux Etats-Unis au cours duquel il a vanté un bilan "historique". Cette prise de parole est déjà entrée dans l'histoire car le magnat de l'immobilier a battu le record du plus long discours sur l'état de l'Union devant le Congrès américain. Droits de douane, santé économique du pays, immigration... Donald Trump a abordé plusieurs sujets et a ensuite été pris à partie par le ministère iranien des Affaires étrangères.

Ce dernier rejette les accusations américaines concernant son programme de missiles, les qualifiant de "mensonges éhontés" et comparant le discours de Trump à la propagande du nazi Joseph Goebbels. Pour rappel, malgré des pourparlers en cours, Donald Trump a dit envisager des frappes "limitées" dans les prochains jours en Iran. Une menace qu'il fait planer sur Téhéran depuis plusieurs semaines déjà.

"'Répétez un mensonge suffisamment souvent et il devient vérité', une loi de la propagande forgée par le nazi Joseph Goebbels. Elle est aujourd'hui systématiquement utilisée par l'administration américaine et les profiteurs de guerre qui l'entourent, notamment le régime israélien génocidaire, pour servir leur sinistre campagne de désinformation contre l'Iran. Leurs allégations concernant le programme nucléaire iranien, les missiles balistiques iraniens et le nombre de victimes lors des troubles de janvier ne sont que la répétition de mensonges éhontés. Personne ne devrait se laisser berner par ces mensonges flagrants", écrit le porte-parole du ministère, Esmaeil Baqaei, sur X ce mercredi.

"Les Démocrates veulent tricher", assure Trump

Donald Trump en a aussi profité pour malmener la gauche américaine. En effet, le président des Etats-Unis a réitéré ses accusations de fraude électorale. Il a évoqué son "troisième" mandat, assurant qu'il se "passe parfois des choses bizarres", en référence au scrutin de 2020 qu'il a toujours prétendu volé par les Démocrates. Une fois lancé, il s'en est plus clairement pris à ses opposants : "Pourquoi nous voulons changer ces règles électorales ? Parce que les Démocrates veulent tricher. Ils avancent des excuses : ce serait raciste. Ils ont beaucoup d'imagination. La seule façon d'être élus, pour eux, est de tricher, et on va mettre un terme à cela", a-t-il lancé.

Alors qu'il a demandé à toute l'assemblée de se lever pour donner la priorité aux Américains, et non aux immigrés illégaux, la gauche est restée assise. "Ce sont des gens malades. Ces gens sont fous, je vous le dis, ils sont fous. On est chanceux d'avoir un pays avec des gens comme ça, on les a arrêtés juste à temps. Vous devriez avoir honte", poursuit-il, en référence à la police fédérale de l'immigration (ICE).

"Vous avez tué des Américains", lance une élue du Minnesota

Selon plusieurs sondages outre-Atlantique, les Américains sont clairs : Donald Trump a dépassé les limites dans sa stratégie anti-immigration, notamment après les deux fusillades mortelles controversées à Minneapolis impliquant l'ICE qui ont profondément marqué le pays. Pour autant, lors de cette soirée, peu d'élus d'opposition ont tenté de se faire entendre face au président des Etats-Unis.

L'une d'entre elles, Ilhan Omar, s'est toutefois exprimée. "Vous avez tué des Américains", a lancé l'élue du Minnesota, toujours en référence à Minneapolis. L'élu démocrate du Texas Al Green s'est de son côté vu contraint de quitter la Chambre des représentants après avoir brandi une pancarte sur laquelle on pouvait lire "les Noirs ne sont pas des singes". Une référence à une vidéo partagée plus tôt ce mois-ci sur Truth Social par Donald Trump, représentant le couple Obama en singes.

Al Green avait déjà été expulsé du Congrès il y a un an après avoir crié son opposition à Donald Trump dans le même cadre. Le Démocrate du Texas s'était levé et s'était mis à crier en brandissant sa canne : "Vous n'avez pas de mandat pour couper les fonds de Medicaid (Sécurité sociale)". "L a première fois, c'était spontané", a reconnu Al Green. "Cette fois-ci, c'était intentionnel. Je voulais m'assurer de lui faire passer un message. C'est pourquoi j'ai choisi une place côté allée, pour pouvoir le lui transmettre personnellement", dit-il chez ABC News.