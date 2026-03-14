Salaire des conseillers municipaux : combien gagnent les élus à la mairie ?

A combien s'élève l'indemnité des conseillers municipaux ?

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Mais au fait, quel est le salaire, ou bien la rémunération d'un élu à la mairie ? Il faut d'abord bien comprendre la fonction. Le conseiller municipal est un élu local siégeant au sein de l'organe délibérant de la commune. Contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas d'un métier au sens contractuel du terme, mais d'une fonction élective au service de la collectivité. Cette mission ne se limite pas à la simple présence aux réunions mensuelles en mairie. L'élu agit comme le représentant direct des administrés et veille à placer l'intérêt général au cœur des décisions locales.

La charge de travail réelle des conseillers municipaux dépasse souvent largement le cadre des attentes initiales. En plus de la préparation rigoureuse des dossiers techniques, ils assurent une présence constante sur le terrain et participent activement aux commissions thématiques. Dans les zones rurales, ce mandat repose quasi exclusivement sur le dévouement personnel de l'élu, qui doit souvent jongler entre ses responsabilités publiques et sa vie professionnelle, parfois sans aucun soutien administratif. Bien que le Code général des collectivités territoriales définisse précisément leurs attributions, la réalité du terrain impose une polyvalence constante.

Compte tenu de cet investissement, la question de la rémunération suscite régulièrement des interrogations. Il est important de préciser qu'un conseiller municipal ne perçoit pas de "salaire", mais des indemnités de fonction destinées à compenser les frais et le temps consacrés à la collectivité, explique le ministère de l'Intérieur. Pour la grande majorité des communes françaises, ces élus ne perçoivent aucune indemnité. Le régime indemnitaire dépend en effet de la taille de la population. Dans les villes de plus de 100 000 habitants, hors Paris, Marseille et Lyon, l'indemnité est un droit obligatoire qui s'élève environ à 246,63 euros brut par mois. Ce montant peut être majoré si l'élu reçoit une délégation spécifique du maire.

Quelles sont les indemnités des conseillers municipaux ?

Taille de la commune ou statut spécifique Type d'indemnité Montant brut mensuel maximum Moins de 100 000 habitants Facultative (prélevée sur l'enveloppe globale) Variable (souvent 0 euro) 100 000 habitants et plus (hors PLM) Obligatoire (indemnité de droit) 246,63 euros Marseille et Lyon (Conseiller municipal) Régime spécial métropolitain 2 127,19 euros Paris (Conseiller de Paris) Régime spécial (cumul ville et département) 3 720,02 euros

Dans les communes de moins de 100 000 habitants, le versement d'une indemnité aux conseillers est facultatif. Il est prélevé sur l'enveloppe globale initialement réservée au maire et à ses adjoints. En d'autres termes, il revient au maire de décider s'il souhaite redistribuer une partie de ses propres indemnités pour rétribuer ses conseillers. Dans les faits, la plupart des élus municipaux de France exercent donc leur mandat de manière totalement bénévole.

Les trois plus grandes métropoles françaises bénéficient d'un régime particulier en raison de leur statut institutionnel hybride. À Paris, les élus cumulent les fonctions de conseiller municipal et de conseiller départemental, ce qui leur permet de percevoir une indemnité pouvant atteindre 3 720,02 euros brut mensuels. À Lyon et Marseille, les montants s'élèvent respectivement à 2 127,19 euros pour les conseillers municipaux, auxquels peuvent s'ajouter des indemnités spécifiques pour les fonctions exercées au sein des conseils d'arrondissement.

L'actualité institutionnelle a été marquée par la loi PLM promulguée en 2025. Cette réforme majeure modifie les règles électorales pour Paris, Lyon et Marseille. Désormais, les citoyens participent à deux scrutins distincts et simultanés. Ce système permet d'élire séparément les conseillers d'arrondissement ou de secteur et les conseillers municipaux, mettant ainsi fin au système de fléchage indirect qui prévalait jusqu'alors. Cette évolution vise à renforcer la représentativité des élus et à clarifier le rôle de chaque conseiller au sein de ces grandes métropoles.

Rendre attractive la fonction de conseiller : Pour rendre la fonction plus attractive, notamment dans les petites communes rurales où les élus peinent à trouver des volontaires, la loi Gatel, entrée en vigueur en février 2026, revalorise les indemnités de façon dégressive. Les maires des communes de moins de 1 000 habitants bénéficient d'une hausse de 10 %, ceux des communes de moins de 3 500 habitants de 8 %, de 6 % pour celles de moins de 10 000 habitants, et de 4 % pour celles de moins de 20 000 habitants. La dotation particulière " élu local " est par ailleurs étendue à toutes les communes de moins de 3 500 habitants à partir de 2026, contre moins de 1 000 habitants jusqu'ici.