1er tour des municipales 2026 : s'il n'y a qu'une seule liste aux élections, faut-il aller voter ?

Ce dimanche 15 mars, certaines communes ne comptent qu'une seule liste électorale. Mais comment se passe l'élection dans ce cas de figure ?

Les élections municipales se déroulent les 15 et 22 mars 2026. Enfin... Pas pour tous les citoyens ! Dans le cas où aucune liste n'est déposée, les élections ne peuvent simplement pas avoir lieu. Il ne sera pas possible d'élire un conseil municipal. C'est le cas cette année dans une soixantaine de communes. Dans une telle situation, le préfet nomme, dans les huit jours, une délégation. Cette instance transitoire est chargée d'assurer la gestion des affaires courantes et urgentes. Elle ne remplace pas le conseil municipal et ne peut engager de dépenses de long terme, indique Légifrance.

Si, après trois mois, aucune élection n'a pu aboutir faute de candidats, le préfet peut nommer une seconde délégation ou engager une procédure de dissolution administrative pouvant mener à la fusion de la commune avec une ville voisine.

Ces cas sont très rares. En revanche, de très nombreuses communes françaises ne comptent qu'une seule liste sur leur bulletin de vote ce dimanche 15 mars. Cela concerne 23 700 communes, soit 68% des villes ou villages de France ! Si l'issue semble jouée d'avance, les règles entourant ce scénario et l'importance du vote restent méconnues pour beaucoup de citoyens.

Le phénomène de la liste unique est de plus en plus fréquent en raison du manque de volontaires pour assumer ces responsabilités. Depuis la réforme majeure de la loi du 21 mai 2025, le mode de scrutin a été harmonisé. Désormais, toutes les communes votent au scrutin de liste. Une élection est acquise dès le premier tour si la liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. Puisque les votes blancs ou nuls ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés, une liste unique est mathématiquement assurée d'être élue dès le premier tour, même avec un très faible nombre de bulletins valides. Un seul vote suffit.

Toutefois, se déplacer aux urnes conserve une importance capitale pour la vie locale. Tout d'abord, le maire tire sa légitimité politique du taux de participation. Un élu soutenu par une forte mobilisation dispose d'un poids moral plus important face aux institutions et aux habitants. Ensuite, le bulletin de vote est souvent fléché, ce qui signifie qu'en votant pour la liste municipale, les citoyens élisent également leurs représentants au sein de la structure intercommunale ou de la métropole. C'est à ce niveau que se décident des budgets essentiels concernant les transports, la gestion des déchets ou l'accès à l'eau. Le vote reste donc l'outil principal pour valider les orientations de la commune pour les six prochaines années.