Candidats aux municipales 2026 : qui se présente dans les 35 000 communes de France ?

Qui est candidat aux municipales 2026 en France ? Ces élections mettent en concurrence des citoyens engagés, très souvent éloignés des clivages partisans traditionnels.

Les 15 et 22 mars 2026, les citoyens français votent pour désigner leur maire et leurs conseillers municipaux. Les élections municipales sont les plus exigeantes et suivies du pays : ce sont quelque 35 000 scrutins différents qui sont organisés, dans quelque 34 900 communes : les candidats aux municipales sont près d'un million !

Qui sont ces Français et citoyens de l'Union européenne prêts à s'engager dans ces élections municipales ? Des données récentes de l'enquête AMF-Cevipof apportent des éléments de réponses, en dressant un portrait nuancé des élus municipaux et des personnes engagées dans la démocratie locale. Contrairement à l'idée diffuse qu'il y ait une crise généralisée des vocations, l'envie des élus d'être à nouveau candidat aux élections municipales 2026 est solide : avant même le dépôt des listes, 58% des maires ont fait part de leur souhait de se représenter, un chiffre paradoxalement plus élevé qu'en 2020 (49%). Le mandat qui s'achève en 2026 a pourtant été éprouvant, marqué par les crises sanitaire et inflationniste, mais aussi par une hausse des incivilités - 65% des maires déclarant en avoir subi durant leur mandat.

S'il n'y a pas de profil type du candidat aux municipales, l'âge est devenu un marqueur d'implication. Selon le Cevipof, 73% des maires de moins de 35 ans veulent se représenter, contre seulement 30% des plus de 75 ans. Le moteur de l'engagement n'est pas foncièrement idéologique : il est pragmatique et tourné vers l'action concrète. Parmi ceux qui se représentent, 79% évoquent une "logique de projet", avec l'envie de terminer ce qui a été commencé pour les candidats sortants et 78% invoquent "l'intérêt général". À l'inverse, ceux qui jettent l'éponge le font d'abord pour reprendre la main sur leur vie privée et familiale (79%).

Beaucoup de candidats sans étiquette aux municipales

Les raisons d'être candidat aux municipales changent radicalement, aussi, selon la géographie et la nature des territoires. Dans les grandes métropoles, les élections municipales sont d'une certaine manière le prolongement du combat politique national. Les candidats y portent des étiquettes partisanes claires et le scrutin sert de test pour les forces politiques. C'est ici que l'on trouve les profils les plus professionnalisés, représentants les partis qui structurent la vie politique nationale. Pour ces candidats aux municipales, l'élection est (aussi) un levier de pouvoir régional, voire national.

À l'inverse, dans les communes rurales, l'étiquette est souvent perçue comme accessoire, inutile ou même gênante. On se présente beaucoup plus souvent "sans étiquette" ou sous des bannières de "rassemblement communal", ou de "listes citoyennes". Dans ces territoires, le candidat des municipales est jugé sur sa connaissance du terrain, sur sa capacité à influencer les décisions au sein de l'intercommunalité. Car c'est là l'autre grand enjeu de 2026 : on ne se présente plus seulement pour gérer son clocher, mais pour siéger à la Communauté de communes ou à la Métropole, là où se se prennent les décisions sur les transports, la gestion des déchets ou le développement économique. Les maires et les conseillers municipaux élus en 2026 auront plusieurs casquettes, plusieurs prérogatives, partagés entre la proximité affective de la mairie et la technicité des structures de coopération territoriale.

Davantage de candidates aux municipales 2026

Jusqu'ici, la France vivait avec deux systèmes électoraux pour les municipales : le scrutin de liste paritaire pour les villes de plus de 1000 habitants et le panachage pour les communes de moins de 1000 habitants. Une réforme majeure, issue de la loi du 21 mai 2025, a mis fin à cette dualité. Désormais, toutes les communes de France, y compris celles de moins de 1 000 habitants, basculent dans le scrutin de liste paritaire. Concrètement, cela signifie que le citoyen ne pourra plus rayer de noms ou en ajouter lors de l'élection municipale : il votera pour une équipe complète et bloquée de candidats, où alternent obligatoirement un homme et une femme. Cette évolution vise à simplifier la lecture du scrutin et à forcer la parité là où les femmes ne représentaient encore que 37,6 % des élus. Mécaniquement, il y a donc plus de femmes parmi les candidats aux élections municipales 2026.

Conscient des difficultés de recrutement de candidats dans les zones rurales, le législateur a toutefois introduit une mesure de souplesse : le droit à l'incomplétude. La loi autorise le dépôt de listes dites "incomplètes", pouvant compter un ou deux candidats de moins que l'effectif légal du conseil. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, une liste est "réputée complète" même s'il lui manque un ou deux candidats par rapport à l'effectif légal du conseil. Par exemple, dans un village de moins de 100 habitants où le conseil compte normalement 7 sièges, une liste de 5 personnes seulement peut être officiellement déposée et élue. Cette marge de manœuvre évite que des villages ne se retrouvent sans aucune liste candidate faute d'avoir pu trouver les deux derniers noms nécessaires.

Découvrez les candidats aux municipales 2026 commune par commune

La période des dépôts de candidatures pour le premier tour des municipales 2026 se clôture jeudi 26 février 2026 à 18h00. Passé cette date, plus aucune déclaration ne peut être reçue en préfecture ou en sous-préfecture. Les listes des candidats sont intégrées sur notre site ce vendredi 27 février 2026. Pour découvrir qui se présente dans votre commune, utilisez le moteur de recherche et la carte ci-dessous.

Quelles sont les conditions pour être candidat aux municipales 2026 ?

Pour monter une liste, les conditions d'éligibilité sont strictes. Tout candidat doit avoir 18 ans révolus, être de nationalité française, mais les ressortissants de l'Union européenne résidant en France peuvent aussi être candidats aux municipales 2026. Toutefois, une distinction importante subsiste puisque ces derniers ne peuvent occuper les fonctions de maire ou d'adjoint, celles-ci restant l'apanage des citoyens français. Les candidats doivent aussi justifier d'une attache avec la commune : soit y être inscrit sur les listes électorales, soit y être contribuable (taxe foncière ou d'habitation pour les résidences secondaires).

Le candidat aux municipales 2026 doit aussi jouir de ses droits civils et politiques, c'est-à-dire ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation privant du droit de vote ou d'éligibilité. La loi prévoit également des cas d'inéligibilité pour prévenir les conflits d'intérêts : certains hauts fonctionnaires, magistrats, militaires ou policiers ne peuvent se présenter dans le ressort où ils exercent leurs fonctions. De même, un salarié de la mairie ne peut siéger au sein du conseil municipal qui l'emploie.