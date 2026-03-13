Candidats aux municipales 2026 : toutes les listes commune par commune

Notre moteur de recherche et notre carte interactive permet de trouver en un clic qui est candidat aux municipales en France.

A lire aussi Lire l'article Municipales 2026 : les résultats des sondages et les actus de l'élection en direct Peut-on changer l'ordre des candidats de la liste entre le premier et le second tour ? Pour les candidats aux municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus, le changement d'ordre est possible uniquement en cas de fusion de listes. Si votre liste se maintient telle quelle au second tour, vous ne pouvez pas modifier l'ordre des colistiers déposé initialement en préfecture. En revanche, si vous fusionnez avec une autre liste (ayant obtenu au moins 5 % des voix), vous pouvez recomposer une nouvelle liste en mélangeant les candidats, tout en respectant scrupuleusement la parité stricte (alternance femme/homme). C’est une phase de négociation politique intense qui doit être validée avant le mardi suivant le premier tour à 18 heures. Un candidat aux municipales peut-il être élu maire sans être conseiller communautaire ? Oui, c'est possible mais rare. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les sièges à l'intercommunalité sont attribués selon l'ordre de la liste "fléchée". Si le maire élu est en tête de cette liste, il siège aux deux endroits. S'il n'était pas fléché (ou trop loin dans la liste), il ne siégera pas à l'intercommunalité. Pour les candidats aux municipales, il est stratégique que le futur maire soit aussi délégué communautaire pour peser sur les décisions du territoire. Assurez-vous que votre tête de liste occupe la première place sur les deux colonnes du bulletin pour garantir cette double représentation indispensable à la gestion moderne d'une ville. Quelles sont les sanctions en cas de fraude électorale ? La fraude électorale (achat de votes, pressions, fausses procurations) est lourdement sanctionnée pour les candidats aux municipales : jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, assortis d'une peine d'inéligibilité. Le juge administratif est très sourcilleux sur la sincérité du scrutin. Si l'écart de voix entre deux listes est faible et qu'une irrégularité est prouvée, l'élection peut être annulée. Les candidats doivent donc former leurs bénévoles aux règles strictes de la campagne : ne pas distribuer de tracts le jour du vote, respecter le périmètre de neutralité autour des bureaux et ne pas utiliser les fichiers de la mairie à des fins électorales. La distribution de "goodies" est-elle autorisée pour les municipales 2026 ? Offrir des stylos, des porte-clés ou des sacs en tissu aux couleurs de votre liste est une pratique courante pour les candidats aux municipales dans les grandes villes. La loi l'autorise tant que la valeur de l'objet reste symbolique (bibelot). Offrir des cadeaux de valeur (clés USB coûteuses, bouteilles de vin, bons d'achat) est considéré comme de la corruption électorale. Pour votre campagne des municipales 2026, privilégiez des objets utiles et écologiques, en veillant à ce que leur coût global soit intégré dans votre compte de campagne. Un objet trop onéreux pourrait être perçu comme une tentative d'achat de voix, ce qui est lourdement sanctionné par le Code électoral et nuit gravement à votre réputation. Un citoyen européen peut-il être tête de liste aux municipales ? Eh bien oui, même si c'est extrêmement rare, c'est théoriquement possible. Un ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne peut être l'un des candidats aux municipales et même mener une liste. Cependant, une restriction majeure s'applique : s'il est élu, il ne pourra occuper ni le poste de maire, ni celui d'adjoint. Cette règle, fixée par l'article L. 2122-4-1 du Code général des collectivités territoriales, réserve les fonctions exécutives aux citoyens français. Pour une transparence totale, il est crucial d'expliquer ce point aux électeurs : une tête de liste européenne peut "incarner" le projet, mais devra désigner un colistier français pour l'écharpe tricolore. C'est un gage de transparence qui renforce la crédibilité de votre candidature officielle auprès des citoyens attachés aux symboles républicains. Un candidat peut-il démissionner entre les deux tours ? Techniquement, un candidat peut déclarer qu'il ne souhaite plus être élu, mais si sa liste a été déposée pour le second tour, son nom restera sur le bulletin de vote. Le retrait individuel n'est pas prévu par le Code électoral une fois la liste validée en préfecture. Pour les candidats aux municipales, l'engagement est collectif. Si un candidat démissionne après avoir été élu, on fait appel au suivant sur la liste. C'est pourquoi la cohésion de l'équipe est primordiale dès le départ : une démission en plein entre-deux-tours envoie un signal de faiblesse désastreux aux électeurs et peut ruiner vos chances de victoire finale. LIRE PLUS

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Qui est candidat aux municipales ?

Qui sont ces Français et citoyens de l'Union européenne qui s'engagent dans ces élections municipales ? Changement de taille dans le mode de scrutin, impactant directement les candidatures : pour ces municipales 2026, les candidats individuels disparaissent dans les communes de moins de 1 000 habitants, soit pas loin de 70% des communes françaises. Ce sont les listes paritaires qui sont désormais la norme dans tout le pays, avec un nombre de candidats dépendant de la taille de la commune ou de la ville.

Dans le détail, le ministère de l'Intérieur a décompté 891 845 candidats et 50 105 listes pour le scrutin municipal de droit commun ; 4 876 candidats et 139 listes pour le scrutin municipal en Polynésie Française ; 7 321 candidats et 234 listes au renouvellement des conseils d’arrondissements de Paris, Lyon et Marseille. Aucune candidature n’a été présentée dans 68 communes pour ce scrutin (on en comptait 106 au premier tour des élections municipales de 2020).