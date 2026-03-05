Candidats aux municipales 2026 : ville par ville, consultez toutes les listes complètes

Qui est candidat aux municipales 2026 ? Toutes les listes par commune sont consultables grâce à notre moteur de recherche.

A lire aussi Lire l'article Élections municipales 2026 : résultats des derniers sondages, candidats par ville et infos pratiques La distribution de "goodies" est-elle autorisée pour les municipales 2026 ? Offrir des stylos, des porte-clés ou des sacs en tissu aux couleurs de votre liste est une pratique courante pour les candidats aux municipales dans les grandes villes. La loi l'autorise tant que la valeur de l'objet reste symbolique (bibelot). Offrir des cadeaux de valeur (clés USB coûteuses, bouteilles de vin, bons d'achat) est considéré comme de la corruption électorale. Pour votre campagne des municipales 2026, privilégiez des objets utiles et écologiques, en veillant à ce que leur coût global soit intégré dans votre compte de campagne. Un objet trop onéreux pourrait être perçu comme une tentative d'achat de voix, ce qui est lourdement sanctionné par le Code électoral et nuit gravement à votre réputation. Quelles sont les règles concernant les réseaux sociaux pour les candidats ? Les réseaux sociaux personnels des candidats ou de leurs listes ne sont pas soumis à la neutralité, contrairement aux comptes officiels de la mairie. Toutefois, ils tombent sous le coup des règles de financement : toute dépense pour sponsoriser des publications ou acheter de la publicité ciblée (Facebook Ads, etc.) est strictement interdite durant les six mois précédant le scrutin. Les candidats peuvent toutefois continuer à publier gratuitement du contenu, à condition que cela ne soit pas financé par une structure proscrite. Le juge électoral surveille de près que les moyens de la collectivité ne soient pas détournés pour alimenter les pages personnelles de l'élu candidat. Qu'est-ce que le devoir de probité et la charte de l'élu local ? Lors de la première séance du conseil municipal en mars 2026, chaque élu recevra et lira la Charte de l'élu local. Ce texte rappelle les principes déontologiques : agir avec impartialité, intégrité et dignité. Le devoir de probité interdit notamment de participer à une délibération où vous auriez un intérêt personnel (ex : voter une subvention pour l'association que vous présidez). Le non-respect de ces règles peut mener à des poursuites pour "prise illégale d'intérêts". Le candidat de 2026 doit être irréprochable : la transparence est devenue une exigence forte des électeurs, et les autorités de contrôle (HATVP, tribunaux) sont de plus en plus vigilantes. Que se passe-t-il si une liste est incomplète ? La loi du 21 mai 2025 offre une souplesse pour les communes de moins de 1 000 habitants : il est possible de déposer une liste de candidats aux municipales comportant jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif légal du conseil municipal. Si un village doit élire 7 conseillers, une liste de 5 ou 6 noms est désormais jugée valide. Cela permet de maintenir des élections même dans les zones où le recrutement est difficile. Toutefois, ces sièges vacants ne seront pas pourvus, et le conseil municipal fonctionnera avec un effectif réduit, ce qui peut poser des problèmes de quorum lors des votes ultérieurs. Combien de temps faut-il conserver ses archives de campagne ? La loi impose aux candidats aux municipales de conserver tous les justificatifs (factures, reçus, contrats) pendant trois ans après le dépôt du compte de campagne. En cas de contrôle fiscal ou de procédure judiciaire tardive sur le financement des municipales 2026, ces pièces seront indispensables pour votre défense. Au-delà de l'aspect légal, archiver vos tracts, vos fichiers de contacts (dans le respect du RGPD) et vos analyses de résultats est une mine d'or pour préparer les élections de 2032. Une campagne est un apprentissage continu ; documenter vos succès et vos échecs logistiques vous donnera une longueur d'avance pour le prochain mandat. Y-a-t-il un contrôle de l'Arcom sur le temps de parole des candidats aux municipales ? Bien que l'Arcom (ex-CSA) surveille surtout les médias nationaux, les radios et TV locales doivent respecter l'équité entre les candidats aux municipales. Si une radio locale invite longuement le maire sortant pour parler de son programme, elle doit offrir un temps de parole équivalent aux autres listes. Les candidats peuvent saisir l'Arcom en cas de déséquilibre manifeste. Pour votre campagne des municipales 2026, tenez un décompte de vos passages médias. L'équité ne signifie pas une égalité stricte à la seconde près, mais une représentativité juste en fonction de l'importance de la liste et de l'animation de la campagne électorale dans la commune. Peut-on changer l'ordre des candidats de la liste entre le premier et le second tour ? Pour les candidats aux municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus, le changement d'ordre est possible uniquement en cas de fusion de listes. Si votre liste se maintient telle quelle au second tour, vous ne pouvez pas modifier l'ordre des colistiers déposé initialement en préfecture. En revanche, si vous fusionnez avec une autre liste (ayant obtenu au moins 5 % des voix), vous pouvez recomposer une nouvelle liste en mélangeant les candidats, tout en respectant scrupuleusement la parité stricte (alternance femme/homme). C’est une phase de négociation politique intense qui doit être validée avant le mardi suivant le premier tour à 18 heures. Quel est le seuil pour obtenir le remboursement des frais de campagne ? Pour espérer un remboursement forfaitaire de l'État, votre liste de candidats aux municipales doit obtenir au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Ce remboursement ne concerne que les communes de 9 000 habitants et plus, et il est plafonné à 47,5 % du plafond des dépenses électorales autorisé. Attention : seules les dépenses "électorales" (tracts, réunions, affiches) sont remboursées, pas les frais personnels. De plus, le remboursement n'est versé que si votre compte de campagne est validé par la CNCCFP. Pour les communes de moins de 9 000 habitants, l'État ne rembourse que les frais de "propagande officielle" (impression des bulletins de vote et des professions de foi) à condition, là aussi, d'avoir atteint le seuil de 5 %. Si vous faites moins, tous les frais d'impression restent à votre charge exclusive. LIRE PLUS

En savoir plus

Beaucoup de listes de candidats sans étiquette aux municipales

Les raisons d'être candidat aux municipales changent radicalement, aussi, selon la géographie et la nature des territoires. Dans les grandes métropoles, les élections municipales sont d'une certaine manière le prolongement du combat politique national. Les candidats y portent des étiquettes partisanes claires et le scrutin sert de test pour les forces politiques. C'est ici que l'on trouve les profils les plus professionnalisés, représentants les partis qui structurent la vie politique nationale. Pour ces candidats aux municipales, l'élection est (aussi) un levier de pouvoir régional, voire national.

À l'inverse, dans les communes de moins de 20 000 habitants ou plus rurales, l'étiquette est souvent perçue comme accessoire, inutile ou même gênante. On se présente beaucoup plus souvent "sans étiquette" ou sous des bannières de "rassemblement communal", ou de "listes citoyennes". Dans ces territoires, le candidat des municipales est jugé sur sa connaissance du terrain, sur sa capacité à influencer les décisions au sein de l'intercommunalité. Car c'est là l'autre grand enjeu de 2026 : on ne se présente plus seulement pour gérer son clocher, mais pour siéger à la Communauté de communes ou à la Métropole, là où se se prennent les décisions sur les transports, la gestion des déchets ou le développement économique. Les maires et les conseillers municipaux élus en 2026 auront plusieurs casquettes, plusieurs prérogatives, partagés entre la proximité affective de la mairie et la technicité des structures de coopération territoriale.

Davantage de candidates aux municipales 2026

Jusqu'ici, la France vivait avec deux systèmes électoraux pour les municipales : le scrutin de liste paritaire pour les villes de plus de 1000 habitants et le panachage pour les communes de moins de 1000 habitants. Une réforme majeure, issue de la loi du 21 mai 2025, a mis fin à cette dualité. Désormais, toutes les communes de France, y compris celles de moins de 1 000 habitants, basculent dans le scrutin de liste paritaire. Concrètement, cela signifie que le citoyen ne pourra plus rayer de noms ou en ajouter lors de l'élection municipale : il votera pour une équipe complète et bloquée de candidats, où alternent obligatoirement un homme et une femme. Cette évolution vise à simplifier la lecture du scrutin et à forcer la parité là où les femmes ne représentaient encore que 37,6% des élus. Mécaniquement, il y a donc plus de femmes parmi les candidats aux élections municipales 2026.

Conscient des difficultés de recrutement de candidats dans les zones rurales, le législateur a toutefois introduit une mesure de souplesse : le droit à l'incomplétude. La loi autorise le dépôt de listes dites "incomplètes", pouvant compter un ou deux candidats de moins que l'effectif légal du conseil. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, une liste est "réputée complète" même s'il lui manque un ou deux candidats par rapport à l'effectif légal du conseil. Par exemple, dans un village de moins de 100 habitants où le conseil compte normalement 7 sièges, une liste de 5 personnes seulement peut être officiellement validée et élue. Cette marge de manœuvre évite que des villages ne se retrouvent sans aucune liste candidate faute d'avoir pu trouver les deux derniers noms nécessaires.

Quelles sont les conditions pour être candidat aux municipales 2026 ?

Pour monter une liste, les conditions d'éligibilité sont strictes. Tout candidat doit avoir 18 ans révolus, être de nationalité française, mais les ressortissants de l'Union européenne résidant en France peuvent aussi être candidats aux municipales 2026. Toutefois, une distinction importante subsiste puisque ces derniers ne peuvent occuper les fonctions de maire ou d'adjoint, celles-ci restant l'apanage des citoyens français. Les candidats doivent aussi justifier d'une attache avec la commune : soit y être inscrit sur les listes électorales, soit y être contribuable (taxe foncière ou d'habitation pour les résidences secondaires).

Le candidat aux municipales 2026 doit aussi jouir de ses droits civils et politiques, c'est-à-dire ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation privant du droit de vote ou d'éligibilité. La loi prévoit également des cas d'inéligibilité pour prévenir les conflits d'intérêts : certains hauts fonctionnaires, magistrats, militaires ou policiers ne peuvent se présenter dans le ressort où ils exercent leurs fonctions. De même, un salarié de la mairie ne peut siéger au sein du conseil municipal qui l'emploie.