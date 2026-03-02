Affiches et tracts des élections municipales : quelles sont les règles et les dates à respecter ?

La campagne officielle pour le premier tour des élections municipales s'est ouvert ce lundi 2 mars 2026. Chaque affiche et chaque tract doit respecter quelques règles sous peine de sanctions.

La campagne officielle pour le premier tour des élections municipales s'est ouvert ce lundi 2 mars 2026. Pour l'ensemble des candidats, cette date marque le début d'une période de communication intensive mais très encadrée par le Code électoral. Il est désormais important de respecter un calendrier précis ainsi que des normes techniques rigoureuses pour éviter des sanctions financières ou juridiques.

Le processus se divise en deux étapes distinctes. Depuis le 1er septembre 2025, les postulants se trouvaient dans une phase dite de communication préélectorale. Durant ces mois, la diffusion de tracts était libre mais toute forme de publicité commerciale, comme l'affichage payant ou les spots radio, était interdite. Depuis minuit ce lundi, la seconde phase a débuté avec l'ouverture de la campagne officielle. Celle-ci s'achèvera le samedi 14 mars à minuit, la veille du scrutin, afin d'offrir aux citoyens un temps de réflexion sans sollicitation médiatique ou militante.

Comme le précise la circulaire du 30 décembre 2025 du ministère de l'Intérieur, ces panneaux sont installés à côté des bureaux de vote. Les mairies peuvent aussi prévoir d'installer d'autres emplacements par ailleurs, mais sans obligation. Le nombre maximum de ces emplacements est encadré, et fixé selon le nombre d'électeurs des communes, conformément à l'article R 28 :

5 emplacements dans les communes de moins de 500 électeurs

10 emplacements dans les communes ayant entre 501 et 5 000 électeurs

10 emplacements et plus pour les plus grandes communes (plus 1 supplémentaire par tranche ferme de 3 000 électeurs [...] majoré d'une unité complémentaire par fraction supérieure à 2 000)

Toutes les listes électorales doivent bénéficier d'une surface identique. Les panneaux ont une largeur et une hauteur suffisantes afin de permettre l'affichage a minima d'une petite et d'une grande affiche dans leur format maximal :

petite affiche : 297 mm x 420 mm

grande affiche : 594 mm x 841 mm

En ce qui concerne l'affichage, les règles sont particulièrement strictes. Les candidats ne peuvent utiliser que les panneaux métalliques installés par les municipalités. Toute pose d'affiches sur les murs, les abribus ou le mobilier urbain, qualifiée d'affichage sauvage, est formellement prohibée. Les services de l'État imposent également des contraintes chromatiques. Les affiches sur papier blanc sont interdites car elles sont réservées aux communications officielles de l'administration. De plus, la combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge est proscrite pour ne pas créer de confusion avec les documents institutionnels, sauf s'il s'agit du logo d'un parti politique.

Le tract, souvent appelé circulaire, doit lui aussi répondre à des critères précis de fabrication. L'utilisation de papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement est devenue la norme imposée par le ministère de l'Intérieur. Sur le plan du contenu, si la liberté d'expression est la règle, certaines limites s'appliquent. Il est par exemple interdit d'intégrer la photographie d'une personne qui ne figure pas sur la liste candidate. Les messages diffusés ne doivent pas non plus comporter de propos injurieux ou diffamatoires, sous peine de poursuites judiciaires.

Enfin, la question du financement reste centrale pour les équipes en lice. Le remboursement des frais d'impression et d'affichage par l'État n'est accordé qu'aux listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés lors du premier tour. La Commission nationale des comptes de campagne veille scrupuleusement au respect des formats et des délais. Un manquement aux normes de grammage ou de taille des documents peut entraîner un refus de remboursement, même pour une liste ayant réalisé un score important. Il appartient donc à chaque candidat de s'assurer de la conformité de sa propagande jusqu'à la clôture de la campagne.