Résultat de François Briançon aux municipales : Toulouse a-t-elle basculé à gauche ?

Le socialiste François Briançon est candidat aux élections municipales 2026 à Toulouse. Il mène une liste d'union de la gauche soutenue notamment par le PS, le PCF, Les Ecologistes et Place Publique. Les premières estimations sont là.

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Les résultats de François Briançon au premier tour de l'élection municipale de Toulouse

Selon l'estimation Ipsos BVA CESI Ecole d'ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN, Jean-Luc Moudenc obtient 37,3 % des voix devant le candidat LFI François Piquemal (27,2%), suivi du candidat socialiste François Briançon (24,7%). Dans un sondage Ifop pour La Dépêche du Midi, Sud Radio et Fiducial publié le 19 février 2026, le chef de file du PS François Briançon arrivait en deuxième position dans les intentions de vote derrière Jean-Luc Moudenc, qui est soutenu par Renaissance, Horizons LR et l'UDI. Tous deux devançaient le RN de Julien Leonardelli, qui voyait ses chances de se hisser au second tour dans le cadre d'une quadrangulaire faiblir plus le scrutin approche.

"Il n'y a pas d'autre choix que ma liste pour battre Jean-Luc Moudenc". Ces mots sont ceux de François Briançon, candidat à la mairie de Toulouse lors de ces élections municipales 2026, prononcés le 23 février lors de la présentation de son programme en conférence de presse. Il conduit une liste d'union de la gauche "Vivre mieux", soutenue par le PS, Archipel citoyen, Génération.s, les Écologistes, Le Mouvement républicain et citoyen, le Parti communiste français, le Parti radical de gauche, Place publique, Nouvelle donne, Debout! et le Parti Occitan.

"Quoi que vous pensiez du débat politique national, quoi que vous pensiez des uns et des autres, c'est le moment. C'est le seul choix. Sinon, ce sera Jean-Luc Moudenc", poursuit-il, appelant tous les électeurs de gauche et les Ecologistes à le rejoindre pour déloger le maire sortant du Capitole. À 59 ans, le numéro 1 du parti à la rose et ex-bras droit de Pierre Cohen - ancien maire de Toulouse - compte bien faire basculer la Ville rose à gauche lors de ce scrutin.

Fin janvier, François Briançon a reçu le soutien de la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, elle aussi membre du Parti socialiste. En revanche, la liste d'union de la gauche a connu quelques coups durs durant la campagne. Michèle Bleuse, élue écologiste depuis 2008, a annoncé qu'elle ne figurera pas sur la liste de François Briançon pour les élections municipales de 2026, après qu'Antoine Maurice a également décliné une place, selon les informations du quotidien local La Dépêche. Elle considère que la position qui lui a été proposée n'est pas éligible.

Par la suite, il a présenté sa liste de 71 colistiers, rassemblant des membres de divers partis de gauche et de la société civile. Cette liste se distingue par sa diversité d'âge et d'expérience. François Briançon met en avant l'importance du dialogue et de l'engagement communautaire pour l'avenir de la ville. On y retrouve notamment Régis Godec (3e position), candidat à la métropole. Une petite surprise est à souligner : il y a davantage de candidats écologistes (17) que de socialistes (16). François Briançon a insisté sur sa volonté de mener "une campagne digne, utile", qui soit "tournée vers les solutions et l'avenir de Toulouse", auprès d'Actu Toulouse.

Logement, transports, petite enfance... Le programme de Briançon

Le socialiste François Briançon présente un programme qui "répond aux urgences climatiques, sociales et démocratiques" de la ville, comme expliqué sur son site officiel de campagne. "Il s'appuie sur une vision claire : une ville écologique, populaire et juste", précise-t-il. Dans ce programme, la liste "Vivre mieux" fait des choix "précis" en matière de logement, de mobilités, de services publics et de démocratie. Il "combine des mesures immédiates et des transformations structurelles du mandat", et se veut comme une "alternative cohérente et crédible au statu quo actuel", peut-on lire.

Dans l'optique de "bouger mieux", François Briançon annonce d'abord la gratuité des transports pour les mineurs et étudiants boursiers, tout comme le déploiement d'un RER métropolitain entre 2028 et 2040. Pour "habiter mieux", la liste d'union de la gauche prévoit la création de 15 000 nouveaux logements à loyers modérés et une police municipale de proximité. La création de centres de santé pour lutter contre les déserts médicaux est aussi prévue.

Le volet "grandir mieux" du programme de la liste Briançon prévoit 1 000 places d'accueil supplémentaires pour la petite enfance sur le mandat, une ATSEM par classe de maternelle et un plan "mieux vieillir" pour lutter contre l'isolement. Un plan de soutien aux associations et aux services publics de proximité, tout comme pour les commerçants et artisans fait aussi partie du programme de Jean-Luc Moudenc.

Enfin, un "plan de lutte contre toutes les formes de discriminations" et la création d'un "droit d'initiative Citoyenne" permettant à des citoyens de "saisir la municipalité sur une problématique locale avec obligation d'examen en cas de soutien populaire" font partie du dernier volet "décider mieux" du programme du principal opposant à Jean-Luc Moudenc à Toulouse.

"Respirer mieux" : la végétalisation, symbole de sa campagne

De manière générale, le maire sortant veut faire de Toulouse une "ville jardin", comme indiqué en point presse le 16 janvier dernier. "À Toulouse et dans sa métropole, le dérèglement climatique n'est plus une abstraction, c'est une réalité quotidienne", dit-il, des propos relayés par La Dépêche du Midi. "La ville trop bétonnée aggrave ces phénomènes et creuse les inégalités de santé et de cadre de vie", poursuit le candidat.

La liste s'appuie sur le principe dit "3-30-300" : permettre à chaque habitant de voir au moins trois arbres depuis son domicile, garantir 30 % de couverture végétale dans chaque quartier et assurer l'accès à un espace vert à moins de 300 mètres. François Briançon souhaite aussi accélérer sur la rénovation des écoles, avec la généralisation des cours d'écoles végétalisées. Les établissements pourraient servir de "refuges climatiques" hors temps scolaire.

Enfin, dans le cadre de sa stratégie "respirer mieux", un projet "Etoile verte" vise à revoir l'aménagement urbain des boulevards, des canaux et des pénétrantes avec la création d'un grand parc et la végétalisation de l'espace public. "Nous ferons de Toulouse une ville qui protège et améliore concrètement la vie quotidienne de ses habitants. Ceci en réduisant fortement ses émissions de gaz à effet de serre et de particules fines, mais aussi en s'adaptant aux conséquences déjà là et à venir du changement climatique", explique le candidat socialiste.

Le paradoxe politique toulousain en défaveur de la gauche ?

S'ils votent principalement à gauche lors des autres scrutins, les Toulousains élisent pourtant un maire de droite. Certains appellent cela "le paradoxe politique toulousain". Depuis que Jean-Luc Moudenc a retrouvé son fauteuil en 2014, après un premier mandat (2004-2008), la question revient.

À gauche, le député insoumis François Piquemal évoque la "fin d'un cycle" et fait campagne sur un programme "de rupture", tandis que François Briançon souhaite "incarner une nouvelle force tranquille" et "redonner les clés du Capitole à la gauche".

Mais ce paradoxe est aussi une arme de campagne. Comme l'observe Nolwenn Armogathe, doctorante à Sciences Po Toulouse, auprès de Ouest-France, "le paradoxe politique toulousain constitue une ressource pour les candidats de gauche", invoqué "pour mobiliser les électeurs aux élections municipales, en mettant en avant les résultats des élections présidentielles et législatives favorables à la gauche".

Onze formations unies derrière Briançon

Pour tenter de renverser la tendance, le socialiste François Briançon a réussi à fédérer onze formations politiques allant du PCF à Place publique. Une union inédite par rapport à 2020, que le candidat a expliqué ainsi : "Nous avons compris que la seule façon de gagner, c'était ensemble", a-t-il expliqué au Journal toulousain.

Désigné tête de liste à l'unanimité après le retrait de ses concurrents internes, François Briançon se revendique "rassembleur" et souhaite "redonner les clés du Capitole à la gauche". La France insoumise, en revanche, est absente de cette coalition, François Piquemal ayant conditionné son entrée à la tête de liste, ce que Briançon a refusé.

Des soutiens nationaux qui pèsent pour François Briançon

La campagne de François Briançon a bénéficié de soutiens politiques de premier plan. Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, ou encore Benoît Hamon ont apporté leur appui.

Sur Instagram, Raphaël Glucksmann a affiché "un soutien enthousiaste, militant et viscéral" à une "liste d'union de la gauche" porteuse de "solidarité, de transition écologique et de démocratie", affirmant que "Toulouse est une ville de gauche qui depuis trop longtemps est gouvernée par la droite". Le député François Ruffin a lui salué "une campagne de terrain pour une ville plus juste, plus solidaire et plus écologique".

Prêt à se retirer pour l'union

La question du second tour reste la plus épineuse. Le candidat socialiste pose une condition claire : "S'il n'y a pas de prise de distance de François Piquemal vis-à-vis de l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, il n'y aura pas d'accord politique", a-t-il déclaré auprès du journal toulousain.

Il a ajouté dans un geste de bonne foi : "Si je me retrouvais derrière lui à l'issue du premier tour, je retirerais ma liste". La balle est donc dans le camp de LFI. "Aujourd'hui, c'est à lui de créer les conditions du rassemblement", a-t-il conclu.

Un policier pour 1 000 habitants, mais à quel prix

Lors du débat télévisé organisé le 9 mars sur France 3 Occitanie, François Briançon a défendu une approche différente de ses adversaires sur la sécurité : "Nous faisons un choix clair : investir dans ce qui fonctionne réellement, l'humain. Nous proposons un objectif ambitieux et concret : un policier pour 1 000 habitants". Toulouse en compte aujourd'hui 390 pour 511 000 habitants, soit un ratio d'un pour 1 312. L'Institut Montaigne chiffre le coût de cette promesse à 4,2 millions d'euros par an.