Résultat de François Briançon aux municipales : Toulouse peut-elle basculer à gauche ?

Le socialiste François Briançon est candidat aux élections municipales 2026 à Toulouse. Il mène une liste d'union de la gauche soutenue notamment par le PS, le PCF, Les Ecologistes et Place Publique.

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"Il n'y a pas d'autre choix que ma liste pour battre Jean-Luc Moudenc". Ces mots sont ceux de François Briançon, candidat à la mairie de Toulouse lors de ces élections municipales 2026, prononcés le 23 février lors de la présentation de son programme en conférence de presse. Il conduit une liste d'union de la gauche "Vivre mieux", soutenue par le PS, Archipel citoyen, Génération.s, les Écologistes, Le Mouvement républicain et citoyen, le Parti communiste français, le Parti radical de gauche, Place publique, Nouvelle donne, Debout! et le Parti Occitan.

"Quoi que vous pensiez du débat politique national, quoi que vous pensiez des uns et des autres, c'est le moment. C'est le seul choix. Sinon, ce sera Jean-Luc Moudenc", poursuit-il, appelant tous les électeurs de gauche et les Ecologistes à le rejoindre pour déloger le maire sortant du Capitole. À 59 ans, le numéro 1 du parti à la rose et ex-bras droit de Pierre Cohen - ancien maire de Toulouse - compte bien faire basculer la Ville rose à gauche lors de ce scrutin.

Fin janvier, François Briançon a reçu le soutien de la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, elle aussi membre du Parti socialiste. En revanche, la liste d'union de la gauche a connu quelques coups durs durant la campagne. Michèle Bleuse, élue écologiste depuis 2008, a annoncé qu'elle ne figurera pas sur la liste de François Briançon pour les élections municipales de 2026, après qu'Antoine Maurice a également décliné une place, selon les informations du quotidien local La Dépêche. Elle considère que la position qui lui a été proposée n'est pas éligible.

Par la suite, il a présenté sa liste de 71 colistiers, rassemblant des membres de divers partis de gauche et de la société civile. Cette liste se distingue par sa diversité d'âge et d'expérience. François Briançon met en avant l'importance du dialogue et de l'engagement communautaire pour l'avenir de la ville. On y retrouve notamment Régis Godec (3e position), candidat à la métropole. Une petite surprise est à souligner : il y a davantage de candidats écologistes (17) que de socialistes (16). François Briançon a insisté sur sa volonté de mener "une campagne digne, utile", qui soit "tournée vers les solutions et l'avenir de Toulouse", auprès d'Actu Toulouse.

François Briançon à l'affût dans les sondages

Dans un sondage Ifop pour La Dépêche du Midi, Sud Radio et Fiducial publié le 19 février 2026, le chef de file du PS François Briançon arrive en deuxième position dans les intentions de vote derrière Jean-Luc Moudenc, qui est soutenu par Renaissance, Horizons LR et l'UDI. Tous deux devancent le RN de Julien Leonardelli, qui voit ses chances de se hisser au second tour dans le cadre d'une quadrangulaire faiblir plus le scrutin approche.

Pour le second tour, le sondeur teste trois options, dont une ferait basculer la Ville rose à gauche. En effet, le score d'une liste de gauche unie de LFI au PS conduite par François Briançon serait supérieur à celui du maire sortant. Cette option verrait donc la gauche unie triompher et Jean-Luc Moudenc quitter le Capitole. Cette unité de la gauche fait office de seule option et d'unique rempart à un troisième mandat du maire sortant dans la préfecture de la Haute-Garonne. Ce sondage a été publié au plus tard le vendredi 13 mars 2026.

Logement, transports, petite enfance... Le programme de Briançon

Le socialiste François Briançon présente un programme qui "répond aux urgences climatiques, sociales et démocratiques" de la ville, comme expliqué sur son site officiel de campagne. "Il s'appuie sur une vision claire : une ville écologique, populaire et juste", précise-t-il. Dans ce programme, la liste "Vivre mieux" fait des choix "précis" en matière de logement, de mobilités, de services publics et de démocratie. Il "combine des mesures immédiates et des transformations structurelles du mandat", et se veut comme une "alternative cohérente et crédible au statu quo actuel", peut-on lire.

Dans l'optique de "bouger mieux", François Briançon annonce d'abord la gratuité des transports pour les mineurs et étudiants boursiers, tout comme le déploiement d'un RER métropolitain entre 2028 et 2040. Pour "habiter mieux", la liste d'union de la gauche prévoit la création de 15 000 nouveaux logements à loyers modérés et une police municipale de proximité. La création de centres de santé pour lutter contre les déserts médicaux est aussi prévue.

Le volet "grandir mieux" du programme de la liste Briançon prévoit 1 000 places d'accueil supplémentaires pour la petite enfance sur le mandat, une ATSEM par classe de maternelle et un plan "mieux vieillir" pour lutter contre l'isolement. Un plan de soutien aux associations et aux services publics de proximité, tout comme pour les commerçants et artisans fait aussi partie du programme de Jean-Luc Moudenc.

Enfin, un "plan de lutte contre toutes les formes de discriminations" et la création d'un "droit d'initiative Citoyenne" permettant à des citoyens de "saisir la municipalité sur une problématique locale avec obligation d'examen en cas de soutien populaire" font partie du dernier volet "décider mieux" du programme du principal opposant à Jean-Luc Moudenc à Toulouse.

"Respirer mieux" : la végétalisation, symbole de sa campagne

De manière générale, le maire sortant veut faire de Toulouse une "ville jardin", comme indiqué en point presse le 16 janvier dernier. "À Toulouse et dans sa métropole, le dérèglement climatique n'est plus une abstraction, c'est une réalité quotidienne", dit-il, des propos relayés par La Dépêche du Midi. "La ville trop bétonnée aggrave ces phénomènes et creuse les inégalités de santé et de cadre de vie", poursuit le candidat.

La liste s'appuie sur le principe dit "3-30-300" : permettre à chaque habitant de voir au moins trois arbres depuis son domicile, garantir 30 % de couverture végétale dans chaque quartier et assurer l'accès à un espace vert à moins de 300 mètres. François Briançon souhaite aussi accélérer sur la rénovation des écoles, avec la généralisation des cours d'écoles végétalisées. Les établissements pourraient servir de "refuges climatiques" hors temps scolaire.

Enfin, dans le cadre de sa stratégie "respirer mieux", un projet "Etoile verte" vise à revoir l'aménagement urbain des boulevards, des canaux et des pénétrantes avec la création d'un grand parc et la végétalisation de l'espace public. "Nous ferons de Toulouse une ville qui protège et améliore concrètement la vie quotidienne de ses habitants. Ceci en réduisant fortement ses émissions de gaz à effet de serre et de particules fines, mais aussi en s'adaptant aux conséquences déjà là et à venir du changement climatique", explique le candidat socialiste.