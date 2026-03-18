Résultat d'Emmanuel Grégoire à la municipale à Paris : le PS réélu à Paris ? Un 2e tour à haut rique

Emmanuel Grégoire espère remporter l'élection municipale 2026 à Paris. Si le candidat du PS est arrivé en tête au premier tour, il peut être mis en difficulté par une alliance autour de la droite. Les résultats risquent d'être serrés.

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Emmanuel Grégoire s'est largement imposé dans les résultats du premier tour, mais remportera-t-il l'élection municipale 2026 à Paris ? La campagne du second tour n'est pas gagnée d'avance pour le candidat à la tête de l'union de la gauche. S'il a obtenu douze points d'avance sur sa principale rivale Rachida Dati au soir du premier tour, le socialiste risque de mener une bataille serrée dans les urnes ce dimanche 22 mars.

Conforté par les premiers résultats de la municipale à Paris, Emmanuel Grégoire a décidé de s'engager dans le 2e tour avec la même liste et sans signer d'alliance avec l'autre candidate de gauche au scrutin, la candidate LFI Sophia Chikirou qui a de fait maintenu sa candidature offrant une autre voix à gauche. A l'inverse, Rachida Dati a réussi à former une liste d'union avec le camp présidentiel qui était représenté par Pierre-Yves Bournazel. A ce rassemblement de forces qui devrait entraîner un report de voix au profit de la candidate de la droite, s'ajoute un autre renfort inattendu : le retrait de Sarah Kanfo à l'extrême qui a appelé ses électeurs à empêcher la victoire de la gauche.

Sans report de voix et avec une concurrente à sa gauche, Emmanuel Grégoire risque de voir l'élection municipale de Paris lui échapper au profit de la droite et avec elle le prolongement des 25 ans de politique socialiste dans la capitale.

Des résultats serrés entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati ?

Emmanuel Grégoire n'a rencontré aucune difficulté au premier tour de l'élection municipale à Paris. Il a obtenu 37,98 % des suffrages, soit plusieurs longueurs d'avance sur la candidate de la droite soutenue par 25,46 % des électeurs parisiens. Derrière eux, les trois autres candidats à s'être qualifiés ont reçu entre 10,40 % et 11,72% des voix. Mais ce sont ces scores plus modestes qui vont influencer les résultats de la municipale ce dimanche 22 mars.

Les résultats des sondages de la campagne du premier tour donnaient l'avantage à Emmanuel Grégoire dans la plupart des hypothèses, notamment en cas de quinquangulaire malgré des scores serrés. Le candidat de la gauche parvenait à rester en tête face à une alliance entre la droite et le camp présidentiel, mais il était donné perdant en cas de retrait de Sarah Knafo au profit de Rachida Dati. Dans l'hypothèse d'une unique candidature à droite, celle de Rachida Dati, la seule chance de victoire d'Emmanuel Grégoire reposait sur une alliance avec LFI. Et elle se jouait à peu de chose : 51 % contre 49 %.