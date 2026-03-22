Résultat d'Emmanuel Grégoire à la municipale à Paris : un 2e tour à haut risque pour le PS

Arrivé en tête du dernier scrutin, Emmanuel Grégoire ambitionne de remporter l'élection municipale 2026 à Paris pour prolonger le règne de la gauche. Le candidat socialiste est toutefois concurrencé par l'alliance formée par sa rivale de droite.

Cherchez votre commune et trouvez les résultats aux municipales 2026 :

Emmanuel Grégoire va-t-il gagner l'élection municipale 2026 à Paris ? Il l'espère, mais de sérieux obstacles se trouvent sur sa route pour le second tour du scrutin organisé ce dimanche 22 mars. Le candidat de l'union de la gauche s'est engagé avec la même liste qui celle qui lui a permis d'arriver en tête des résultats du 1e tour de l'élection municipale, sans conclure d'alliance. Un choix qui a eu pour conséquence le maintien de l'autre candidate de la gauche, l'insoumise Sophia Chikirou. Or, face à cette gauche divisée, Rachida Dati ambitionne de rassembler les voix de tous les électeurs de droite et du centre grâce à l'alliance conclue avec le candidat du camp présidentiel.

Dans cette triangulaire, Emmanuel Grégoire ne part pas avec un avantage pour le 2e tour de l'élection municipale à Paris. D'autant plus que sa rivale de droite peut aussi compter sur un autre soutien, moins sollicité mais bienvenu : celui des électeurs d'extrême droite qui avaient voté pour Sarah Knafo dimanche dernier. La candidate Reconquête s'est retirée de la course et a appelé ses soutiens à empêcher la victoire de l'union de la gauche à Paris.

Sans report de voix et avec une concurrente à sa gauche, Emmanuel Grégoire risque de voir l'élection municipale de Paris lui échapper au profit de la droite et avec elle le prolongement des 25 ans de politique socialiste dans la capitale.

Des résultats serrés entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati ?

Emmanuel Grégoire n'a rencontré aucune difficulté au premier tour de l'élection municipale à Paris. Il a obtenu 37,98 % des suffrages, soit plusieurs longueurs d'avance sur la candidate de la droite soutenue par 25,46 % des électeurs parisiens. Derrière eux, les trois autres candidats à s'être qualifiés ont reçu entre 10,40 % et 11,72% des voix. Mais ce sont ces scores plus modestes qui vont influencer les résultats de la municipale ce dimanche 22 mars.

Avant le premier tour des élections municipales, les résultats sondages donnaient l'avantage à Emmanuel Grégoire dans la plupart des hypothèses sauf en cas de triangulaire contre Rachida Dati et Sophia Chikirou. Mais les études publiées le 19 et le 20 mars à quelques jours du second tour ont inversé la tendance. Ils se contredisaient cependant sur l'avance accordée à Emmanuel Grégoire : un sondage Cluster17 pour Politico donnait 7 points d'avance, tandis qu'une étude Elabe pour BFMTV limitait cette avance à 1 point. Pour certains sondages l'élection municipale à Paris est encore ouverte.