Résultat d'Emmanuel Grégoire à la municipale à Paris : le PS peut-il perdre la capitale ?

Emmanuel Grégoire, candidat PS de l'union de la gauche à l'élection municipale 2026 à Paris, espère remporter le scrutin après avoir été en tête des sondages pendant une grande partie de la campagne. Les résultats risquent cependant d'être serrés.

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L'élection municipale de Paris est un enjeu crucial pour le Parti socialiste (PS). A la tête de l'Hôtel de Ville depuis 2001, le parti à la rose espère conserver sa place de choix à la capitale malgré une campagne mouvementée et les nombreux concurrents du centre et de la droite décidés à sortir Paris du giron de la gauche, Rachida Dati en tête.

Après l'annonce d'Anne Hidalgo sur son refus de briguer un nouveau mandat, c'est son ancien premier adjoint Emmanuel Grégoire qui a été choisi par le PS pour mener bataille à Paris. Le vainqueur de la primaire socialiste, en froid avec la maire sortante, doit réussir le pari de défendre le bilan des deux mandats écoulés tout en marquant une "rupture" avec la méthode Hidalgo. L'élu discret doit aussi imprégner auprès des électeurs face à des rivaux très volubiles et médiatisés.

Si l'objectif d'Emmanuel Grégoire est de remporter l'élection municipale à Paris, le candidat socialiste peut déjà se targuer de plusieurs réussites. Il a conclu à une alliance historique de la gauche dès le premier tour du scrutin entre PS, le PCF et les Ecologistes. Une union de la gauche, à l'exception de LFI, qui lui a permis d'occuper la tête des sondages durant une grande partie de la campagne municipale. Et se faisant, il a mis des bâtons dans les roues à sa principale rivale : la candidate LR, Rachida Dati.

Les résultats d'Emmanuel Grégoire dans les sondages des municipales

Les sondages sur les résultats des élections municipales, publiés jusqu'au vendredi 13 mars, ont souvent donné Emmanuel Grégoire en tête des intentions de vote pour le 1er tour du scrutin municipal à Paris et au-dessus de la barre des 30 %. Le socialiste n'est cependant pas le seul à être apparu comme un possible vainqueur, car si Rachida Dati n'a jamais été donnée en tête du 1er tour, quelques études lui ont accordé la victoire au second tour.

Le résultat d'Emmanuel Grégoire à l'élection municipale à Paris va dépendre des alliances formées à droite, comme à gauche avec la liste LFI de Sophia Chikirou. Selon les sondages de la campagne du premier tour, la configuration d'une quinquangulaire entre les cinq candidats crédités de plus de 10 % des intentions de vote au premier tour favoriserait une victoire d'Emmanuel Grégoire. La mairie de Paris serait plus difficile à obtenir en cas de triangulaire ou de duel. Concernant ces cas de figure, les sondages n'ont pas été unanimes sur l'identité du vainqueur, même si une tendance plus favorable au candidat de la gauche s'est précisée sur la fin de la campagne.

Une bataille acharnée entre Grégoire et Dati

Emmanuel Grégoire a fait campagne pour la municipale de Paris, mais il a concentré ses efforts contre Rachida Dati. Le socialiste et sa rivale ont dès le début essayé de réinstaurer le duel historique entre la gauche et la droite et ils n'ont pas retenu leurs coups. L'ancien premier adjoint à la mairie de Paris a attaqué la maire du Ve arrondissement en rappelant sa comparution devant le tribunal correctionnel prévue en septembre et ses chances d'être condamnée, donc de devoir se retirer de la mairie.

Le candidat socialiste aux municipales 2026 est allé jusqu'à porter plainte contre Rachida Dati pour diffamation à plusieurs reprises. Des procédures initiées après que la candidate de la droite l'a accusé d'envoyer "des gens pour essayer d'agresser" ses soutiens durant la campagne, et après qu'elle l'a jugé responsable de "recrutement de pédocriminels dans le périscolaire" en référence au scandale des animateurs accusés de violences sexuelles à l'automne 2025.