Prime majoritaire : ce point qui change tout à l'attribution des sièges des élus aux municipales

Lors des élections municipales, la prime majoritaire est l'une des règles clés qui définit la répartition du nombre de sièges par liste. Elle peut bouleverser le résultat du scrutin.

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Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars prochains en France. Elles permettent d'élire les membres du conseil municipal de chaque commune pour un mandat de six ans. Les Français se rendront dans les bureaux de vote afin de voter pour l'une des différentes listes proposées. Il est donc nécessaire d'avoir bien en tête les modalités du scrutin. Il faut notamment prendre en compte la prime majoritaire, qui est fixée à 50% pour les élections municipales. Concrètement, cela implique qu'au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, elle reçoit automatiquement un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Si le nombre de sièges est impair, le résultat est arrondi au supérieur.

Dans ce scénario, les sièges restants sont attribués aux autres listes en présence ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés. Le "quotient" électoral est alors calculé, soit le nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges restant à pourvoir. Il permet de définir combien de suffrages "vaut" un siège. Ensuite, chaque liste obtient le nombre maximal de sièges qu'elle peut avoir grâce aux suffrages qu'elle a reçus. Ce fonctionnement avec la prime majoritaire peut donc changer l'issue du scrutin au premier tour et donner plus de chances aux autres listes face à une liste forte qui aurait obtenu bien plus de 50%.

Ce n'est pas fini. Il peut rester des sièges à pourvoir après ces deux premières étapes. Ils sont attribués individuellement par la règle de la "plus forte moyenne". Le nombre de suffrages de la liste est alors divisé par le nombre de sièges obtenus à l'étape précédente plus un. Le siège est attribué à la liste qui obtient l'indicateur le plus élevé. L'opération se répète en prenant en compte les sièges supplémentaires venant d'être attribués.

La prime majoritaire appliquée aussi en cas de second tour

En cas d'absence de majorité absolue au premier tour, un second est organisé avec les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages. Elles peuvent fusionner pour se maintenir. De nouveau, la prime majoritaire est appliquée pour la liste arrivée en tête, puis la répartition est faite à la proportionnelle à la plus forte moyenne. L'enjeu de la prime majoritaire est alors tout autre : la moitié des sièges va d'office à la liste arrivée en tête, et ce quelle que soit son avance.

La prime majoritaire apparait donc comme un facteur déterminant. Elle offre au vainqueur une large majorité pour appliquer son programme, et ce même s'il n'a obtenu qu'une majorité relative. Cela peut donc réduire l'impact de certaines petites listes. La prime majoritaire a d'ailleurs été réduite de 50% à 25% à Paris, Lyon et Marseille par une réforme qui s'appliquera pour la première fois lors du scrutin de mars.