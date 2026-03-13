Résultat de Rachida Dati à la municipale 2026 à Paris : une défaite causée par l'extrême droite ?

Candidate à l'élection municipale 2026 à Paris, Rachida Dati espère réinstaller la droite à la tête de la capitale à l'issue du scrutin. Mais celle qui apparaissait comme la grande favorite a rencontré plus de difficultés que prévu.

Cherchez votre commune et trouvez les résultats aux municipales 2026 :

Rachida Dati entend conquérir Paris. Candidate du Parti Les Républicains (LR) aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026, l'élue parisienne souhaite ramener la capitale dans le giron de la droite après 25 ans de politique socialiste. Mais si la conseillère municipale prépare le terrain depuis des années, elle s'est frottée à plusieurs obstacles ayant considérablement compliqué sa campagne électorale.

La candidate LR à l'élection municipale de Paris veut incarner "l'alternance" et la meilleure option pour la moitié droite de l'échiquier politique en vue d'un duel avec la gauche sortante représentée par Emmanuel Grégoire. Mais sa candidature, qui devait initialement être soutenue par la droite et l'ensemble du camp présidentiel, a été fragilisée par la décision des macronistes de lui préférer un autre prétendant à la mairie de Paris : Pierre-Yves Bournazel, membre du parti Horizons. Elle l'a été davantage par l'entrée en course de Sarah Knafo pour le Parti Reconquête qui a offert une deuxième option d'extrême droite aux côtés du lepéniste Thierry Mariani. Une multiplicité des candidatures qui fait courir le risque d'une division des voix des électeurs de droite au profit du candidat de l'union de la gauche, considéré comme le favori du scrutin.

Parmi les autres difficultés dont a souffert Rachida Dati dans la campagne pour l'élection municipale à Paris on peut citer les tensions au sein de LR – le président du parti l'a officiellement exclue en raison de sa fonction de ministre – mais surtout son implication dans des affaires judiciaires. L'élue parisienne est d'ores et déjà citée à comparaître lors d'un procès en correctionnelle pour corruption et trafic d'influence en septembre 2026.

Les résultats de Rachida Dati dans les sondages sur la municipale à Paris

Considérée comme la favorite de l'élection municipale avant le début de la campagne, Rachida Dati a été devancée par Emmanuel Grégoire dans les résultats des sondages publiés jusqu'à la fin de la campagne le vendredi 13 mars. La candidate LR n'a jamais été donnée plus haut qu'en deuxième position derrière l'union de la gauche pour le 1er tour du scrutin. Les sondages ont également réduit les chances de victoires de Rachida Dati au 2nd tour à mesure que la campagne avançait, ils l'ont cependant jugée en mesure de rivaliser avec le favori de l'union de la gauche et de l'emporter dans une certaine configuration.

Le résultat de Rachida Dati à l'élection municipale 2026 pâtirait d'une quinquangulaire ou d'une quadrangulaire qui couronnerait Emmanuel Grégoire selon les sondages publiés avant la période de réserve. La candidate aurait plus de chances dans une triangulaire et éventuellement un duel.

Dati en quête d'une alliance, mais opposée à "l'union des droites"

Dans une campagne plus difficile que prévue et avec des sondages moins favorables qu'escomptés, Rachida Dati cherche à réunir la droite et le centre derrière sa candidature. Donc à pousser Pierre-Yves Bournazel et l'ensemble de camp présidentiel au retrait pour se rallier à elle, comme le plan prévu à l'origine. L'élue parisienne défend cette alliance, mais pour y parvenir elle préfère faire pression sur son rival et le camp macroniste plutôt que de les brosser dans le sens du poil. Une stratégie aux résultats discutables auprès de Pierre-Yves Bournazel qui a refusé de se retirer du 2e tour en cas de qualification et a promis de ne rejoindre "ni Emmanuel Grégoire, ni Rachida Dati". La manœuvre semble toutefois fonctionner auprès d'Edouard Philippe qui a promis de tout faire en faveur de l'union au 2nd tour.

Si Rachida Dati cherche une alliance, elle refuse catégoriquement de s'associer à l'extrême droite, malgré les nombreux appels à former "l'union des droites" lancés par Sarah Knafo, la candidate de Reconquête. La maire du VIIe arrondissement a un temps craint d'être ralliée de force par la prétendante d'extrême droite, mais celle-ci croit désormais en ses chances de se qualifier au second tour et refuse de se retirer au profit de Rachida Dati, à moins de conclure une fusion des listes. Une alliance entre Dati et Knafo semble donc compromise, mais cela ne fait pas pour autant les affaires de la droite qui mise en partie sur l'électorat de l'extrême droite pour s'imposer devant Emmanuel Grégoire.