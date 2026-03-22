Résultat de Rachida Dati à la municipale 2026 à Paris : une remontada au 2e tour ?

Dernière candidate de droite en lice à l'élection municipale 2026 de Paris, Rachida Dati espère rassembler suffisamment de voix pour s'imposer face aux deux candidats de gauche, en particulier à Emmanuel Grégoire.

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Rachida Dati n'a pas obtenu le résultat escompté au 1er tour du scrutin, mais elle espère décrocher la victoire au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Paris, ce dimanche 22 mars. Un objectif qui paraît atteignable malgré le retard de douze points qu'elle a accusé sur son principal rival, Emmanuel Grégoire, dimanche dernier. Les rapports de force se sont inversés durant la campagne d'entre-deux-tours : la candidate de la droite a former une alliance avec le camp présidentiel précédemment représenté par Pierre-Yves Bournazel, tandis que le candidat de l'union de la gauche continue de faire cavalier seul après avoir refusé une alliance avec l'insoumise Sophia Chikirou.

Alors que deux candidats de gauche sont encore en lice au 2e tour de l'élection municipale et risquent de diviser l'électorat de gauche, Rachida Dati, elle, apparaît comme la seule autre option pour les électeurs du centre, de le droite, mais aussi de l'extrême droite. C'est là l'autre événement de l'entre-deux-tours qui peut bénéficier à la candidate LR : Sarah Knafo qui portait les couleurs de Reconquête s'est retirée des municipales et a appelé ses électeurs à "chasser la gauche de la mairie de Paris, sans hésitation" en votant pour Rachida Dati. Les deux candidatures qui ont affaibli l'ancienne ministre au 1er tour des élections deviennent des reports de voix stratégiques.

Le résultat de Rachida Dati à l'élection municipale à Paris dépendra de ces reports de voix, qui doivent encore se confirmer, mais aussi de l'abstention qui a été conséquente au 1er tour, seulement 58,89 % des électeurs parisiens ont voté aux municipales, et peut augmenter ce dimanche.

Des résultats serrés ? Une voix de passage pour Rachida Dati à la municipale

Les résultats des sondages donnaient peu de chances de victoire à Rachida Dati avant le premier tour de l'élection municipale à Paris. Pour le second tour, ces mêmes études publiées à la mi-mars s'accordaient à donner le candidat socialiste en tête avec deux à dix points d'avance sur la candidate LR, à une exception près : une triangulaire entre Rachida Dati, Emmanuel Grégoire et Sophia Chikirou. Dans cette hypothèses, plusieurs sondages donnaient la victoire à la maire du VIIe arrondissement de Paris. L'étude Elabe pour Le Figaro du 7 mars créditait la candidate de droite de 47 % des intentions de vote, contre 40 % pour la socialiste. Celle d'Opinionway pour Le JDD du 13 mars accordait 45 % des intentions de vote à la première et 40 % au second.

Mais la tendance s'est inversée dans les résultats des sondages publiées les 19 et 20 mars concernant le 2e tour de l'élection municipale. Plusieurs études ont donné Rachida Dati en deuxième position derrière Emmanuel Grégoire avec, selon les études, 1 à 7 points d'écart. Leur désaccord prouve que le scrutin n'est pas encore joué.