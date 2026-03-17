Résultat de Rachida Dati à la municipale 2026 à Paris : une victoire arrachée à la gauche au 2e tour ?

Rachida Dati est la dernière candidate de droite en lice à l'élection municipale 2026 à Paris. Elle espère profite d'un report de voix suffisant pour s'imposer face à Emmanuel Grégoire arrivé en tête du 1er tour.

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Après des résultats en demi-teinte au premier tour de l'élection municipale 2026 à Paris, Rachida Dati retrouve de l'espoir pour le scrutin du dimanche 22 mars. Arrivée en deuxième position avec douze points de retard sur son principale rival, le candidat de l'union de la gauche Emmanuel Grégoire au premier tour des élections, elle peut prétendre à un score nettement plus élevé et capable d'égaliser, voire de surpasser, celui du socialiste au second tour des municipales.

La candidate de la droite à Paris a réussi à former une alliance avec Pierre-Yves Bournazel, représentant du camp présidentiel, malgré la réticence de ce dernier. Un rapprochement qui devrait lui assurer un report des voix du centre, et Rachida Dati devrait aussi bénéficier du soutien d'un autre électorat dans la capitale. Si l'ancienne ministre de la Culture s'est fermement opposée à l'union des droites proposée par Sarah Knafo tout au long de la campagne, elle pourrait profiter des votes des électeurs de la candidate zemmouriste après le retrait de cette dernière au 2e tour de l'élection municipale. La candidate de Reconquête a annoncé se désister "pas pour la personne de Rachida Dati", mais "pour Paris" et a appelé ses électeurs à "chasser la gauche de la mairie de Paris, sans hésitation". Un message claire qui pourrait faire les affaires de la candidate LR.

Alors que Rachida Dati a des chances de concentrer les votes du centre, de la droite et de l'extrême droite pour le second tour de l'élection municipale à Paris, Emmanuel Grégoire se maintient avec une liste identique après avoir rejeté l'idée d'une alliance avec Sophia Chikirou, autre candidate de la gauche sous les couleurs de LFI. Des stratégies en mesure d'inverser le rapport de force entre les deux favoris du scrutin à Paris, ou tout du moins de les placer au coude à coude.

Des résultats serrés ? Une voix de passage pour Rachida Dati à la municipale

Les résultats des sondages donnaient peu de chances de victoire à Rachida Dati avant le premier tour de l'élection municipale à Paris. Pour le second tour, les études s'accordaient à donner le candidat socialiste en tête avec deux à dix points d'avance sur la candidate LR, à une exception près : une triangulaire entre Rachida Dati, Emmanuel Grégoire et Sophia Chikirou. Dans cette hypothèses, plusieurs sondages donnaient la victoire à la maire du VIIe arrondissement de Paris. L'étude Elabe pour Le Figaro du 7 mars créditait la candidate de droite de 47 % des intentions de vote, contre 40 % pour la socialiste. Celle d'Opinionway pour Le JDD du 13 mars accordait 45 % des intentions de vote à la première et 40 % au second.

La campagne de second tout de l'élection municipale pourrait donc sourire à Rachida Dati qui rêve de reprendre l'Hôtel de Ville à la gauche après 25 de politique socialiste. La victoire serait d'autant plus savoureuse pour la candidate LR qui a vécu une campagne plus difficile que prévu entre la perte de soutiens, les affaires judiciaires et les attaques lancées et reçues par ses concurrents des élections municipales.