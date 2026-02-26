"C'est lui", Marine Le Pen en dit plus sur la présidentielle 2027 et l'hypothèse Bardella

Marine Le Pen sera fixée sur son sort par la cour d'appel le 7 juillet prochain. Dans cette attente, elle assure qu'elle ne sera pas candidate pour 2027 dans un cas de figure précis et en dit davantage sur le rôle de Jordan Bardella.

Marine Le Pen a été condamnée dans l'affaire des assistants parlementaires à cinq ans d'inéligibilité, quatre ans d'emprisonnement dont trois avec sursis et la possibilité d'aménager la partie ferme sous bracelet électronique, ainsi que 100 000 euros d'amende. Si ces réquisitions, bien qu'elles soient un peu plus clémentes qu'en première instance, sont suivies cet été par la cour d'appel : Marine Le Pen ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle de 2027.

Désormais, l'objectif de la cheffe de file des députés RN est d'être relaxée. À défaut, une condamnation de prison avec sursis, sans passage ferme derrière les barreaux et une peine d'inéligibilité de deux ans maximum permettrait à la triple candidate à la présidentielle de poursuivre ses ambitions politiques. Tout cela relève de l'hypothèse, mais c'est celle-ci qui permettrait aux juges de la reconnaître coupable, de la condamner et, dans le même temps, de ne pas compromettre ses ambitions pour la présidence de la République.

Compte tenu du temps d'inéligibilité déjà purgé depuis la première condamnation, cette peine de deux ans lui permettrait de pouvoir être candidate au scrutin, tandis qu'une peine plus longue anéantirait toutes ses chances de se présenter. Une peine de réclusion criminelle, une condamnation ferme ou un aménagement sous surveillance électronique compliquerait une éventuelle campagne. Marine Le Pen a justement abordé ce point précis au micro de BFMTV, mercredi 25 février 2026.

"Je ne peux pas être candidate si on m'empêche de faire campagne"

Selon elle, une peine de prison ferme aménagée sous bracelet électronique, l'empêcherait de pouvoir mener une campagne pour le palais de l'Elysée. "On ne peut pas faire campagne dans ces conditions. Vous pouvez faire campagne sans aller le soir rencontrer vos électeurs dans les meetings ? Ça serait une autre manière de m'empêcher d'être candidate", affirme-t-elle. "Je ne peux pas être candidate si on m'empêche d'être candidate, ou si on m'empêche de faire campagne", poursuit-elle.

Quid de l'avenir du Rassemblement national lors de cette élection présidentielle de 2027, scrutin pour lequel le parti à la flamme fait figure de favori ? L'option numéro 2 est toute trouvée et assumée : Jordan Bardella. Si Marine Le Pen était empêchée de concourir, le président du RN prendrait donc sa place. Dans ce cas de figure, quel serait son rôle ? Jordan Bardella ne sera "pas sous tutelle". "C'est lui qui déterminera à quel niveau il a besoin de ma présence, de mes conseils, de l'expérience qui est la mienne", assure-t-elle. La décision de la cour d'appel concernant Marine Le Pen sera rendue le 7 juillet 2026 à 13h30.