Résultat de Michaël Delafosse à la municipale 2026 à Montpellier : un deuxième mandat pour la gauche ?

Candidat à sa propre succession, Michaël Delafosse fait figure de favori lors de ces élections municipales 2026 à Montpellier. Les premières estimations sont positives.

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Quel score pour Michaël Delafosse au premier tour de l'élection municipale à Montpellier ?

Sans surprise, le maire sortant Michaël Delafosse sort en tête du premier tour de l'élection municipale à Montpellier, avec près de 33% des voix, selon les premières estimations. Il s'impose devant la liste de la France Insoumise, portée par Nathalie Oziol, qui récolte 16 % des suffrages.

Il est toujours le grand favori de cette élection municipale à Montpellier (Hérault). Michaël Delafosse conduit une liste d'union de la gauche pour ce scrutin 2026, accompagné par le Parti socialiste (PS), le Parti communiste français (PCF) ainsi que Place publique et Génération écologique. Pour lui, les chances sont importantes de remporter une deuxième fois l'Hôtel de Ville, notamment face à la multiplication des candidatures, principalement à gauche, LFI ayant décidé de partir seule dans cette campagne.

Son premier mandat lui a "donné de l'expérience et davantage de solidité, pour maintenir un cap vers un futur désirable, pour que Montpellier, demain, soit plus forte, en étant plus écologique, solidaire, innovante et fraternelle", expliquait-il dans une lettre adressée aux Montpelliérains en janvier dernier. "La transformation de la ville doit se poursuivre pour améliorer la qualité de vie (...) la culture, le sport et l'éducation doivent occuper une place essentielle pour faire fraternité", poursuit-il.

Dans un communiqué publié le 21 février, l'actuel maire de Montpellier a présenté ses 70 colistiers. On retrouve par exemple Manu Reynaud, élu en charge du numérique, Marie Massard, l'actuelle adjointe chargée de la politique alimentaire et de l'agriculture urbaine ou encore Hervé Martin, chargé des sports. En revanche, Hind Emad, vice-présidente de Montpellier Métropole, a décidé de ne plus soutenir le maire sortant en raison de désaccords sur l'orientation économique et financière. Au total, la liste a été renouvelée à 30%. Parmi les nouveaux candidats, Emilie Biondi et Eliane Urtado, entre autres, souhaitent apporter un vent de fraîcheur.

Jeunesse, urbanisme, sécurité... Le programme de Michaël Delafosse

Le logement fait partie des piliers du programme de Michaël Delafosse. Le candidat à sa réélection prévoit la création d'une Agence municipale du logement et 4 000 logements neufs jusqu'à 30% moins chers grâce au Bail Réel Solidaire, "nous ferons de l'accès au logement une priorité pour tous les Montpelliérains", dit-il sur son site officiel de campagne. Pour favoriser l'accès à la propriété, il envisage aussi de limiter le prix de vente des logements destinés aux primo-accédants, avec une baisse de 10 à 25%, dans les nouveaux quartiers. Aussi, dans sa quête de rénovation urbaine, il souhaite poursuivre la "transformation profonde de la Mosson et des Cévennes, tout en engageant la rénovation de la cité Paul-Valéry".

Michaël Delafosse fait également la part belle à la sécurité dans son programme. Voilà pourquoi il prévoit le recrutement de 100 agents supplémentaires et le doublement des caméras de vidéoprotection, "nous renfoncerons une politique de sécurité qui allie fermeté, prévention et proximité", poursuit le socialiste. " Dans le prochain mandat, nous créerons, à l'instar de la ville de Saint-Denis, un numéro de téléphone simple et facilement mémorisable pour contacter la police municipale", mentionne aussi son programme.

Ce n'est pas tout. La liste d'union de la gauche conduite par le maire sortant dit se tenir aux côtés des jeunes et poursuivre cette dynamique lors du prochain mandat. Avec un Plan Ecole à 400 millions d'euros et des mesures concrètes pour ouvrir les enfants sur le monde, comme l'apprentissage de l'anglais dès le primaire, un Fonds Voltaire pour voyager à l'étranger, "nous continuerons de placer l'éducation et la jeunesse au cœur du prochain mandat", assure le candidat.

En cas de réélection, Michaël Delafosse indique vouloir ouvrir de nouveaux centres ados, notamment à Marcel-Pagnol et Albert-Dubout, de manière à diversifier l'offre de loisirs proposée aux jeunes dans les Maisons pour tous. Enfin, côtés sportif et culturel, avec la candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO, la gratuité des médiathèques et un Plan Sports 2035, "nous affirmons une ambition forte pour le sport et la culture", assure-t-il. La modernisation du stade de la Mosson, appelé à porter le nom de Louis Nicollin, "permettra d'améliorer l'accueil du public, les performances sportives et l'attractivité des grandes compétitions, tout en confortant sa place centrale dans la vie sportive du territoire", apprend-on.

La transition écologique, symbole de sa campagne

Porteur d'un projet résolument tourné vers le climat, le candidat PS propose un projet de Ville-Parc pour Montpellier avec 12 grands parcs, 40 hectares désimperméabilisés, 1 000 jardins familiaux et une stratégie d'énergie verte pour 20 000 foyers supplémentaires. "Montpellier s'engage pour le climat sans oublier le quotidien de ses habitants", dit-il dans son programme.

Avec trois grandes coulées vertes, 2 km le long du Verdanson, un espace de baignade à Lavalette et 5 km de promenade au fil de l'Aqueduc Saint-Clément, "nous voulons offrir aux Montpelliérains de nouveaux espaces de fraîcheur, de nature et de promenade au cœur de la ville", abonde-t-il. Il compte embellir la ville "de la place Emile Combes aux Beaux-Arts à l'avenue de Toulouse, en passant par la ligne d'eau d'Antigone imaginée par Bofill". L'objectif : transformer les espaces bitumés en lieux de vie arborés et conviviaux.

Une gauche divisée mais un maire en position de force

À Montpellier, préfecture de l'Hérault, treize listes ont été déposées pour ces municipales 2026. Mais c'est bien vers la gauche, qui part divisée comme en 2020, que les regards se tournent.

Face au maire sortant, Nathalie Oziol (LFI) défend "une écologie de la rupture, une écologie populaire et humaine", tandis que le Printemps montpelliérain de Jean-Louis Roumégas a vu partir, fin janvier, une dizaine de militants dénonçant une "dérive politique de leur parti", la plupart ayant rejoint le clan Oziol.

Coralie Mantion, conseillère municipale et colistière de Roumégas, tempère pourtant comme le rapporte Le Monde : "Quelque part, tout le monde est rentré à la maison… Montpellier, qui est une ville de gauche, peut se permettre d'avoir ce débat sur quelle société on veut demain, et avec quelle écologie".

Mais le débat n'a pas vraiment eu lieu : personne n'a cherché d'alliance dès le premier tour. Et Delafosse, élu en 2020 avec 47,2 % des voix, a tranché pour le second : "Pas de fusion ! Je ne vais pas sacrifier des colistiers qui ont défendu avec sincérité notre projet pendant la campagne, ou le mandat".

Une liste avec une surprise de taille

Pour constituer son équipe, Michaël Delafosse a surpris jusqu'à ses propres soutiens. Il a tenu à placer en deuxième position Marie Massart, militante écologiste de longue date et onzième adjointe au maire, suspendue par Les Écologistes pour avoir choisi de repartir à ses côtés. "La vie politique peut être d'une violence inouïe et elle en a été victime", a défendu le maire sortant auprès d'actu.fr. L'intéressée, elle, regrette "la situation de [s]on parti" mais assume pleinement son choix : "Nous avons pu porter des mesures écologistes sur ce mandat, comme la sécurité sociale de l'alimentation, la maison de l'alimentation solidaire ouverte en début d'année… Et nous défendons dix mesures dans le programme. J'estime que, dans cette majorité plurielle, je soutiens une écologie des solutions", a-t-elle déclaré comme le rapporte Le Monde.

Autre surprise de la liste : Serge Guiseppin, ancien opposant et ancien président de la commission des finances. C'est Delafosse lui-même qui est allé le chercher. "Je suis allé lui demander ce qu'il voulait faire", a-t-il expliqué à actu.fr saluant un élu qui "a toujours été très constructive" dans son opposition et "a su tirer l'alerte sur les déchets".

Un parcours forgé dans la conviction

Michaël Delafosse est un enfant de Montpellier, politiquement formé sur les bancs du lycée Mas de Tesse, où il a organisé dès 1993 ses premières manifestations. Il a adhéré au Mouvement des Jeunes Socialistes en 1994 et présidé l'Union nationale lycéenne en 1995, avant de s'engager à l'UNEF à l'université Paul-Valéry, où il obtient un DEA en géographie urbaine.

Professeur d'histoire-géographie au collège Fontcarrade, il est entré en politique en 2008 comme adjoint à la culture puis à l'urbanisme sous Hélène Mandroux, avant de siéger dans l'opposition de 2014 à 2020.

C'est en 2020 qu'il remporte la mairie avec 47,2 % des voix, en s'alliant au second tour avec la liste écologiste de Coralie Mantion, celle-là même qui s'oppose aujourd'hui à lui. Pour ces nouvelles municipales, il revendique une identité politique sans ambiguïté : "Je ne fais pas partie des candidats qui cachent leur logo", a-t-il insisté dans une interview pour actu.fr, conduisant une liste qui rassemble socialistes, communistes, radicaux, Place Publique, le Parti animaliste et des écologistes. Ses références ? "Je m'inspire de ce qu'a été Mendès-France, Clemenceau, Jaurès… de ce qu'a été la manière dont on a servi la France durant la Résistance".

Un dernier meeting au Septeo Stadium

Pour son grand meeting de fin de campagne, le maire sortant a choisi le Septeo Stadium, une salle suffisamment grande pour accueillir les plus de 800 personnes présentes selon les estimations, et dont le choix n'était pas sans pied de nez envers son concurrent Mohed Altrad, président du MHR.

Durant près d'une heure, il a déroulé ce qu'il a lui-même présenté comme une "promenade dans le Montpellier de demain", évoquant équipements culturels, projets sportifs, logement et développement économique à l'horizon 2031. "J'ai donné des dates et je ne les ai pas données au hasard, car ce que nous promettons, nous le faisons", a-t-il déclaré devant le public.

Rémi Gaillard, l'adversaire qu'on n'attendait pas

Le candidat Rémi Gaillard, connu pour son slogan "c''est en faisant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui", a animé la campagne de ses attaques directes contre le maire sortant.

Lors du grand débat du Midi Libre, il a notamment lancé : "Quand on parle d'une ville à hauteur d'enfant et qu'en même temps on parade avec Monsieur Jack Lang !". La séquence a circulé massivement sur les réseaux sociaux. M

Michaël Delafosse a fini par répondre dans les colonnes du Figaro : "Rémi Gaillard est le symbole d'une violence politique totalement décomplexée. C'est un populiste très dangereux, une sorte de Beppe Grillo montpelliérain. Je ne sais pas qui il fait encore rire".

Un programme défendu avec clarté

Face aux attaques, Michaël Delafosse a choisi de s'en tenir à son projet. "J'ai une conviction, c'est qu'il faut s'adresser à l'intelligence des gens et que si on le fait, elle répond. Je ne suis pas un candidat qui cultive les ressentis et attise les colères", a-t-il affirmé lors de son interview pour actu.fr. Son programme, qu'il décrit comme" cohérent, soutenable financièrement, phasé dans le temps", mise sur la poursuite de la gratuité des transports, 30 000 emplois à l'horizon 2032, le doublement des caméras de vidéosurveillance.

Son ambition est résumée en une formule : "Montpellier c'est l'énergie de sa jeunesse et la sagesse de son histoire donc on doit continuer à être une ville qui crie la modernité dans un monde où le chaos semble devenir la règle".