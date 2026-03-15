Résultat de Michaël Delafosse à la municipale 2026 à Montpellier : vers un deuxième mandat pour la gauche ?

Candidat à sa propre succession, Michaël Delafosse fait figure de favori lors de ces élections municipales 2026 à Montpellier. Le socialiste est soutenu par plusieurs formations de la gauche.

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Il est le grand favori de cette élection municipale à Montpellier (Hérault). Michaël Delafosse conduit une liste d'union de la gauche pour ce scrutin 2026, accompagné par le Parti socialiste (PS), le Parti communiste français (PCF) ainsi que Place publique et Génération écologique. Pour lui, les chances sont importantes de remporter une deuxième fois l'Hôtel de Ville, notamment face à la multiplication des candidatures, principalement à gauche, LFI ayant décidé de partir seule dans cette campagne.

Son premier mandat lui a "donné de l'expérience et davantage de solidité, pour maintenir un cap vers un futur désirable, pour que Montpellier, demain, soit plus forte, en étant plus écologique, solidaire, innovante et fraternelle", expliquait-il dans une lettre adressée aux Montpelliérains en janvier dernier. "La transformation de la ville doit se poursuivre pour améliorer la qualité de vie (...) la culture, le sport et l'éducation doivent occuper une place essentielle pour faire fraternité", poursuit-il.

Dans un communiqué publié le 21 février, l'actuel maire de Montpellier a présenté ses 70 colistiers. On retrouve par exemple Manu Reynaud, élu en charge du numérique, Marie Massard, l'actuelle adjointe chargée de la politique alimentaire et de l'agriculture urbaine ou encore Hervé Martin, chargé des sports. En revanche, Hind Emad, vice-présidente de Montpellier Métropole, a décidé de ne plus soutenir le maire sortant en raison de désaccords sur l'orientation économique et financière. Au total, la liste a été renouvelée à 30%. Parmi les nouveaux candidats, Emilie Biondi et Eliane Urtado, entre autres, souhaitent apporter un vent de fraîcheur.

Michaël Delafosse largement en tête des sondages à Montpellier

Le maire sortant de Montpellier fait figure de favori en 2026. Un sondage Ifop pour Midi Libre et le Cercle Mozart, publié le 19 février 2026, le place en tête des intentions de vote devant l'Insoumise Nathalie Oziol qui devrait sans trop de difficulté se qualifier pour le second tour. C'est derrière les deux candidats que la bataille sera extrêmement rude pour tenter de dépasser la barre des 10%, nécessaire pour empocher un ticket pour le second tour.

Rémi Gaillard arrive en troisième position, suivi de très près par Philippe Saurel - ancien maire de 2014 à 2020 - et par l'homme d'affaires Mohed Altrad et président du club de rugby de la ville, le MHR, qui pourrait avoir son mot à dire dans la lutte. La candidate du RN, France Jamet est sixième dans les sondages. Quid du second tour ? Plusieurs options sont testées par le sondeur mais toutes mènent au même résultat : une victoire de Michaël Delafosse. Triangulaire, quadrangulaire... Peu importe, le socialiste reste devant. Ce sondage a été publié au plus tard le vendredi 13 mars 2026.

Jeunesse, urbanisme, sécurité... Le programme de Michaël Delafosse

Le logement fait partie des piliers du programme de Michaël Delafosse. Le candidat à sa réélection prévoit la création d'une Agence municipale du logement et 4 000 logements neufs jusqu'à 30% moins chers grâce au Bail Réel Solidaire, "nous ferons de l'accès au logement une priorité pour tous les Montpelliérains", dit-il sur son site officiel de campagne. Pour favoriser l'accès à la propriété, il envisage aussi de limiter le prix de vente des logements destinés aux primo-accédants, avec une baisse de 10 à 25%, dans les nouveaux quartiers. Aussi, dans sa quête de rénovation urbaine, il souhaite poursuivre la "transformation profonde de la Mosson et des Cévennes, tout en engageant la rénovation de la cité Paul-Valéry".

Michaël Delafosse fait également la part belle à la sécurité dans son programme. Voilà pourquoi il prévoit le recrutement de 100 agents supplémentaires et le doublement des caméras de vidéoprotection, "nous renfoncerons une politique de sécurité qui allie fermeté, prévention et proximité", poursuit le socialiste. " Dans le prochain mandat, nous créerons, à l'instar de la ville de Saint-Denis, un numéro de téléphone simple et facilement mémorisable pour contacter la police municipale", mentionne aussi son programme.

Ce n'est pas tout. La liste d'union de la gauche conduite par le maire sortant dit se tenir aux côtés des jeunes et poursuivre cette dynamique lors du prochain mandat. Avec un Plan Ecole à 400 millions d'euros et des mesures concrètes pour ouvrir les enfants sur le monde, comme l'apprentissage de l'anglais dès le primaire, un Fonds Voltaire pour voyager à l'étranger, "nous continuerons de placer l'éducation et la jeunesse au cœur du prochain mandat", assure le candidat.

En cas de réélection, Michaël Delafosse indique vouloir ouvrir de nouveaux centres ados, notamment à Marcel-Pagnol et Albert-Dubout, de manière à diversifier l'offre de loisirs proposée aux jeunes dans les Maisons pour tous. Enfin, côtés sportif et culturel, avec la candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO, la gratuité des médiathèques et un Plan Sports 2035, "nous affirmons une ambition forte pour le sport et la culture", assure-t-il. La modernisation du stade de la Mosson, appelé à porter le nom de Louis Nicollin, "permettra d'améliorer l'accueil du public, les performances sportives et l'attractivité des grandes compétitions, tout en confortant sa place centrale dans la vie sportive du territoire", apprend-on.

La transition écologique, symbole de sa campagne

Porteur d'un projet résolument tourné vers le climat, le candidat PS propose un projet de Ville-Parc pour Montpellier avec 12 grands parcs, 40 hectares désimperméabilisés, 1 000 jardins familiaux et une stratégie d'énergie verte pour 20 000 foyers supplémentaires. "Montpellier s'engage pour le climat sans oublier le quotidien de ses habitants", dit-il dans son programme.

Avec trois grandes coulées vertes, 2 km le long du Verdanson, un espace de baignade à Lavalette et 5 km de promenade au fil de l'Aqueduc Saint-Clément, "nous voulons offrir aux Montpelliérains de nouveaux espaces de fraîcheur, de nature et de promenade au cœur de la ville", abonde-t-il. Il compte embellir la ville "de la place Emile Combes aux Beaux-Arts à l'avenue de Toulouse, en passant par la ligne d'eau d'Antigone imaginée par Bofill". L'objectif : transformer les espaces bitumés en lieux de vie arborés et conviviaux.