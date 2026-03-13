Résultat de Sarah Knafo à la municipale 2026 à Paris : la candidate Reconquête peut-elle créer la surprise ?

Candidate de Reconquête aux élections municipales à Paris, Sarah Knafo s'est imposée comme une concurrente sérieuse et paraît en mesure de se qualifier pour le second tour, voire d'influencer sur l'issue finale du scrutin.

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Sarah Knafo est la candidate inattendue de l'élection municipale à Paris. L'unique députée européenne de Reconquête s'est engagée dans le scrutin pour représenter le parti zemmouriste dans la capitale. Et si le parachutage de Sarah Knafo aux municipales parisiennes a pu fait sourire certains, la candidate d'extrême droite s'est imposée comme une adversaire à prendre au sérieux.

La candidate Reconquête a été une des dernières à officialiser sa candidature pour les élections municipales, mais elle a également été l'une des candidates avec la campagne la plus visible avec sa robe jaune reconnaissable entre mille. Si elle n'a pas toujours fait parler d'elle pour de bonnes raisons, Sarah Knafo a profité de tous les "buzz" pour imprégner dans l'esprit des électeurs.

Si l'objectif de la candidate est de remporter le scrutin, Sarah Knafo affirme surtout vouloir évincer la gauche de l'Hôtel de Ville. Reprenant l'idée d'une "union des droites" allant de LR jusqu'à Reconquête, la candidate assure pouvoir être à la tête d'une telle alliance. Une proposition fermement rejetée par la droite de Rachida Dati, laquelle constate cependant avec regret que la présence de Sarah Knafo entraîne une division des voix de la droite.

Les résultats de Sarah Knafo dans les sondages de la municipale à Paris

Sarah Knafo a créé la surprise dans les sondages sur les résultats de l'élection municipale à Paris publiés jusqu'au vendredi 13 mars. D'abord donnée en queue de peloton sous la barre des 5 % d'intentions de vote dans les premières études, elle a fini par se hisser au-dessus du seuil de 10 % permettant de se qualifier pour le second tour. C'est son arrivée qui a fait naître le scénario d'une possible quinquangulaire pour le second tour de la municipale à Paris.

Les résultats des sondages n'ont jamais présenté Sarah Knafo comme la possible gagnante des municipales 2026 à Paris. En revanche, son maintien, son retrait ou son ralliement à un candidat durant l'entre-deux-tours pourraient changer l'issue du scrutin.

De "nouvelles idées" mais un programme "ni audible, ni crédible"

Durant sa campagne pour la municipale à Paris, Sarah Knafo a surfé sur l'attrait de la nouveauté face à des candidats bien implantés et connus des électeurs : Emmanuel Grégoire a été premier adjoint à la mairie de Paris, Rachida Dati est la principale figure d'opposition au conseil municipal parisien et Sophie Chikirou est députée d'une circonscription parisienne.

Celle qui a été l'artisane de la campagne présidentielle d'Eric Zemmour en 2022, mène cette fois sa propre campagne avec les idées de Reconquête et parvient à séduire plusieurs électeurs curieux de voir de "nouvelles idées" influencer la campagne municipale à Paris. Ses propositions phares concernent surtout la sécurité avec une augmentation des effectifs de police à 8000 agents, l'armement de ces derniers et le renfort de certains dispositifs de surveillance usant de l'intelligence artificielle. Des mesures parfois irréalisables.

Sarah Knafo a aussi promis de rendre la ville de Paris propre, belle et facile à la circulation, le tout en faisant 10 milliards d'euros d'économie. Elle est cependant sévèrement attaquée sur le chiffrage de son projet par ses concurrent qui soulignent le financement impossible des mesures qu'elle propose. "Ce n'est ni audible ni crédible" a même tranché Rachida Dati.