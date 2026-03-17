Sarah Knafo : coup de théâtre, elle se désiste en faveur de Rachida Dati, selon le Canard Enchaîné

Sarah Knafo espérait fusionner avec Rachida Dati. La candidate de Reconquête a décidé de retirer sa candidature, malgré un score qui lui permettait de se maintenir au 2e tour des municipales à Paris.

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Sarah Knafo jette l'éponge. Selon les informations du Canard Enchaîné, la candidate zemmouriste a décidé de retirer sa liste pour le second tour des municipales à Paris. L'hebdomadaire assure que cette information lui a été confirmée par plusieurs de ses colistiers. Prudence toutefois dans ce feuilleton de la campagne des municipales à Paris :Sarah Knafo n'a pas communiqué ou confirmé d'une manière ou d'une autre ce désistement.

Sarah Knafo avait finalement réussi in extremis à se maintenir pour le second tour l'élection municipale à Paris, avec très exactement 10,40%. La qualification de Sarah Knafo rebattait les cartes en créant une quatrième candidature au 2e tour. Emmanuel Grégoire (PS) déjà face à et Rachida Dati 2e Sophia Chikirou (LFI) troisième ne pouvait que se réjouir de la division des voix à droite avec le maintien de Sarah Knafo. Cette dernière avait demandé une fusion de liste, diffusant un message à l'adresse de Rachida Dati en vue du second tour l'appelant à rassembler "leurs forces" pour "faire barrage à la gauche". "Au nom de tous les électeurs de la droite, je vous le demande solennellement : acceptez notre main tendue", avait-elle conclu. Cet appel a été rapidement rejeté par le porte-parole de la campagne de Rachida Dati, Sylvain Maillard : "Il n'y aura aucune alliance avec Sarah Knafo".

Hier soir, c'est Pierre-Yves Bournazel qui annonçait que sa liste Horizons/Renaissance fusionnait avec celle de Rachida Dati. Avec comme impératif obtenu par le centriste de ne pas sceller d'alliance avec l'extrême droite de Sarah Knafo.

Le Canard Enchaîné rappelle que "maintenir sa présence au second tour aurait permis à la compagne d'Eric Zemmour de pouvoir siéger au conseil de Paris et de bénéficier ainsi d'une belle tribune politique". Et le journal ajoute, sans donner davantage de détails sur les confessions qu'il a pu obtenir auprès des proches de Sarah Knafo : "Reste à savoir ce que l'ex-ministre de la Culture a pu lui offrir en retour de ce renoncement inespéré…"

Un coup politique de Sarah Knafo

L'arrivée tardive de Sarah Knafo dans la campagne municipale parisienne n'était pas passée inaperçue. La candidate s'est fait remarquer par sa robe jaune, mais a aussi fait parler d'elle grâce aux "buzz", pas toujours positifs, de sa campagne. Une méthode qui lui a permis de s'installer dans l'esprit des électeurs et d'en séduire certains. Sarah Knafo avait déjà créé la surprise dans les sondages sur les résultats de l'élection municipale à Paris publiés jusqu'au vendredi 13 mars. Dans les sondages sur les résultats de l'élection municipale à Paris publiés jusqu'au vendredi 13 mars, elle avait d'abord été donnée en queue de peloton sous la barre des 5 % d'intentions de vote, elle s'est ensuite progressivement hisser au-dessus du seuil de 10 %, qualificatif pour le second tour et c'est bien ce qui s'est passé.