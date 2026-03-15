Résultat de Pierre-Yves Bournazel à la municipale 2026 à Paris : un maintien ou une alliance pour le 2e tour ?

Pierre-Yves Bournazel, candidat du camp présidentiel aux municipales à Paris, apparaît en mesure de se qualifier pour le 2e tour du scrutin de justesse après une campagne compliquée. Sa stratégie sera décisive pour l'issue de l'élection.

Cherchez votre commune et trouvez les résultats aux municipales 2026 :

Il est le troisième homme de l'élection municipale à Paris : Pierre-Yves Bournazel. Conseiller de Paris, ce membre du parti Horizons a été choisi pour représenter le camp présidentiel au scrutin avec un objectif : reprendre l'Hôtel de Ville à la gauche. Son entrée en lice a été une surprise, en particulier pour Rachida Dati qui devait initialement être soutenue par l'ensemble de "bloc central" allant des macronistes à la droite LR.

Pierre-Yves Bournazel s'est engagé dans la municipale avec une ambition claire, celle de gagner en proposant "un autre chemin que celui proposé par Emmanuel Grégoire et Rachida Dati" a-t-il affirmé au micro de France Inter. Face au duel entre le candidat socialiste et celle de la droite, le conseiller de Paris affirme "incarner la solution". Il doit encore convaincre les électeurs de Paris de ce qu'il avance, et son manque de notoriété face à l'ancien premier adjoint de la mairie et à l'ex-ministre de la Culture ne l'aide pas dans sa tâche.

Le candidat, qui peut récupérer les voix du centre et celle de quelques électeurs de droite, apparaît toutefois comme un caillou dans la chaussure de Rachida Dati. L'élue parisienne insiste d'ailleurs pour voir se former une union de la droite et du centre derrière elle, estimant que la candidature de Pierre-Yves Bournazel est l'expression de "la droite la plus bête du monde". Selon elle, Pierre-Yves Bournazel ne défend pas "une candidature de volonté de l'alternance à Paris, mais une candidature soit de l'échec, soit de la volonté de reconduire la gauche".

Les résultats de Pierre-Yves Bournazel dans les sondages de la municipale à Paris

Si Pierre-Yves Bournazel veut s'imposer comme l'alternative à la gauche et à la droite à Paris, il n'a pas réussi à prendre le pas sur ses adversaires dans les résultats des sondages qui ont été publiés jusqu'au vendredi 13 mars. Le candidat du camp présidentiel a été donné en troisième position et est descendu à la quatrième place avec un retard considérable sur Emmanuel Grégoire et Rachida Dati qui se disputent la première marche du podium. Pierre-Yves Bournazel a plutôt fait la course avec Sophia Chikirou de LFI et Sarah Knafo de Reconquête.

Une alliance ou un maintien pour le 2e tour des municipales ?

Le candidat du camp présidentiel apparaît en mesure de se qualifier pour le second tour des municipales à Paris, mais jamais en position de vainqueur. Se pose donc la question de son maintien ou de son ralliement à une autre liste. Questionné à ce sujet, Pierre-Yves Bournazel a assuré qu'il ne rejoindra "ni Emmanuel Grégoire, ni Rachida Dati" durant l'entre-deux-tours, fidèle à sa logique de candidature alternative.

Problème, le patron d'Horizons lui-même a contredit son candidat en promettant de toute faire pour évincer la gauche de la mairie de Paris, même si cela signifie s'allier à Rachida Dati. Une position qui serait partagée par les membres du parti, mais pas par les macronistes de Gabriel Attal. Lesquels sont majoritaires dans la liste du candidat et jouent de leur influence. Reste donc à savoir qui aura le dernier mot.