Abstention, participation, suffrage exprimé : définitions avant le vote des municipales

A l'approche des élections municipales, le vocabulaire politique ne cesse d'envahir le débat public. Entre abstentionnistes, votes blancs, il est facile de s'y perdre. Pourtant ces notions déterminent la légitimité de chaque vote durant le scrutin.

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Les jours d'élections, il n'est pas rare de voir défiler certains mots dans les médias pour illustrer les scrutins. "30% d'abstention", "48 % de suffrages exprimés pour tel candidat". Ces statistiques représentent les réalités de la vie politique et il est important de savoir ce à quoi elles renvoient. Pour comprendre qui gagne vraiment et quels candidats au conseils municipaux seront élus, un rappel des définitions s'impose.

Les élections municipales se déroulent ce dimanche 15 mars pour le premier tour. C'est le moment de définir l'ensemble des ces notions électorales. Le taux de participation représente l'ensemble des citoyens inscrits sur les listes électorales qui se sont effectivement déplacés en bureau de vote pour voter ou qui ont voté par procuration. Il s'agit de la participation démocratique des citoyens aux processus électoraux. D'après l'INSEE, elle est un "véritable indicateur de l'implication des citoyens vis-à-vis des institutions et des grands débats collectifs". Un fort taux de participation montre l'intérêt porté par les électeurs à l'élection de leurs représentants. En revanche, un faible taux, peut lui, poser la question de la "représentativité" des élus. Dans ce cas, on parle d'abstention.

L'abstention

L'abstention désigne les potentiels électeurs, inscrits en liste électorales, qui ne sont pas rendus en bureau de vote les jours d'élections. Ces personnes n'ont pas le déplacement jusqu'aux urnes, explique vie publique. On peut parler "d'un acte de protestation" des citoyens pour signifier un désaccord avec l'offre politique.

Depuis les années 1980, ce phénomène progresse de plus en plus. Il pourrait notamment être corrélé à "la défiance" envers les politiques. Cette évolution peut évoluer selon le type d'élection qui a lieu ainsi que selon des facteurs sociologiques. Certaines tranches de la population peuvent, en effet, se sentir exclus de ce processus démocratique et d'un manque d'intérêt croissant. Un écart entre citoyens et dirigeants politiques peut se creuser et affaiblir la légitimité de ces derniers dans leurs fonctions.

Les suffrages exprimés

Au moment du dépouillement des urnes, toutes les enveloppes vides ou contenant un bulletin vierge sont considérées comme des votes blancs. Les bulletins déchirés, annotés ou sans enveloppe sont considérés comme des votes nuls. Les votes blanc et nul ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés.

Le vote blanc consiste à déposer dans l'urne une enveloppe vide ou contenant un bulletin vierge. Le vote nul désigne des bulletins qui ne peuvent pas être pris en compte lors du dépouillement. Il peut s'agir :

d'un bulletin déchiré

d'un bulletin annoté

d'un bulletin déposé dans l'urne sans enveloppe

de plusieurs bulletins différents glissés dans la même enveloppe

Les suffrages exprimés correspondent au total des votes cumulés lors d'une journée de scrutin électorale, sauf les votes nuls et les votes blancs. Cette distinction est cruciale à faire à l'issue du scrutin. C'est sur ces résultats que sont calculés les pourcentages de votes obtenus par les candidats. Lors du dépouillement, l'ensemble des bulletins exprimés, blancs et nuls sont détruits. Sauf pour les élections nécessitant une centralisation des résultats de vote (européennes, présidentielles...).