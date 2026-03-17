Résultat de Pierre Hurmic aux municipales 2026 à Bordeaux : en tête mais menacé sur sa droite avant le 2e tour

Le maire écologiste sortant de Bordeaux, Pierre Hurmic, fera face à Thomas Cazenave et Philippe Dessertine dans le cadre d'une triangulaire, dimanche 22 décembre 2026, lors du deuxième tour des élections municipales.

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Le premier tour des élections municipales 2026 avait lieu dimanche 15 mars et les résultats ont confirmé les sondages qui annonçaient un scrutin serré en Gironde. Certes, le maire sortant, l'écologiste Pierre Hurmic (27,68%) arrive en tête mais il ne possède que deux points d'avance sur le candidat macroniste investi par Renaissance, Les Républicains et Horizons Thomas Cazenave (25,58%), alors que l'économiste Philippe Dessertine est crédité de 20,16% des voix. Les Bordelais se verront donc confrontés à une triangulaire dans le cadre du deuxième tour, dimanche 22 mars.

En effet, aucune alliance entre l'écologiste Pierre Hurmic et LFI ne devrait voir le jour lors du deuxième tour, laissant place à une élection extrêmement ouverte ce dimanche. "Il n'y aura pas de fusion avec LFI", a annoncé Pierre Hurmic, ce lundi après-midi, invoquant "la nécessité de la clarté et de la transparence à l'égard des électeurs", dans Le Figaro. Pierre Hurmic a également salué le fait de "virer en tête" à l'issue du premier tour des élections municipales 2026, "dans un contexte difficile de dégagisme et d'écolo-bashing", a-t-il jugé.

Pierre Hurmic a salué des électeurs qui "se reconnaissent dans la nouvelle trajectoire que nous avons su faire prendre à notre ville" et ayant "voté contre un retour en arrière, qui serait mortifère pour notre ville". Candidat à sa propre succession lors de ces élections municipales 2026, Pierre Hurmic devra donc encore batailler au second tour. Fort d'une expérience de dix ans à la tête de la préfecture de la Gironde, celui qui est le premier maire Vert de la ville souhaitait répondre "concrètement aux défis du quotidien et aux enjeux climatiques et sociaux auxquels la ville est confrontée", comme expliqué sur son site officiel de campagne.

Placé à seulement deux points du maire sortant à Bordeaux, le candidat d'union de la droite et du centre Thomas Cazenave peut croire à la victoire dimanche prochain à l'issue du second tour. Le député macroniste a déjà appelé le troisième homme du scrutin Philippe Dessertine à le rejoindre avant le second tour, lui lançant un "appel solennel" dimanche soir après l'annonce des résultats, "car nous partageons le même diagnostic sur Bordeaux, mais aussi des propositions qui sont proches".