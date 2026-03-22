Résultat de Pierre Hurmic aux municipales 2026 à Bordeaux : un 2e tour historique ?

En cas de victoire ce dimanche 22 mars lors du 2e tour des municipales à Bordeaux, le premier édile sortant Pierre Hurmic peut marquer l'Histoire en devenant le deuxième maire Ecologiste à réaliser deux mandats à la tête d'une grande ville.

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Le maire écologiste sortant Pierre Hurmic est arrivé en tête au premier tour des élections municipales 2026 à Bordeaux (27,68%) devant le macroniste Thomas Cazenave (25,58%) et Philippe Dessertine (20,16%). Alors que les électeurs bordelais se dirigeaient vers une triangulaire, le candidat sans étiquette Philippe Dessertine a annoncé mardi soir son retrait de la course à la mairie de la cité girondine, à la surprise générale. Pierre Hurmic et Thomas Cazenave vont donc s'affronter dans un duel au sommet ce dimanche 22 mars lors du second tour des élections municipales 2026.

"C'est la réflexion qui nous a permis (…) de considérer que les conditions n'étaient pas réunies", dit Philippe Dessertine au Monde. En revanche, comment le report de voix va-t-il s'opérer ? "Une partie de l'électorat de Dessertine pourrait se 'venger' de Cazenave et, quand ces électeurs ne s'abstiendront pas, se reporter sur Hurmic", estime Jean Petaux, politique et chercheur dans les colonnes de 20 Minutes. Le maire sortant bénéficie aussi de réserves de voix à gauche, notamment certaines données à LFI au premier tour.

Fort d'une expérience de dix ans à la tête de la préfecture de la Gironde, celui qui est le premier maire Vert de la ville souhaitait répondre "concrètement aux défis du quotidien et aux enjeux climatiques et sociaux auxquels la ville est confrontée", comme expliqué sur son site officiel de campagne. Pendant l'entre deux-tours, il a martelé une position claire : "pas de fusion avec LFI".