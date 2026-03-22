Résultat de Pierre Hurmic aux municipales 2026 à Bordeaux : une défaite ? Découvrez les résultats

Quel résultat à Bordeaux ? Les premières estimations commencent à tomber. Une mauvaise nouvelle pour Pierre Hurmic.

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Quel score pour Pierre Hurmic au second tour de l'élection municipale à Bordeaux ?

Selon les premières estimations, Pierre Hurmic est donné perdant face à Thomas Cazenave. Il a récolté 49,2% des voix, tandis que son adversaire récole 50,8% des votes, selon les chiffres partagés par France 2.

Le maire écologiste sortant Pierre Hurmic est arrivé en tête au premier tour des élections municipales 2026 à Bordeaux, devant le macroniste Thomas Cazenave et Philippe Dessertine. Alors que les électeurs bordelais se dirigeaient vers une triangulaire, le candidat sans étiquette Philippe Dessertine a annoncé mardi soir son retrait de la course à la mairie de la cité girondine, à la surprise générale. Pierre Hurmic et Thomas Cazenave vont donc s'affronter dans un duel au sommet ce dimanche 22 mars lors du second tour des élections municipales 2026.

"C'est la réflexion qui nous a permis (…) de considérer que les conditions n'étaient pas réunies", dit Philippe Dessertine au Monde. En revanche, comment le report de voix va-t-il s'opérer ? "Une partie de l'électorat de Dessertine pourrait se 'venger' de Cazenave et, quand ces électeurs ne s'abstiendront pas, se reporter sur Hurmic", estime Jean Petaux, politique et chercheur dans les colonnes de 20 Minutes. Le maire sortant bénéficie aussi de réserves de voix à gauche, notamment certaines données à LFI au premier tour.

Fort d'une expérience de dix ans à la tête de la préfecture de la Gironde, celui qui est le premier maire Vert de la ville souhaitait répondre "concrètement aux défis du quotidien et aux enjeux climatiques et sociaux auxquels la ville est confrontée", comme expliqué sur son site officiel de campagne. Pendant l'entre deux-tours, il a martelé une position claire : "pas de fusion avec LFI".

Programme de Pierre Hurmic pour Bordeaux : 12 priorités

"À l'heure où la défiance envers la politique est forte, l'échelon municipal reste celui où les décisions ont un impact direct, concret et mesurable sur la vie quotidienne des habitantes et des habitants", dit Pierre Hurmic dans la présentation de son programme. Les priorités de sa liste sont claires : "protéger les habitantes et les habitants, améliorer durablement la qualité de vie dans tous les quartiers, renforcer les liens et préparer la ville aux grands défis écologiques, climatiques et sociaux". C'est dans ce cadre que le maire sortant met en avant 12 priorités pour un éventuel prochain mandat à Bordeaux.

Pierre Hurmic promet de développer les quartiers de vie pour "plus de proximité et d'efficacité". Il dit également vouloir soutenir le pouvoir d'achat par l'intermédiaire de la "tarification solidaire" et "l'étude de la gratuité des transports pour les moins de 10 ans". Aussi, les Ecologistes amplifieront la "production de logements sociaux" tout en développant "l'accession sociale à la propriété" et en poursuivant l'encadrement des loyers à Bordeaux.

La majorité sortante souhaite sécuriser des itinéraires piétons végétalisés dans tous les quartiers, mais pas que. Le but est de "créer sept nouveaux parcs et réaménager six grandes places arborées". Elle souhaite également dynamiser et protéger les commerces avec l'Office du commerce et l'expérimentation de l'encadrement des loyers commerciaux.

Le développement des structures médicales dans les quartiers, "dont un centre municipal de Santé aux Aubiers dès 2027", est prévu. Pierre Hurmic promet aussi de créer plus de 200 nouvelles places en crèches tout en poursuivant le développement de l'offre d'accueil périscolaire. Côté culturel, il veut garantir la liberté de création et d'expression des artisans locaux et ouvrir la Bourse du travail aux pratiques amateurs.

Le maire sortant souhaite "porter un plan d'action commun avec l'Etat pour un zéro enfant sans abri", comme indiqué dans son programme officiel. Poursuivre la rénovation massive des écoles pour répondre aux enjeux de rafraîchissement l'été et déployer un grand projet urbain autour du lac avec des premiers quartiers "bas carbone" en France font aussi partie des objectifs de Pierre Hurmic. Enfin, s'est est réélu, il envisage de "poursuivre l'augmentation des effectifs de policiers municipaux et de médiateurs".

"30 quartiers de vie", le symbole de sa campagne

C'est un des piliers de leur programme et de leur campagne. Pierre Hurmic et ses colistiers souhaitent créer pas moins de "30 quartiers de vie" dans Bordeaux. "Nous allons renforcer la proximité, l'efficacité et les liens entre les habitantes et les habitants. Chaque quartier dispose d'un interlocuteur identifié pour les démarches du quotidien", dit-il.

Le projet du quartier est co construit pour "décider ensemble de ce qui se conserve, se répare ou se transforme". Cette démarche vise également à regrouper les interventions à l'échelle du quartier pour limiter les chantiers dispersés et successifs. Avec ce projet, le maire sortant défend l'ultra-proximité. À l'heure actuelle, huit "quartiers de vie" existent à Bordeaux.

Le cadre de vie est "amélioré avec des îlots de fraîcheur, des cours d'école ouvertes le samedi, des parcours végétalisés pour relier les lieux de vie et des jardins autogérés", poursuit-il dans les colonnes de son programme pour ces municipales 2026. "Propreté et sécurité sont renforcées grâce à des nettoyages annuels, une équipe d'intervention rapide pour régler les désagréments du quotidien et des référents dédiés", apprend-on. Enfin, les services "se rapprochent avec déchetteries et mairies mobiles sur les places et marchés, tandis que la vie de quartier est animée par des fêtes de rue, des tiers-lieux citoyens et des conseils de proximité".