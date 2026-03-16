Résultat de Pierre Hurmic aux municipales à Bordeaux : en tête mais sous pression en vue du second tour

L'écologiste et maire sortant Pierre Hurmic est talonné de près par Thomas Cazenave au premier tour des élections municipales 2026 à Bordeaux, laissant la voie à un second tour tendu en Gironde.

Le premier tour des élections municipales 2026 avait lieu ce dimanche 15 mars et les résultats ont confirmé les sondages qui annonçaient un scrutin serré en Gironde. Certes, le maire sortant, l'écologiste Pierre Hurmic arrive en tête mais il ne possède que deux points d'avance sur le candidat macroniste investi par Renaissance, Les Républicains et Horizons Thomas Cazenave (25%) alor que l'économiste Philippe Dessertine crédité de 19% des voix peut également se maintenir au second tour.

La bataille du second tour est déjà lancée. Pierre Hurmic a salué le fait de "virer en tête" à l'issue du premier tour des élections municipales 2026, "dans un contexte difficile de dégagisme et d'écolo-bashing", a-t-il jugé dans sa réaction peu après l'annonce des résultats. Crédité de 27% des voix, le candidat écologiste se voit talonné par Thomas Cazenave et contraint à une triangulaire avec l'économiste Philippe Dessertine, également qualifié pour le second tour. Pierre Hurmic a salué des électeurs qui "se reconnaissent dans la nouvelle trajectoire que nous avons su faire prendre à notre ville" et ayant "voté contre un retour en arrière, qui serait mortifère pour notre ville".

Candidat à sa propre succession lors de ces élections municipales 2026, Pierre Hurmic devra donc encore batailler au second tour. Fort d'une expérience de dix ans à la tête de la préfecture de la Gironde, celui qui est le premier maire Vert de la ville souhaitait répondre "concrètement aux défis du quotidien et aux enjeux climatiques et sociaux auxquels la ville est confrontée", comme expliqué sur son site officiel de campagne.

Placé à deux points du maire sortant à Bordeaux, le candidat d'union de la droite et du centre Thomas Cazenave peut croire à la victoire dimanche prochain à l'issue du second tour. Le député macroniste a déjà appelé le troisième homme du scrutin Philippe Dessertine à le rejoindre avant le second tour, lui lançant un "appel solennel" dimanche soir après l'annonce des résultats, "car nous partageons le même diagnostic sur Bordeaux, mais aussi des propositions qui sont proches".

Le 23 février dernier, il dévoilait une liste renouvelée à 60%. En revanche, sur les 22 premiers noms, on trouvait 17 élus sortants. Quasiment tous les adjoints au maire pourraient rempiler : Claudine Bichet (adjointe aux finances), Mathieu Hazouard (sports), Stéphane Pfeiffer (urbanisme), Didier Jeanjean (nature en ville), Fannie Le Boulanger (petite enfance), Marc Etcheverry (sécurité), Brigitte Bloch (tourisme), Olivier Escots (accessibilité) ou encore Harmonie Lecerf-Meunier (social).

Chez les nouveaux venus, on distingue notamment les arrivées de Romain Dostes (Les Ecologistes), vice-président du Conseil départemental de la Gironde, et de Naïma Charaï, directrice de l'Association pour l'accueil des femmes en difficulté, ex-conseillère régionale, coprésidente du groupe Génération(s), passée par le Parti socialiste. Une liste "faite pour gagner" disait le premier édile de Bordeaux.

Programme de Pierre Hurmic pour Bordeaux : 12 priorités

"À l'heure où la défiance envers la politique est forte, l'échelon municipal reste celui où les décisions ont un impact direct, concret et mesurable sur la vie quotidienne des habitantes et des habitants", dit Pierre Hurmic dans la présentation de son programme. Les priorités de sa liste sont claires : "protéger les habitantes et les habitants, améliorer durablement la qualité de vie dans tous les quartiers, renforcer les liens et préparer la ville aux grands défis écologiques, climatiques et sociaux". C'est dans ce cadre que le maire sortant met en avant 12 priorités pour un éventuel prochain mandat à Bordeaux.

Pierre Hurmic promet de développer les quartiers de vie pour "plus de proximité et d'efficacité". Il dit également vouloir soutenir le pouvoir d'achat par l'intermédiaire de la "tarification solidaire" et "l'étude de la gratuité des transports pour les moins de 10 ans". Aussi, les Ecologistes amplifieront la "production de logements sociaux" tout en développant "l'accession sociale à la propriété" et en poursuivant l'encadrement des loyers à Bordeaux.

La majorité sortante souhaite sécuriser des itinéraires piétons végétalisés dans tous les quartiers, mais pas que. Le but est de "créer sept nouveaux parcs et réaménager six grandes places arborées". Elle souhaite également dynamiser et protéger les commerces avec l'Office du commerce et l'expérimentation de l'encadrement des loyers commerciaux.

Le développement des structures médicales dans les quartiers, "dont un centre municipal de Santé aux Aubiers dès 2027", est prévu. Pierre Hurmic promet aussi de créer plus de 200 nouvelles places en crèches tout en poursuivant le développement de l'offre d'accueil périscolaire. Côté culturel, il veut garantir la liberté de création et d'expression des artisans locaux et ouvrir la Bourse du travail aux pratiques amateurs.

Le maire sortant souhaite "porter un plan d'action commun avec l'Etat pour un zéro enfant sans abri", comme indiqué dans son programme officiel. Poursuivre la rénovation massive des écoles pour répondre aux enjeux de rafraîchissement l'été et déployer un grand projet urbain autour du lac avec des premiers quartiers "bas carbone" en France font aussi partie des objectifs de Pierre Hurmic. Enfin, s'est est réélu, il envisage de "poursuivre l'augmentation des effectifs de policiers municipaux et de médiateurs".

"30 quartiers de vie", le symbole de sa campagne

C'est un des piliers de leur programme et de leur campagne. Pierre Hurmic et ses colistiers souhaitent créer pas moins de "30 quartiers de vie" dans Bordeaux. "Nous allons renforcer la proximité, l'efficacité et les liens entre les habitantes et les habitants. Chaque quartier dispose d'un interlocuteur identifié pour les démarches du quotidien", dit-il.

Le projet du quartier est co construit pour "décider ensemble de ce qui se conserve, se répare ou se transforme". Cette démarche vise également à regrouper les interventions à l'échelle du quartier pour limiter les chantiers dispersés et successifs. Avec ce projet, le maire sortant défend l'ultra-proximité. À l'heure actuelle, huit "quartiers de vie" existent à Bordeaux.

Le cadre de vie est "amélioré avec des îlots de fraîcheur, des cours d'école ouvertes le samedi, des parcours végétalisés pour relier les lieux de vie et des jardins autogérés", poursuit-il dans les colonnes de son programme pour ces municipales 2026. "Propreté et sécurité sont renforcées grâce à des nettoyages annuels, une équipe d'intervention rapide pour régler les désagréments du quotidien et des référents dédiés", apprend-on. Enfin, les services "se rapprochent avec déchetteries et mairies mobiles sur les places et marchés, tandis que la vie de quartier est animée par des fêtes de rue, des tiers-lieux citoyens et des conseils de proximité".

Le "backlash écolo" comme toile de fond

Le contexte national est difficile pour les écologistes. Malgré des scores historiques en 2020, entre pression d'un contre discours des partis politiques de droite et d'extrême droite et l'activisme des lobbys industriels, la situation s'est compliquée. Pierre Hurmic tente de conserver ce qui est à l'origine un fief historique de la droite. Celui qui a longtemps été l'adversaire d'Alain Juppé fait toutefois partie des maires écologistes sortants issus de la vague verte de 2020 ayant le plus de chances de l'emporter.

La voiture, terrain miné

La politique de mobilité du maire cristallise les tensions. Bordeaux est devenue la ville la plus embouteillée de France d'après l'index annuel TomTom en 2024. Cédric, artisan-plombier, a fulminé auprès du Figaro : "Depuis qu'il n'y a plus qu'une seule voie pour les voitures, ça bloque tous les matins". Dans le quartier des Chartrons, le collectif "C les Chartrons" regrette le "manque de concertation" autour de la piétonnisation de la place du marché. Les riverains et commerçants sont exaspérés face à cette politique "anti-voiture".

Une liste renouvelée, mais les fidèles aux avant-postes

Le 23 février, Pierre Hurmic a dévoilé sa liste renouvelée à plus de 60 %, avec une moyenne d'âge de 44 ans et douze colistiers de moins de 30 ans. Pourtant, sur les 22 premiers noms, on compte 17 élus sortants, dont quasiment tous ses adjoints. "L'équipe sortante a un bon bilan, il est normal que, pour partie, elle soit sur la liste", a justifié le maire. Il compare sa liste à "un subtil assemblage", comme dans le monde du vin. "Faire une liste est toujours quelque chose de difficile", reconnaît-il.

LFI courtise Hurmic pour une "fusion technique"

À gauche, le candidat de La France insoumise Nordine Raymond a appelé officiellement à une "fusion technique" avec la liste Hurmic après le premier tour. Le principe : mêler les listes, comme c'est permis au-dessus de 5 %, mais en faisant groupe à part au conseil municipal. L'enjeu est de taille : en cas de triangulaire sans le candidat Philippe Dessertine, une défaite de Hurmic profiterait largement à Thomas Cazenave, soutenu par Renaissance.

Bordeaux, ancien bastion de la droite

Pendant des décennies, Bordeaux a été l'un des fiefs les plus solides de la droite française. La ville a notamment été dirigée par Alain Juppé, dont Pierre Hurmic a longtemps été l'adversaire.

En 2020, la capitale girondine avait cédé à la vague verte, offrant à l'écologiste une victoire historique dans une ville peu habituée à être gouvernée par la gauche. Six ans plus tard, Pierre Hurmic se représente dans un contexte national bien moins favorable aux écologistes, face à un adversaire macroniste qui espère reconquérir cette ville symbolique.

Un mandat équilibré pour Pierre Hurmic ?

"La question qui se pose pour Pierre Hurmic aujourd'hui est : stop ou encore ?", a résumé le politologue Jean Petaux, pour Ouest-france. Selon lui, le maire sortant a de réelles chances de réitérer l'exploit de 2020. Une analyse partagée par la chercheuse Camille Bedock, qui estime que "la situation est favorable à Pierre Hurmic et qu'il a plus d'atouts dans sa manche qu'en 2020".

Les experts soulignent son "recentrage assez net" au fil du mandat : il a su pratiquer une écologie "non punitive et du quotidien", tout en n'hésitant pas à armer une partie de la police municipale pour répondre au sentiment d'insécurité.

"Pierre Hurmic a veillé à ne pas choquer l'électorat bordelais, qui se situe en bonne partie au centre droit ou centre gauche", a décrypté Jean Petaux. Il a également "pris soin de montrer qu'il n'était pas pieds et poings liés aux Verts", a-t-il ajouté.