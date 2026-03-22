Résultat de Sophia Chikirou à la municipale 2026 à Paris : quel score pour LFI au 2e tour ?

L'insoumise Sophia Chikirou a maintenu sa candidature au 2e tour de l'élection municipale à Paris après avoir échoué à former une alliance avec le reste de la gauche. Si une victoire semble difficile, elle espère remporter un maximum de sièges pour LFI.

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"Je peux être maire de Paris". Sophia Chikirou maintient son objectif de faire de Paris une ville insoumise lors de l'élection municipale 2026 dans la capitale. La candidate de LFI est repartie en campagne après le refus catégorique d'Emmanuel Grégoire, candidat de l'union de la gauche, à ses appels à former une alliance. "La responsabilité c'est d'empêcher la droite de gagner Paris", a-t-elle insisté sans convaincre le socialiste de s'unir à LFI. Résultat : les deux listes font campagne séparément et Sophia Chikirou ne compte faire aucun cadeau à son adversaire de gauche.

Si une bataille de la gauche se tient lors des élections municipales à Paris, Sophia Chikirou doit aussi se battre contre la seule candidate de droite encore en lice : Rachida Dati. Cette dernière a cependant obtenu le soutien du camp présidentiel grâce à une alliance avec Pierre-Yves Bournazel et peut bénéficier d'un report des voix de l'extrême droite après le retrait de Sophia Chikirou qui a appelé ses victoires à empêcher la victoire de la gauche à Paris. Des reports de voix qui doivent encore se concrétiser dans les urnes, mais peuvent donner un avantage net à Rachida Dati dans le résultat de l'élection municipale à Paris.

Sophia Chikirou, qui est arrivée troisième du 1er tour du scrutin avec un retard considérable d'une quinzaine à une vingtaine de points sur ses deux rivaux, risque d'avoir du mal à s'imposer en tête des résultats. Elle est en revanche assurée d'obtenir des sièges au Conseil de Paris et peut espérer augmenter le contingent d'élus insoumis dans la composition de prochain conseil municipal.

Les résultats de Sophia Chikirou dans les sondages de la municipale à Paris

Les chances de victoire de Sophia Chikirou à la municipale de Paris sont apparues très minces dans les sondages publiés à la mi-mars, avant le 1er tour des élections municipales. La candidate n'a jamais été donnée en tête, mais plutôt avec du retard sur Emmanuel Grégoire et Rachida Dati. Selon les études, seule une alliance avec l'union de la gauche lui permettrait de décrocher la première place. Seule face à la gauche et à la droite, la candidate LFI était créditée de 13 % à 15 % des intentions de vote. Un score plus élevé qu'au premier tour, mais bien en-deçà des estimations accordées à ses rivaux. Les estimations concernant le résultat de Sophia Chikirou à la municipale de Paris ont été un peu revu à la baisse dans les sondages publiés à la fin de la campagne du 2e tour, les 19 et 20 mars, puisque ces études ont crédités la candidate insoumise de 10 à 11 % des intentions de vote.