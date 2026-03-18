Résultat de Sophia Chikirou à la municipale 2026 à Paris : une percée de LFI dans la capitale ?

Sophia Chikirou, candidate insoumise à l'élection municipale 2026 à Paris, est toujours en cours pour le 2e tour après l'échec d'une alliance avec l'union de la gauche. A quel résultat peut-elle prétendre ?

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Sophia Chikirou rêvait de "faire de Paris la plus grande ville insoumise de France" à l'issue des élections municipales 2026 dans la capitale. Si l'ambition était claire, après le 1er tour, le pari ne semble plus tenable. La candidate LFI est arrivée en troisième position lors du premier scrutin avec un retard considérable sur Emmanuel Grégoire et Rachida Dati, mais elle a récolté 11,72 % des suffrages. Un score qui lui permet de se maintenir au second tour et de prétendre à des sièges au Conseil de Paris.

Chose que Sophia Chikirou a décidé de faire après le refus du candidat de l'union de la gauche de former une alliance avec la liste LFI. La candidate mélenchoniste a lancé plusieurs perches au socialiste, d'autant plus après l'annonce de l'alliance entre la droite et le camp présidentiel et le retrait de Sarah Knafo à l'extrême droite. "La responsabilité c'est d'empêcher la droite de gagner Paris, car son agenda épouse celui de l'extrême droite. Emmanuel Grégoire ne peut pas jouer avec l'avenir de Paris. Je vais attendre son appel. Et s'il ne veut pas d'une convergence pour faire un front antifasciste, je déposerai ma liste demain soir", prévenait-elle au soir du premier tour. L'élue parisienne a insisté à quelques heures du dépôt des listes le 18 mars estimant que "Paris vaut bien un coup de fil". Des appels restés sans réponse.

La candidate de LFI repart donc en campagne pour le second tour de l'élection municipale à Paris en étant "pleinement engagée" selon les mots de Manuel Bompard sur BFMTV le 18 mars. Si elle a tendu la main, Sophia Chikirou ne fera aucun cadeau à Emmanuel Grégoire et entend obtenir le maximum de sièges possibles à Paris.

Les résultats de Sophia Chikirou dans les sondages de la municipale à Paris

Les chances de victoire de Sophia Chikirou à la municipale de Paris sont apparues très minces dans les sondages. La candidate n'a jamais été donnée en tête, mais plutôt avec du retard sur Emmanuel Grégoire et Rachida Dati. Selon les études, seule une alliance avec l'union de la gauche lui permettrait de décrocher la première place. Seule face à la gauche et à la droite, la candidate LFI était créditée de 13 % à 15 % des intentions de vote. Un score plus élevé qu'au premier tour, mais bien en-deçà des estimations accordées à ses rivaux.