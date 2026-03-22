Résultat de Sophia Chikirou à la municipale 2026 à Paris : quel est le score de LFI au 2e tour ?

L'insoumise Sophia Chikirou a maintenu sa candidature au 2e tour de l'élection municipale à Paris après avoir échoué à former une alliance avec le reste de la gauche. Elle espère remporter un maximum de sièges pour LFI.

La candidate de LFI repart donc en campagne pour le second tour de l'élection municipale à Paris en étant "pleinement engagée" selon les mots de Manuel Bompard sur BFMTV le 18 mars. Si elle a tendu la main, Sophia Chikirou ne fera aucun cadeau à Emmanuel Grégoire et entend obtenir le maximum de sièges possibles à Paris.

Chose que Sophia Chikirou a décidé de faire après le refus du candidat de l'union de la gauche de former une alliance avec la liste LFI. La candidate mélenchoniste a lancé plusieurs perches au socialiste, d'autant plus après l'annonce de l'alliance entre la droite et le camp présidentiel et le retrait de Sarah Knafo à l'extrême droite. "La responsabilité c'est d'empêcher la droite de gagner Paris, car son agenda épouse celui de l'extrême droite. Emmanuel Grégoire ne peut pas jouer avec l'avenir de Paris. Je vais attendre son appel. Et s'il ne veut pas d'une convergence pour faire un front antifasciste, je déposerai ma liste demain soir", prévenait-elle au soir du premier tour. L'élue parisienne a insisté à quelques heures du dépôt des listes le 18 mars estimant que "Paris vaut bien un coup de fil". Des appels restés sans réponse.

Sophia Chikirou rêvait de "faire de Paris la plus grande ville insoumise de France" à l'issue des élections municipales 2026 dans la capitale . Si l'ambition était claire, après le 1er tour, le pari ne semble plus tenable. La candidate LFI est arrivée en troisième position lors du premier scrutin avec un retard considérable sur Emmanuel Grégoire et Rachida Dati, mais elle a récolté 11,72 % des suffrages. Un score qui lui a permis de se maintenir au second tour et de prétendre à des sièges au Conseil de Paris.

Pas de surprise pour Sophia Chikirou au second tour de l' élection municipale de Paris. Celle qui avait tenu à maintenir sa liste a obtenu environ 10% des votes, et a été devancée par Emmanuel Grégoire, réélu, et Rachida Dati qui a réuni 38% des voix, selon les chiffres partagés par IPSOS-BVA .

Dernières mises à jour

21:01 - Pas de surprise pour Sophia CHikirou Sophia Chikirou n'est pas élue à la mairie de Paris ce soir, selon les premières estimations. Elle obtient environ 10% des voix, tandis qu'Emmanuel Grégoire est réélu avec 53,1% des voix. Rachida Dati a réuni 38% des votes, selon IPSOS-BVA.

20:25 - Inclusion et Antiracisme Le dénouement de cette élection sera bientôt connu. Pour rappel, le programme inclut la création d'un fonds parisien antiraciste de 10 millions d’euros par an pour lutter contre les discriminations. Un programme municipal d'éducation antiraciste sera mis en place pour sensibiliser la population. De plus, un grand plan contre les discriminations dans l'accès au logement est prévu pour garantir l'égalité des droits.

20:05 - Transition Écologique Le résultats de l'élection municipale 2026 ne sont pas encore tombés pour la ville de Paris. Il va falloir patienter quelques minutes pour connaître les premières estimations. La transition écologique est une priorité dans le programme de Sophia Chikirou, avec un engagement à mettre fin à la construction de bureaux dans Paris. Le programme propose la création de parcs, de jardins et de places vertes pour améliorer la qualité de vie. Un plan de lutte contre le bruit et la pollution lumineuse est également prévu pour rendre la ville plus agréable.

19:50 - Les propositions de Sophia Chikirou pour le logement à Paris Le logement est l'un des axes centraux du programme de Sophia Chikirou. La candidat insoumise à l'élection municipale de Paris veut remettre sur le marché 80 000 biens "retirés depuis 10 ans", identifier les 25 000 annonces Airbnb illégales pour les basculer vers la location classique et créer une aide municipale directe au logement pour les 50 000 foyers parisiens les plus vulnérables. Elle propose également de geler les loyers des logements sociaux dès la première année de mandat et de conditionner toute hausse à l'état des bâtiments.

19:10 - Pour la sécurité, Sophia Chikirou défend la prévention plutôt que l'armement Sophia Chikirou défend un programme qui se distingue clairement de ses adversaires en matière de sécurité. Elle refuse l'armement létal de la police municipale et mise sur la prévention. Elle propose d'augmenter le nombre d'agents de police municipale pour atteindre 3 500 agents "réellement formés et déployés", de doubler les effectifs des médiateurs de rue et de créer trois unités spécialisées dans le tourisme, la santé mentale et les addictions, et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

18:40 - Logement Abordable La liste conduite par Sophia Chikirou propose une baisse des loyers et un gel des charges dans le logement social. Elle prévoit également un contrôle de l’encadrement des loyers dans le secteur privé et une lutte contre le logement touristique. L'objectif est de créer 80 000 logements en six ans pour répondre aux besoins des Parisiennes et Parisiens.

18:30 - Le programme de Sophia Chikirou détaillé dans un livre paru pour la municipale Sophia Chikirou, candidate de La France Insoumise, a présenté son programme intitulé 'Le nouveau Paris populaire' en vue des élections municipales de 2026 à Paris. Si le programme est disponible sur le site de campagne, la candidate précise qu'un livre détaillant son projet est vendu à 5€ en libraire. Le projet de Sophia Chikirou se veut en rupture avec la droite et les renoncements des socialistes, il est articulé autour de six axes principaux.

17:53 - Des "accointances" entre Sophia Chikirou et Rachida Dati évoquées Comme avant le 1er tour de la municipale à Paris, des "accointances" entre Sophia Chikirou et Rachida Dati ont été soulignées par Emmanuel Grégoire. Le candidat de la gauche qui avait assuré que "tout le monde connaît [la] relation [des deux candidats], tout le monde connaît leurs accointances, y compris avec la justice d'ailleurs" en référence au renvoi des deux femmes en correctionnelle, s'est répété lors du débat d'entre-deux-tours provoquant l'agacement de ses concurrentes qui ont répondu en évoquant un biais raciste : "Les deux qui se connaissent, genre les deux Arabes qui se connaissent" a commenté Rachida Dati. "Ca m'a fait beaucoup de mal de prétendre que j'ai des accointances avec madame Dati, je suis sa principale opposante", a répondu pour sa part l'insoumise regrettant le fait de "renvoyer dos à dos deux personnes aux origines de l'autre côté de la Méditerranée". "Vous vous doutez bien que oui, c'est mon genre de dire ce genre d'horreur", a répondu ironiquement Emmanuel Grégoire qui précise que Sophia Chikirou et Rachida Dati se sont "croisées dans (leur) vie politique au moment de Nicolas Sarkozy". Réponse collégiale des deux candidates : "Jamais !"

17:18 - Une baisse du taux de participation dans la capitale Le taux de participation s'élève à 40,98% à Paris à 17h. Cela représente un recul de 3 points par rapport au premier tour, selon BFMTV. Les bureaux de vote ferment à 20h dans la capitale. Les premières estimations tomberont quelques minutes, voire quelques heures plus tard.

17:11 - Chikirou saluée par plusieurs élus LR Après le débat de l'entre-deux-tours, la prestation de Sophia Chikirou a été reconnue par plusieurs élus de la droite et soutiens de Rachida Dati. "Avec Sophia Chikirou, nous ne sommes d’accord sur rien mais au moins on peut débattre parce qu’il y a des propositions. Dangereuses, radicales, mais il y a quelque chose. Emmanuel Grégoire, il n’y a rien", a ainsi écrit Agnès Evren, sénatrice de Paris et en cinquième position sur la liste de Rachida Dati. "J’ai les plus grands désaccords du monde avec Sophia Chikirou mais il y a un panache, une incarnation, des propositions (certes lamentables) mais face à elle se trouve le néant d’un candidat sortant qui n’assume ni son bilan, ni son projet", abonde Amine El Khatmi, un autre colistier de Rachida Dati comme le rapporte Le Parisien. S'ils insistent sur leurs désaccords, les candidats de la droite font tout pour rendre la candidature de l'insoumise plus crédible que celle du socialiste. Une stratégie visant à favoriser les vote pour la candidate avec le moins de chances de remporter l'élection municipale pour affaiblir le principal concurrent de Rachida Dati.