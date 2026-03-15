Résultat de Sophia Chikirou à la municipale 2026 à Paris : vers une alliance avec le reste de la gauche ?

Sophia Chikirou, candidate insoumise aux élections municipales à Paris, n'est pas dans la meilleure des postures même si elle peut se qualifier pour le second tour du scrutin.

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"Nous allons faire de Paris la plus grande ville insoumise de France", a déclaré Sophia Chikirou lors d'un meeting en début de campagne. L'ambition de la candidate de La France insoumise à l'élection municipale à Paris est claire, mais le pari semble pour l'heure hors d'atteinte.

Si la députée insoumise assure vouloir mettre en échec la droite et l'extrême droite qui convoitent Paris, l'élue compte aussi tenir la gauche socialiste à distance de l'Hôtel de ville. Le parti se montre effectivement critique avec le bilan d'Anne Hidalgo, qui est aussi celui de l'ancien premier adjoint et candidat à la municipale Emmanuel Grégoire. C'est en partie pourquoi la candidate insoumise a refusé de prendre part à l'alliance de la gauche unissant le PS, EELV et le PCF, entre autres, derrière Emmanuel Grégoire. Lequel a volontairement tenu LFI à l'écart de cette alliance.

Mais Sophia Chikirou et LFI pourraient avoir perdu au change. Alors que la gauche profite d'un élan permis par l'union des différents partis, LFI doit faire campagne seule dans une ville qui se divise essentiellement entre le socialisme et la droite républicaine. Le parti a pour lui sa réputation et ses membres volubiles et très médiatisés à l'instar de Manuel Bompard. Selon le coordinateur de LFI, la liste de Sophia Chikirou est "la seule garantie 100% censure [du gouvernement], 100% anti-Macron, 100% anti-fasciste" à Paris.

Les résultats de Sophia Chikirou dans les sondages à la municipale à Paris

La campagne de Sophia Chikirou et ses attaques contre la gauche et la droite n'ont pas payé dans les résultats des sondages publiés jusqu'au vendredi 13 mars. La candidate LFI est apparue en mesure de se qualifier pour le 2e tour des élections municipales à Paris, mais en troisième ou en quatrième position. L'élue parisienne a accusé un retard considérable sur les deux favoris du scrutin : Emmanuel Grégoire pour l'union de la gauche et Rachida Dati pour la droite. Elle a plutôt fait la course avec le candidat du camp présidentiel Pierre-Yves Bournazel et celle de l'extrême droite Sarah Knafo.

Les chances de victoire de Sophia Chikirou à la municipale de Paris sont apparues très minces dans les sondages, mais elles pourraient se multiplier en cas d'alliance entre sa liste et celle de l'union de la gauche au 2e tour du scrutin. Une alliance dans laquelle, la candidate LFI négocierait des places de choix au sein de la liste, mais Emmanuel Grégoire a déjà fermé la porte à une telle entente. Sophia Chikirou et LFI pourraient aussi décider de se maintenir pour s'assurer un minimum de sièges au Conseil de Paris, sans pouvoir prétendre à une majorité.

Plusieurs dérapages dans la campagne de Sophia Chikirou

Sophia Chikirou s'est faite remarquer à plusieurs reprises durant sa campagne. L'élue connue pour son franc parler a fait parler d'elle pour certains propos jugés controversés. La candidate a semblé perdre son calme face aux remarques satiriques d'une humoriste lors d'un colloque où elle était l'invitée d'honneur. Après avoir ri de bon coeur à certaines blagues, la candidate a fait monté la tension tout en essayant de jouer sur le second degré en proposant à l'humoriste de " s'attendre à la sortie " avant de la menacer de lui faire "un sourire kabyle". L'expression est une référence méthode d'assassinat par égorgement utilisée par certains membres du FLN pendant la guerre d'Algérie. Si son équipe a fait mention d'un trait d'humour, ce dernier n'a pas beaucoup plus à l'assistance.

Autres moments de gêne dans la campagne de Sophia Chikirou : cet écart contre la presse lorsqu'elle a vivement et publiquement critiqué l'impartialité de médias jugés arrangeants avec l'extrême droite en évoquant "des laquais, des fascistes sur les plateaux télé" ; ou cette affiche reprochant au camp socialiste d'être responsable des affaires d'agressions sexuelles ayant conduit à la suspension de plusieurs animateurs et jugée "honteuse".