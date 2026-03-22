Résultat de Laure Lavalette aux municipales à Toulon : un 2e tour plein de suspense ?

Laure Lavalette (RN) fait face à la maire sortante, Josée Massi (DVD) ce dimanche 22 mars 2026 dans le cadre du 2e tour des élections municipales à Toulon. Un front républicain s'est érigé contre la candidate lepéniste.

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Toulon va-t-elle basculer aux mains du RN ? Une chose est sûre, Laure Lavalette est bien placée pour s'emparer de la mairie. Créditée de 42,05% des suffrages au premier tour, elle est arrivée nettement en tête. Depuis, un "front républicain" s'est constitué lors de l'entre deux-tours. En effet, le sénateur Michel Bonnus (3ème) a décidé de se retirer pour ne pas annihiler les chances de la maire sortante, Josée Massi (DVD), 29,54% au premier tour.

Un duel au sommet entre Laure Lavalette et Josée Massi aura donc lieu ce dimanche 22 mars pour le deuxième tour des élections municipales à Toulon. "On a une semaine pour aller chercher les électeurs, pour comprendre pourquoi il y a une porosité entre leurs programmes et le nôtre", avait déclaré Laure Lavalette aussitôt les résultats du premier tour dévoilés.

Forte d'une solide expérience parlementaire et locale - successivement conseillère municipale à Toulon et conseillère régionale de PACA - la femme de 49 ans entend "incarner une municipalité de terrain, présente et disponible, en redonnant la parole aux Toulonnais", comme indiqué sur son site de campagne. Elle envisage d'ores et déjà l'organisation de consultations et de référendums, en associant les comités d'intérêts locaux, le tissu associatif et commerçant ainsi que les agents municipaux.

Tranquillité, voirie, économie... Le programme de Laure Lavalette

Dans son programme pour les élections municipales 2026 à Toulon, Laure Lavalette dresse trois priorités. D'abord, la sécurité et la tranquillité. Pour elle et son équipe, le premier défi sera de "rétablir la sécurité et la tranquillité par le recrutement et la réorganisation de notre police municipale pour donner aux Toulonnaises et aux Toulonnais une véritable police de proximité, à la hauteur d'une grande ville", dit-elle dans son programme officiel.

Autre pilier de la liste : la mise en place d'un plan quinquennal de réfection des rues et des trottoirs. "Notre voirie est devenue vétuste au fil des ans et même un danger pour les deux roues et les automobilistes dans de nombreux quartiers", regrette la candidate. Voilà pourquoi, elle promet de lancer ce grand plan qui "ciblera les priorités pour livrer rapidement des routes et des trottoirs durables". "Toulon a du retard sur sa végétalisation et les conditions climatiques nous imposent de repenser notre urbanisme", poursuit-elle.

Enfin, la candidate RN à la mairie de Toulon entend donner la priorité aux commerces et aux entrepreneurs si elle venait à être élue. "Je tiens à ce Toulon dynamique, où il fait bon vivre, où l'activité économique et commerçante est valorisée", affirme-t-elle. "Une mairie se doit de faciliter la vie de ses entrepreneurs et de ceux qui créent de l'activité, de l'emploi", conclut-elle. Dans cette optique, deux élus seront chargés de l'animation des quartiers, de la réalisation des projets culturels, sportifs et populaires et de faire vivre les grands évènements, assure son programme.

La sécurité, symbole de sa campagne

C'est le fil conducteur du programme de Laure Lavette pour Toulon. "Sans sécurité, aucun projet d'avenir pour la ville", dit-elle. Voilà pourquoi, les effets de la police municipale seront gonflés de 200 agents, "mieux formés et mieux équipés". "Forte de plus d'un agent pour 1 000 habitants, la ville pourra compter sur une véritable police municipale au service de la sécurité des personnes et des biens", abonde la candidate sur son site. De plus, la police municipale ne sera "pas cantonnée au seul centre-ville ou à la circulation", mais chargée de la sécurité de tous les quartiers, sans exception. Elle comprendra aussi une brigade nocturne, "pourra s'appuyer sur de vrais moyens de vidéoprotection et travaillera de concert avec notre police nationale", apprend-on.

Laure Lavalette prévoit également de développer "l'îlotage et la sectorisation de la police municipale avec une permanence 24h/24 et une présence dans tous les quartiers", mais ce n'est pas tout. Elle envisage de créer un hôtel des polices "pour améliorer le lien avec la police nationale, dans des locaux communs". La création d'une brigade de sécurisation des transports pour tenter de lutter contre la fraude et l'insécurité dans les transports est aussi dans les plans. Pour terminer, un service d'accueil des victimes de délinquance pourrait sortir de terre "pour une meilleure prise en charge psychologique et indemnitaire".