Résultat de Benoît Payan à la municipale 2026 à Marseille : la gauche peut-elle être réélue ?

Maire sortant et candidat de l'union de la gauche à l'élection municipale 2026 à Marseille, Benoît Payan espère être réélu à l'Hôtel de Ville face à la droite et surtout à l'extrême droite.

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Marseille restera-t-elle à gauche ou rebasculera-t-elle à droite à l'issue des élections municipales des 15 et 22 mars 2026 ? Le maire sortant, Benoît Payan, a une préférence claire. L'ancien socialiste qui porte la liste du Printemps marseillais réunissant le PS, EELV et le PCF, entre autres, espère être réélu pour un deuxième mandat. Surtout que face à la gauche, ce n'est pas tant la droite mais l'extrême droite qui fait son trou dans la cité phocéenne.

Le Printemps marseillais avait réussi à s'installer à l'Hôtel de Ville lors des précédentes municipales après trente ans de politique droitière. A l'époque, Benoît Payan n'était que le premier adjoint de Michèle Rubirola, mais il avait été promu maire quelque mois plus tard après la démission de cette dernière. Cette fois l'édile même la campagne de l'élection municipale à Marseille et il a face à lui une candidature de LFI, une de LR et une autre du RN.

Dans un contexte de montée de l'extrême droite, notamment dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur historiquement marquée à droite, la victoire du RN dans la deuxième ville de France servirait de tremplin à l'extrême droite à un an de la présidentielle. A l'inverse, une réélection de la gauche donnerait du poids à l'union de celle-ci avant la même échéanc

Les résultats de Benoît Payan dans les sondages des municipales de 2026

Benoît Payan s'est imposé comme l'un des favoris de l'élection municipale à Marseille dans les sondages publiés jusqu'au vendredi 13 mars, mais il n'a pas été le seul. Il a partagé la tête des intentions de vote avec Franck Allisio, le candidat du RN. Les sondages ont eu du mal à départager les deux candidats, mais les tendances ont légèrement penché en faveur de l'union de la gauche en fin de campagne. Lorsque les deux hommes n'étaient pas donnés à égalité dans les intentions de vote, Benoît Payan se démarquait de peu.

Concernant le second tour de l'élection municipale à Marseille, les sondages sont allés dans le sens du candidat de la gauche qui a été crédité d'une petite avance sur son rival en cas de quadrangulaire et d'un avantage plus confortable dans une triangulaire face à Franck Allisio et Martine Vassal. Dans l'hypothèse d'un duel, c'est le camp du Printemps marseillais qui apparaissait en meilleure posture. Ces rapports de force peuvent cependant changer au gré des alliances conclues et des possibles maintiens de candidats à l'issue de premier tour de la municipale.

Le bilan de Payan assombri par des soupçons de favoritisme

Benoît Payan a vanté son bilan à la mairie de Marseille durant sa campagne pour les élections municipales. Les sujets du logement, de la propreté et de l'éducation sont souvent revenus sur le tapis, de même que la question de la sécurité. Il s'est targué d'avoir mis en place beaucoup de choses, dont la transparence dans l'attribution des places en crèche, dans l'attribution des marchés publics, ou la question des recrutements et des arrêtés de périls. Mais il reconnaît qu'il faut poursuivre dans ce sens et "mettre en place l'encadrement des loyers et le permis de louer plus strict avec un contrôle tous les trois ans sur l'état des logements".

Le bilan du maire sortant a toutefois été assombri par l'ouverture d'une enquête du parquet de Marseille pour "favoritisme" dans l'attribution d'un marché public par la Société publique des écoles de Marseille (Spem) en 2025, laquelle est présidée par Benoît Payan. Le maire, qui pourrait être éclaboussé dans cette affaire, a assuré ne pas être directement mêlé à cette affaire. Mais ses adversaires ont questionné son maintien dans la course, sachant que Benoît Payan avait lui-même demandé d'"exclure de sa liste tous les colistiers faisant l'objet d'une enquête".

Il a tenté de se rattraper sur d'autres sujets en attaquant ses rivaux, notamment sur le sujet de la propreté. L'édile et Martine Vassal, présidente de la Métropole, se sont sans cesse renvoyé la balle accusant l'autre d'être à l'origine des difficultés dans l'entretien de la ville. Il propose de "reprendre la main sur la propreté" pour assurer le service. Il mise par ailleurs sur les écoles en promettant d'améliorer le temps périscolaire et les cantines et des écoles rénovées. Il aborde aussi la sécurité, mais moins que ses adversaires, en proposant notamment de doubler les effectifs de police et en misant sur la lutte contre le narcotrafic.