Résultat de Benoît Payan à la municipale 2026 à Marseille : la victoire de la gauche assurée au 2e tour ?
Maire sortant et candidat de l'union de la gauche à l'élection municipale 2026 à Marseille, Benoît Payan espère s'imposer dans les résultats du scrutin alors que le match se joue face à l'extrême droite.
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Benoît Payan a réussi son premier pari en devançant Franck Allisio au premier tour à Marseille. Le maire sortant, choisi pour être la tête de liste du Printemps marseillais, à l'élection municipale des dimanches 15 et 22 mars 2026, est crédité de 36,69% des voix pour devancer le candidat RN de plus d'un point (35,02%). Martine Vassal avec 12,41% des voix et Sébastien Delogu peuvent se maintenir au second tour.
Comme lors du précédent scrutin municipal, l'alliance de gauche soutenant Benoît Payan éunit le PS, les Écologistes et le PCF. Benoît Payan a tout de même un concurrent de gauche qui peut représenter à la fois un danger et un atout en vue du second tour en cas d'alliance : Sébastien Delogu en lice pour LFI. Mais plus que la gauche, c'est la candidate LR Martine Vassal, et surtout celui du RN Franck Allisio que le maire sortant doit affronter. La droite espère récupérer l'Hôtel de Ville qu'elle a occupé pendant trente ans avant de la perdre au dernier scrutin municipal. Quant à l'extrême droite qui a fait son trou dans la citée phocéenne espère s'imposer dans la deuxième ville de France.
Benoît Payan s'est imposé comme l'un des favoris de l'élection municipale à Marseille dans les sondages publiés jusqu'au vendredi 13 mars, mais il n'a pas été le seul. Il a partagé la tête des intentions de vote avec Franck Allisio, le candidat du RN. Les sondages ont eu du mal à départager les deux candidats, mais les tendances ont légèrement penché en faveur de l'union de la gauche en fin de campagne. Lorsque les deux hommes n'étaient pas donnés à égalité dans les intentions de vote, Benoît Payan se démarquait de peu.
Concernant le second tour de l'élection municipale à Marseille, les sondages sont allés dans le sens du candidat de la gauche qui a été crédité d'une petite avance sur son rival en cas de quadrangulaire et d'un avantage plus confortable dans une triangulaire face à Franck Allisio et Martine Vassal. Dans l'hypothèse d'un duel, c'est le camp du Printemps marseillais qui apparaissait en meilleure posture. Ces rapports de force peuvent cependant changer au gré des alliances conclues et des possibles maintiens de candidats à l'issue de premier tour de la municipale.
Le bilan de Payan assombri par des soupçons de favoritisme
Benoît Payan a vanté son bilan à la mairie de Marseille durant sa campagne pour les élections municipales. Les sujets du logement, de la propreté et de l'éducation sont souvent revenus sur le tapis, de même que la question de la sécurité. Il s'est targué d'avoir mis en place beaucoup de choses, dont la transparence dans l'attribution des places en crèche, dans l'attribution des marchés publics, ou la question des recrutements et des arrêtés de périls. Mais il reconnaît qu'il faut poursuivre dans ce sens et "mettre en place l'encadrement des loyers et le permis de louer plus strict avec un contrôle tous les trois ans sur l'état des logements".
Le bilan du maire sortant a toutefois été assombri par l'ouverture d'une enquête du parquet de Marseille pour "favoritisme" dans l'attribution d'un marché public par la Société publique des écoles de Marseille (Spem) en 2025, laquelle est présidée par Benoît Payan. Le maire, qui pourrait être éclaboussé dans cette affaire, a assuré ne pas être directement mêlé à cette affaire. Mais ses adversaires ont questionné son maintien dans la course, sachant que Benoît Payan avait lui-même demandé d'"exclure de sa liste tous les colistiers faisant l'objet d'une enquête".
Il a tenté de se rattraper sur d'autres sujets en attaquant ses rivaux, notamment sur le sujet de la propreté. L'édile et Martine Vassal, présidente de la Métropole, se sont sans cesse renvoyé la balle accusant l'autre d'être à l'origine des difficultés dans l'entretien de la ville. Il propose de "reprendre la main sur la propreté" pour assurer le service. Il mise par ailleurs sur les écoles en promettant d'améliorer le temps périscolaire et les cantines et des écoles rénovées. Il aborde aussi la sécurité, mais moins que ses adversaires, en proposant notamment de doubler les effectifs de police et en misant sur la lutte contre le narcotrafic.
16:58 - Benoît Payan prévient que Marseille "peut tomber dans les mains du RN"
Durant sa campagne pour la municipale à Marseille, Benoît Payan a mis en garde contre la menace du RN, qu'il considère comme un danger pour l'identité de la ville. "C'est la première fois dans l'histoire qu'on joue l'avenir de la ville parce qu'elle peut tomber dans les mains du RN. Notre âme est l'inverse de ce que porte le RN. Nous ne sommes pas un village gaulois, nous descendons tous de gens qui viennent d'ailleurs", a-t-il déclaré sur Maritima. Il a plus largement pointé l'influence et la montée de l'extrême droite : "On a un vrai sujet quand la droite républicaine surfe sur les peurs et reprend les mots de l'extrême droite", a-t-il déclaré en référence à la sortie de Martine Vassal qui, pendant le débat télévisé sur BFMTV, a repris le slogan pétainiste prône les valeurs "travail, famille, patrie".
16:01 - Payan accuse Allisio d'un "refus de démocratie"
Benoît Payan, le candidat de l'union de la gauche pour l'élection municipale à Marseille, a accusé son adversaire du RN de "refuser la démocratie" avant le 2e tour du scrutin. Le maire sortant de Marseille a indiqué dans un communiqué du 18 mars que son rival avait refusé de participer à un débat entre les trois candidats encore en lice à Marseille proposé par France 2 et a dénoncé une "faute grave". "Refuser le débat, c'est refuser la démocratie. C'est refuser de rendre comptes aux Marseillais et Marseillaises. C'est mépriser les électeurs et les citoyens", écrivait Benoît Payant ajoutant qu'à "quelques jours d'un scrutin décisif pour l'avenir de Marseille, chacun doit pouvoir présenter son projet, confronter ses idées, répondre aux question. C'est le minimum démocratique". Il concluait : "Les Marseillais et Marseillaises méritent mieux que le silence, mieux que l'évitement, mieux que le mépris".
15:06 - La justification de Benoît Payan sur son refus de s'allier à LFI à Marseille
Benoît Payan a fermement refusé toute alliance avec LFI pour le 2e tour de l'élection municipale à Marseille prônant une ligne claire et fidèle à la place d'accords politiciens. "Ni compromission, ni tambouille, ni arrangement, il n'y a qu'une seule ligne : celle de la clarté", a-t-il déclaré au moment de déposer sa liste en préfecture. Le candidat de l'union de la gauche s'est également justifié en rappelant les offensives de l'insoumis Sébastien Delogu à son encontre durant la campagne : "J'ai vu qu'il m'avait tendu la main. Cette main, pendant la campagne, il l'a fermé et il m'a tapé avec. Il n'a pas eu de mot contre le RN pendant la campagne". Le maire sortant de Marseille n'a pas appelé au désistement de l'insoumis, mais a invité tous les élus et électeurs de gauche, et au-delà, à un rassemblement derrière sa liste et contre le RN appelant LFI à "prendre ses responsabilités".