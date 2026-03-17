Résultat de Benoît Payan à la municipale 2026 à Marseille : une victoire assurée au 2e tour ?

Benoît Payan, maire sortant et candidat de l'union de la gauche à l'élection municipale 2026 à Marseille, apparaît comme le favori du scrutin malgré un match serré avec le candidat d'extrême droite, notamment grâce à un report de voix.

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Benoît Payan a réussi son premier pari en devançant le candidat du RN, Franck Allisio, au premier tour de l'élection municipale 2026 à Marseille. Le maire sortant, choisi pour être la tête de liste du Printemps marseillais, espère désormais remporter le scrutin ce dimanche 22 mars. La bataille s'annonce cependant serrée, comme au premier tour durant lequel le candidat de gauche a remporté 36,69 % des suffrages contre 35,02 % pour celui de l'extrême droite. Malgré le faible écart entre les deux listes, Benoît Payan a décidé de s'engager dans le second tour des municipales avec la même liste à l'identique et après avoir rejeté les propositions d'alliance et de fusion technique avec la liste de LFI. "Face au Rassemblement national, il n'y a ni compromission, ni tambouille, ni arrangement. Il n'y a qu'une seule ligne, celle de la clarté", a déclaré Benoît Payan au moment de déposer sa liste en préfecture.

Le refus de Benoît Payan a été qualifié de posture "irresponsable" par LFI. Le maire sortant a cependant tenu sa position rappelant que "cette main [de LFI], qui serait tendue, m'a donné des coups de poing pendant des mois et des mois" durant la campagne de premier tour des municipales. Il a cependant appelé au rassemblement de toutes la gauche derrière sa liste, y compris de LFI, renvoyant chacun à ses responsabilités. Face à la détermination de Benoît Payan, la liste de LFI a cédé, non sans pointer "le sectarisme" de l'ancien socialiste, pour faire barrage au RN à Marseille.

Avec le retrait de LFI, Benoît Payan pourrait bénéficier d'un report de voix lui conférant une avant plus confortable sur le candidat d'extrême droite à l'élection municipale à Marseille. En face, la réserve de voix de Franck Allisio pourrait être limitée en raison de maintien de la candidate de la droite, Martine Vassal, qui a refusé de s'associer à l'extrême droite.

Benoît Payan en tête des résultats des sondages de la municipale à Marseille

Arrivée en tête des résultats du premier tour de l'élection municipale à Marseille, Benoît Payan étaient aussi donné vainqueur du second tour dans tous les sondages publiés durant la campagne. Le dernier en date, une étude Opinionway pour le JDD du 11 mars, confirmait l'hypothèse d'une victoire du candidat de l'union de la gauche dans une quadrangulaire comme dans une triangulaire l'opposant à Franck Allisio et Martine Vassal. Dans ce scénario, Benoît Payant était même crédité de 50 % des intentions de vote contre 37 % pour le candidat du RN et 13 % pour celle de la droite.