Résultat de Benoît Payan à la municipale 2026 à Marseille : victoire assurée au 2e tour
Benoît Payan a réussi son pari : être réélu maire de Marseille. Le candidat de l'union de la gauche à l'élection municipale 2026 à Marseille espère s'imposer dans les résultats du scrutin dans un match tendu face à l'extrême droite.
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Quel score pour Benoit Payan au second tour de l'élection municipale de Marseille ?
Le maire sortant Benoît Payan (PS) est réélu largement à Marseille assez largement avec plus de 53 % des voix selon les chiffres des instituts de sondage Ipsos et Elabe. Il devance Franck Allisio (RN), qui réunit 40 % des voix et Martine Vassal.
Benoît Payan avait réussi son premier pari en devançant Franck Allisio au premier tour à Marseille. Le maire sortant, choisi pour être la tête de liste du Printemps marseillais, à l'élection municipale des dimanches 15 et 22 mars 2026, est crédité de 36,69% des voix pour devancer le candidat RN de plus d'un point (35,02%). Martine Vassal avec 12,41% des voix et Sébastien Delogu peuvent se maintenir au second tour.
Comme lors du précédent scrutin municipal, l'alliance de gauche soutenant Benoît Payan éunit le PS, les Écologistes et le PCF. Benoît Payan a tout de même un concurrent de gauche qui peut représenter à la fois un danger et un atout en vue du second tour en cas d'alliance : Sébastien Delogu en lice pour LFI. Mais plus que la gauche, c'est la candidate LR Martine Vassal, et surtout celui du RN Franck Allisio que le maire sortant doit affronter. La droite espère récupérer l'Hôtel de Ville qu'elle a occupé pendant trente ans avant de la perdre au dernier scrutin municipal. Quant à l'extrême droite qui a fait son trou dans la citée phocéenne espère s'imposer dans la deuxième ville de France.
Benoît Payan s'est imposé comme l'un des favoris de l'élection municipale à Marseille dans les sondages publiés jusqu'au vendredi 13 mars, mais il n'a pas été le seul. Il a partagé la tête des intentions de vote avec Franck Allisio, le candidat du RN. Les sondages ont eu du mal à départager les deux candidats, mais les tendances ont légèrement penché en faveur de l'union de la gauche en fin de campagne. Lorsque les deux hommes n'étaient pas donnés à égalité dans les intentions de vote, Benoît Payan se démarquait de peu.
Concernant le second tour de l'élection municipale à Marseille, les sondages sont allés dans le sens du candidat de la gauche qui a été crédité d'une petite avance sur son rival en cas de quadrangulaire et d'un avantage plus confortable dans une triangulaire face à Franck Allisio et Martine Vassal. Dans l'hypothèse d'un duel, c'est le camp du Printemps marseillais qui apparaissait en meilleure posture. Ces rapports de force peuvent cependant changer au gré des alliances conclues et des possibles maintiens de candidats à l'issue de premier tour de la municipale.
Le bilan de Payan assombri par des soupçons de favoritisme
Benoît Payan a vanté son bilan à la mairie de Marseille durant sa campagne pour les élections municipales. Les sujets du logement, de la propreté et de l'éducation sont souvent revenus sur le tapis, de même que la question de la sécurité. Il s'est targué d'avoir mis en place beaucoup de choses, dont la transparence dans l'attribution des places en crèche, dans l'attribution des marchés publics, ou la question des recrutements et des arrêtés de périls. Mais il reconnaît qu'il faut poursuivre dans ce sens et "mettre en place l'encadrement des loyers et le permis de louer plus strict avec un contrôle tous les trois ans sur l'état des logements".
Le bilan du maire sortant a toutefois été assombri par l'ouverture d'une enquête du parquet de Marseille pour "favoritisme" dans l'attribution d'un marché public par la Société publique des écoles de Marseille (Spem) en 2025, laquelle est présidée par Benoît Payan. Le maire, qui pourrait être éclaboussé dans cette affaire, a assuré ne pas être directement mêlé à cette affaire. Mais ses adversaires ont questionné son maintien dans la course, sachant que Benoît Payan avait lui-même demandé d'"exclure de sa liste tous les colistiers faisant l'objet d'une enquête".
Il a tenté de se rattraper sur d'autres sujets en attaquant ses rivaux, notamment sur le sujet de la propreté. L'édile et Martine Vassal, présidente de la Métropole, se sont sans cesse renvoyé la balle accusant l'autre d'être à l'origine des difficultés dans l'entretien de la ville. Il propose de "reprendre la main sur la propreté" pour assurer le service. Il mise par ailleurs sur les écoles en promettant d'améliorer le temps périscolaire et les cantines et des écoles rénovées. Il aborde aussi la sécurité, mais moins que ses adversaires, en proposant notamment de doubler les effectifs de police et en misant sur la lutte contre le narcotrafic.
20:42 - Benoît Payan (PS) réélu à Marseille
Benoît Payan (PS) serait réélu à Marseille assez largement avec plus de 55 % selon les chiffres des instituts de sondage Ipsos Elabe. Il devance Franck Allisio (RN), qui réunit 40 % des voix.
20:20 - Les priorités du programme de Benoît Payan pour la propreté à Marseille
Dans son programme, Benoît Payan promettait un retour des cantonniers dans tous les quartiers pour améliorer la propreté de la ville. Le programme incluait également un renforcement des tournées de collecte des déchets et une augmentation du nombre de poubelles, des actions visant à rendre Marseille plus propre et à sensibiliser les citoyens à l'importance du tri des déchets. Le maire sortant sera-t-il réélu sur la base de ce programme ? Le résultat de Benoît Payan à Marseille à l'issue du deuxième tour sera très attendu ce dimanche.
20:08 - Quel programme pour les transports et mobilité ?
Le projet présenté par Benoît Pyan comprenait l'extension des réseaux de tramway vers le Nord, l'Est et le Sud de la ville. Une traversée des tunnels à 1€ sera proposée pour les utilisateurs réguliers, ainsi qu'un plan vélo avec 300 km de pistes. Ces initiatives viseant à améliorer la circulation et à promouvoir des modes de transport durables. Le maire sortant sera-t-il réélu ce dimanche soir pour appliquer ce programme ? Les résultats à Marseille sont encore attendus.
19:52 - Sur la propreté de Marseille, Payan promet de reprendre la main et tacle Vassal
La propreté est l'une des principales préoccupations des Marseillais pour l'élection municipale et Benoît Payan a estimé auprès de la Provence qu'elle est "un des irritants les plus récurrents dans cette ville depuis des décennies". Aujourd'hui compétence de la Métropole, présidée par Martine Vassal qui est également candidate à la mairie de la cité phocéenne, le nettoyage des rues est source de confusion pour les Marseillais. Le maire sortant dénonce "une ville sciemment et consciencieusement abandonnée" par Martine Vassal et pointe "un choix de gouvernance" qui "fabrique une ville pourrie". Son projet : reprendre la gouvernance du service, sans en modifier la compétence juridique. Il résume l'absurdité de la situation actuelle d'une formule directe : "Les Marseillais n'ont pas à s'interroger sur l'attribution de telle ou telle compétence. Ils attendent simplement des résultats des pouvoirs publics. Alors qu'ils payent la taxe d'ordures ménagères la plus chère de la métropole et l'une des plus chères de France, leur ville est sale."
19:33 - Quel programme sur l'éducation et l'enfance pour Benoît Payan ?
Le programme de Benoît Payan à Marseille prévoit des petits-déjeuners offerts aux écoliers dans le besoin et un kit de rentrée scolaire porté à 150€. De plus, la cantine sera gratuite pour 15 000 élèves, avec un engagement à servir 75% de produits bio ou locaux. Ces mesures visent à soutenir les familles et à améliorer le bien-être des enfants à Marseille.
19:10 - Des soupçons de favoritisme qui perturbent la campagne de Benoît Payan
À quelques semaines du scrutin, une affaire judiciaire est venue ébranler la campagne du maire sortant. Le journal en ligne Blast a révélé que l'ex-préfet des Bouches-du-Rhône, Georges-François Leclerc, avait adressé un signalement au procureur de la République de Marseille, dénonçant de potentielles "infractions à la loi pénale et notamment de délits de favoritisme" au sein de la Société publique des écoles marseillaises (SPEM), présidée par Benoît Payan. L'alerte porte sur le rachat de préfabriqués sans appel d'offres pour plus d'un million d'euros, dans le cadre de la rénovation de l'école Saint-André La Castellane. Le parquet a confirmé l'ouverture d'une enquête préliminaire. Ses adversaires se sont immédiatement engouffrés dans la brèche : le député RN Franck Allisio y voit le "retour d'un système corrompu à Marseille", tandis que Sébastien Delogu (LFI) demande au maire de "s'expliquer" sur des "faits graves".
18:30 - Moins de deux heures pour voter à Marseille
On rappelle que les bureaux de vote ferment à 20h à Marseille. Les Marseillais ont donc encore 1h30 pour glisser un bulletin dans l'urne. Ce sera ensuite l'heure des dépouillements.
17:57 - Benoît Payan, engagé contre le narcotrafic avec son colistier Amine Kessaci
La campagne de Benoît Payan pour la municipale à Marseille a été marquée par la présence d'Amine Kessaci sur la liste du Printemps marseillais, en troisième position. Le soutien du militant écologiste et anti-narcotrafic au maire sortant est un message fort, il démontre aussi l'engagement du Benoît Payan concernant la lutte contre le narcotrafic. Amine Kessaci est une figure de ce mouvement, lui qui perdu deux frères à cause du trafic : son frère Brahim a été retrouvé mort calciné dans une voiture en 2020 et son autre frère Mehdi a été victime d'un probable assassinat "d'intimidation" lié au militantisme d'Amine Kessaci, en novembre 2025. "J'ai la garantie de savoir que le maire va porter mon combat, qu'à ses côtés, je pourrai porter la lutte et faire finalement de Marseille la vitrine nationale de la lutte contre le narcotrafic", a déclaré la colistier après l'annonce de sa présence sur la liste. La campagne d'Amine Kessaci a été mouvementée avec notamment une évacuation en urgence lors d'un meeting après des soupçons sur un projet d'assassinat.
17:29 - Quelle participation dans les Bouches-du-Rhône à 17 heures ?
Le taux de participation à 17 heures dans les Bouches-du-Rhône est désormais connu. Selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur, 50,88% des électeurs du département se sont déplacés jusqu'aux urnes. Les bureaux de votes ferment à 20 heures, et c'est plus tard dans la soirée que le résultat du scrutin sera connu. A midi, 22,7% des électeurs marseillais s'étaient déplacés dans les bureaux de votes, avant le match l'OM-Lille qui rythme cette fin d'après-midi.
17:21 - Quel programme sur la sécurité pour Benoît Payan ?
Le projet de Benoît Payan à Marseille présenté lors de la campagne des municipales 2026 inclut le doublement des effectifs de la police municipale pour atteindre 1600 agents d'ici 2033. Chaque arrondissement disposera d'une antenne pour renforcer la présence policière. Cette initiative vise à améliorer la sécurité des Marseillais et à répondre aux préoccupations croissantes en matière de sécurité publique.
16:58 - Benoît Payan prévient que Marseille "peut tomber dans les mains du RN"
Durant sa campagne pour la municipale à Marseille, Benoît Payan a mis en garde contre la menace du RN, qu'il considère comme un danger pour l'identité de la ville. "C'est la première fois dans l'histoire qu'on joue l'avenir de la ville parce qu'elle peut tomber dans les mains du RN. Notre âme est l'inverse de ce que porte le RN. Nous ne sommes pas un village gaulois, nous descendons tous de gens qui viennent d'ailleurs", a-t-il déclaré sur Maritima. Il a plus largement pointé l'influence et la montée de l'extrême droite : "On a un vrai sujet quand la droite républicaine surfe sur les peurs et reprend les mots de l'extrême droite", a-t-il déclaré en référence à la sortie de Martine Vassal qui, pendant le débat télévisé sur BFMTV, a repris le slogan pétainiste prône les valeurs "travail, famille, patrie".
16:01 - Payan accuse Allisio d'un "refus de démocratie"
Benoît Payan, le candidat de l'union de la gauche pour l'élection municipale à Marseille, a accusé son adversaire du RN de "refuser la démocratie" avant le 2e tour du scrutin. Le maire sortant de Marseille a indiqué dans un communiqué du 18 mars que son rival avait refusé de participer à un débat entre les trois candidats encore en lice à Marseille proposé par France 2 et a dénoncé une "faute grave". "Refuser le débat, c'est refuser la démocratie. C'est refuser de rendre comptes aux Marseillais et Marseillaises. C'est mépriser les électeurs et les citoyens", écrivait Benoît Payant ajoutant qu'à "quelques jours d'un scrutin décisif pour l'avenir de Marseille, chacun doit pouvoir présenter son projet, confronter ses idées, répondre aux question. C'est le minimum démocratique". Il concluait : "Les Marseillais et Marseillaises méritent mieux que le silence, mieux que l'évitement, mieux que le mépris".
15:06 - La justification de Benoît Payan sur son refus de s'allier à LFI à Marseille
Benoît Payan a fermement refusé toute alliance avec LFI pour le 2e tour de l'élection municipale à Marseille prônant une ligne claire et fidèle à la place d'accords politiciens. "Ni compromission, ni tambouille, ni arrangement, il n'y a qu'une seule ligne : celle de la clarté", a-t-il déclaré au moment de déposer sa liste en préfecture. Le candidat de l'union de la gauche s'est également justifié en rappelant les offensives de l'insoumis Sébastien Delogu à son encontre durant la campagne : "J'ai vu qu'il m'avait tendu la main. Cette main, pendant la campagne, il l'a fermé et il m'a tapé avec. Il n'a pas eu de mot contre le RN pendant la campagne". Le maire sortant de Marseille n'a pas appelé au désistement de l'insoumis, mais a invité tous les élus et électeurs de gauche, et au-delà, à un rassemblement derrière sa liste et contre le RN appelant LFI à "prendre ses responsabilités".