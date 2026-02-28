Mélenchon est-il antisémite ? Macron apporte sa réponse à la polémique Epstein

Le président de la République a réagi, vendredi 27 février, aux propos de Jean-Luc Mélenchon jugés antisémites par la sphère politique, concernant le nom de famille de Jeffrey Epstein.

Emmanuel Macron monte au créneau. Après les propos polémiques de Jean-Luc Mélenchon lors d'un meeting à Lyon, jeudi, le chef de l'État a réagi en republiant sur ses réseaux sociaux une vidéo de son discours prononcé le 13 février dernier lors de l'hommage à Ilan Halimi, jeune Français juif séquestré et torturé à mort en 2006 en raison de son origine. "C'était il y a quinze jours…", a-t-il écrit sur son compte X, afin de souligner la résonance actuelle de son discours consacré à la lutte contre l'antisémitisme.

Lors de sa prise de parole, Emmanuel Macron dénonçait un "antisémitisme d'extrême gauche, qui veut substituer à la lutte des classes une supposée lutte des races dans de glaçants amalgames, et qui le dispute à celui de l'extrême droite et ses clichés sur la puissance et la richesse", rapporte Le HuffPost. "Toutes ces expressions contemporaines de l'antisémitisme, qui se recomposent et se combinent avec ses formes plus anciennes, rendent possible l'inacceptable banalité du mal", poursuivait-il, évoquant les nouvelles formes de haine antijuive dans l'espace politique et médiatique.

Emmanuel Macron classe La France insoumise à l'extrême gauche

Pour rappel, Jean-Luc Mélenchon a provoqué un tollé médiatique en ironisant sur la prononciation du nom du criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. "Je voulais dire 'Epstine', pardon, ça fait plus russe 'Epstine+'", a lancé le leader de La France insoumise. "Alors maintenant, vous direz Epstine au lieu d'Epstein, Frankenstine au lieu de Frankenstein", a-t-il ajouté, avant de conclure : "eh bien voilà, tout le monde comprend comment il faut faire", devant une salle hilare, au cours d'un meeting de soutien à la candidate Insoumise aux municipales à Lyon, Anaïs Belouassa-Cherifi. Cette séquence a rapidement suscité des accusations d'antisémitisme et d'amalgames dangereux, notamment en raison des connotations historiques associées au nom d'Epstein.

Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État estime que des propos tenus par La France insoumise relèvent de discours antisémites. "Je constate que dans les positions qu'ils prennent, en particulier sur l'antisémitisme, ils contreviennent à des principes fondamentaux de la République", assurait-il dans un entretien à la radio communautaire Radio J, le 13 février, qualifiant le mouvement d'"extrême gauche". Selon lui, certaines "expressions antisémites" émergent au sein du parti et "doivent être combattues", une critique qu'il adresse régulièrement aux responsables de LFI à mesure que les polémiques s'accumulent.

La justification de Jean-Luc Mélenchon

De son côté, Jean-Luc Mélenchon s'est défendu sur son compte X après les nombreuses réactions indignées. "J'ai ironisé sur la volonté de vouloir faire avec 'Epstine' un nom pour 'russifier' le problème. Consternante réaction de ceux qui y voient de l'antisémitisme", a-t-il déploré, dénonçant une lecture "malveillante" de ses propos. Selon lui, les critiques auraient pour objectif de "susciter délibérément la violence contre LFI" et d'alimenter la controverse.

Le triple candidat à l'élection présidentielle a affirmé que "l'antisémitisme est du côté de ceux qui veulent tout ramener à ce sujet". Il assure au contraire avoir insisté dans son discours sur la nécessité de "tenir la religion loin de la politique", rejetant toute intention antisémite et accusant ses opposants d'exploiter l'affaire Epstein pour discréditer son mouvement.