Mort de Quentin Deranque : Sophie Binet prend la parole et accuse le gouvernement de faire "monter l'extrême droite pour neutraliser la gauche"

Dans un entretien pour Libération, la secrétaire générale de la CGT a dénoncé une "instrumentalisation honteuse" du gouvernement concernant la mort du militant nationaliste Quentin Deranque.

Interrogée par Libération sur la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, à Lyon, Sophie Binet a accusé le gouvernement d'"instrumentalisation honteuse" de l'affaire et dénonce des "stratégies politiciennes" afin de faire "monter l'extrême droite pour neutraliser la gauche".

"Il y a des stratégies politiciennes qui consistent à faire monter l'extrême droite pour neutraliser la gauche, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Encore une fois : il faut arrêter de jouer avec le feu, il faut arrêter de jouer avec l'extrême droite, c'est une menace existentielle pour notre démocratie", a prévenu la secrétaire générale de la CGT.

Sophie Binet demande à ne pas "inverser la violence" entre l'extrême gauche et l'extrême droite

Si elle condamne toute forme de violence - affirmant qu'"on ne combat pas l'extrême droite en employant ses méthodes" - Sophie Binet a appelé à ne pas "inverser la violence" en faisant passer "les antifascistes, la gauche, l'extrême gauche" pour des groupes "violents". Pour justifier ses propos, Sophie Binet s'appuie notamment sur les chiffres des agressions, bien supérieurs de la part de groupuscules d'extrême droite qu'à l'extrême gauche.

Au lendemain de la mort de Quentin Deranque, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, s'était empressé de cibler la France insoumise et accusé "l'ultragauche qui manifestement a tué", alors que l'expression officielle du procureur de la République n'avait pas encore été prononcée. "Quand un ministre de la Justice commente des événements alors qu'il y a une enquête en cours, quand il annonce lui-même les choses avant même que le procureur, le préfet aient donné les éléments, c'est très grave", a lancé Sophie Binet.

LFI "n'est pas un danger pour la République", affirme Sophie Binet

La numéro un de l'organisation syndicale a également montré son "inquiétude" face au "climat" instauré par "les macronistes, la droite et l'extrême droite" pour conclure des alliances dans l'entre-deux-tours des élections municipales qui se tiendront les 15 et 22 mars prochains. "C'est la fin du barrage républicain, tandis que de l'autre côté, ils sont en train de mettre en place un climat pour diaboliser toute alliance avec LFI en inversant complètement les valeurs. LFI, on peut ne pas être d'accord avec, mais ça n'est pas un danger pour la République, c'est un parti républicain", insiste-t-elle, réfutant la décision du ministère de l'Intérieur de classer la France insoumise à "l'extrême gauche".

Les Insoumis n'avaient pas obtenu gain de cause de la part du Conseil d'État qui a donné raison vendredi aux services de la place Beauvau, justifiant par le refus de LFI de s'allier avec d'autres partis de gauche.