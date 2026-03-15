Elections métropolitaines : c'est quoi ? Quelles sont les villes concernées ?

A l'occasion des élections municipales qui se dérouleront ce dimanche 15 mars pour le premier tour, plusieurs villes devront élire les conseilleurs métropolitains. Mais lesquelles sont concernées par cette nouvelle loi ?

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Après des débats agités au Parlement, la réforme de la loi dite PLM s'applique bien lors des élections municipales prévues ce dimanche 15 puis dimanche 22 mars 2026. Les villes de Paris, Marseille et Lyon inaugurent un nouveau mode de scrutin à l'occasion de ces journées de vote. Suite à l'adoption de la loi du 11 août 2025, les électeurs ne voteront plus une seule fois, mais devront passer deux ou trois fois par l'isoloir selon leur lieu de résidence. Cette modification législative majeure vise à transformer profondément la gouvernance des trois plus grandes métropoles françaises.

En plus de l'élection des conseillers municipaux de Paris, Marseille et Lyon, les habitants devront désormais élire, lors d'un scrutin distinct, leurs conseillers d'arrondissement ou de secteur. Il s'agit d'une première pour ces élections qui met fin au système complexe de fléchage indirect en vigueur depuis 1982. Cette réforme garantit que les conseillers siégeant à l'hôtel de ville soient directement choisis par les citoyens sur une liste spécifique, indépendante de celle des conseils de proximité.

Le cas particulier du scrutin à Lyon

Une métropole est un regroupement de plusieurs communes autour de projets d'aménagement et de développement territorial. L'atout de ce type de territoire réside dans sa compétitivité économique ainsi que dans le développement de la cohésion locale. Compte tenu de l'importance de ce territoire, ce n'est pas le conseil municipal de la ville centre, mais le conseil métropolitain qui délibère sur les grandes orientations stratégiques. L'adoption de la loi de 2025 pour les trois grandes villes françaises cherche à rétablir un lien direct entre les électeurs et leurs représentants. Cependant, la ville de Lyon bénéficie d'une exception notable car elle propose un troisième niveau d'élection, comme le précise Maire infos.

Ce troisième scrutin lyonnais permet d'élire au suffrage universel direct "les conseillers métropolitains". Ce conseil est chargé de la gestion des services publics essentiels comme l'eau, les transports ou le traitement des déchets. Il règle par ses décisions les affaires de la Métropole de Lyon, dont les compétences sont uniques en France puisqu'elles fusionnent celles d'un département et d'une intercommunalité. Au sein de la ville de Lyon intra-muros, les électeurs voteront donc trois fois. En revanche, pour les électeurs des autres communes de la métropole lyonnaise, le vote se déroulera en deux étapes : une fois pour les conseillers municipaux de leur commune et une seconde fois pour les conseillers métropolitains. Il est important de noter que ces communes périphériques ne disposent pas d'arrondissements, explique info gouv.

Les bureaux de vote ont dû repenser intégralement leurs agencements afin de s'adapter à cette multiplication des scrutins. Le ministère de l'Intérieur a insisté sur l'enjeu crucial de l'organisation matérielle pour éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs. Chaque bureau de vote doit être dédoublé ou triplé afin que les suffrages de chaque élection soient recueillis séparément. Cela signifie que chaque scrutin doit conserver une autonomie matérielle absolue.

Il est strictement interdit de partager le mobilier électoral, qu'il s'agisse des urnes, des tables de décharge ou des registres d'émargement. Ces éléments doivent impérativement être installés en autant d'exemplaires qu'il y a de votes. Les maires disposent de la liberté d'organiser ces opérations dans des locaux distincts ou au sein d'un même espace. Dans ce dernier cas, une délimitation physique claire, telle que des barrières ou un ruban de signalisation, est requise pour séparer les parcours des électeurs. Si la signalétique générale peut être mise en commun, les documents propres à chaque élection, comme les bulletins de vote et les extraits du Code électoral rappelant les règles de nullité, doivent être clairement différenciés pour chaque urne.