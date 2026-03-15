Elections communautaires 2026 : de quoi s'agit-il ? Quelles sont les villes concernées par ce scrutin ?

Ce dimanche 15 mars est organisé le 1er tour des élections municipales... et des élections communautaires !

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Les élections municipales, ce dimanche 15 mars et dimanche 22 mars, sont l'occasion d'élire vos conseillers municipaux. Des nouveautés sont à noter. Cette année, les électeurs des trois grandes villes françaises, Paris, Marseille et Lyon vont, en plus du scrutin à l'édile, devoir voter pour constituer le conseil métropolitain. Suite à l'adoption de la loi PLM, le 11 aout 2025, ces trois métropoles organisent, en effet, deux élections simultanées mais bien distinctes.

Dans le Grand Lyon, une troisième élection se déroulera. Il s'agit des élections métropolitaines. Les électeurs des communes périphériques lyonnaises voteront pour élire les conseillers métropolitains, en charge de la gestion des affaires et des décisions liées à la Métropole. Vous connaissez maintenant les changements qui seront opérés durant les prochaines élections municipales. Mais, il existe encore d'autres élections se déroulant pendant les élections municipales qui sont pourtant moins connues.

Des élections communautaires dans toute la France !

Il s'agit avant tout d'une élection au suffrage universel direct. Cette élection concerne absolument toutes les communes au titre "d'établissements public de coopération intercommunale" à fiscalité propre. Ce regroupement permet d'assurer la tenue des services publiques tels que le ramassage des ordures ménagères, le transport urbain, l'assainissement mais aussi de développer des projets économiques, d'aménagements et urbains. Selon le gouvernement, l'établissement public est administrée par un organe "délibérant composé de délégués des communes membres. Ce sont les conseillers communautaires.

Les électeurs désignent leurs représentants pour un mandat de 6 ans, parfois sans s'en rendre compte car tout se passe pendant l'élection municipale. Les conseillers communautaires sont élus au même moment que les membres du conseil municipal. Dans les communes 1000 habitants ou plus, les candidats aux sièges de l'établissement public doivent se présenter sur des listes différentes que celles des aspirants à l'édile. Pour autant, ils figurent sur le même bulletin de vote. En ce qui concerne les communes de moins de 1000 habitants, selon l'article L273-11 du code électoral, se sont "les conseillers communautaires sont élus automatiquement en suivant l'ordre du tableau" sauf désistement.

Le renouvellement des sièges se fera à l'issue des scrutins des 15 et 22 mars prochain. C'est par les lois électorales de 2013, relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires, que "ce principe" de l'élection d'un établissement public a été mis en œuvre.

Les règles du conseil communautaire

Selon le code électoral "nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal ou d'arrondissement" Cette règle met davantage en avant le lien indélébile entre les élections municipales et les élections communautaires. Il ne s'agit pas d'organisations et de volontés de la part des collectivités mais de la question de droit de vote réservé à l'ensemble des citoyens majeurs.

Le bureau de l'EPCI est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres de l'organe délibérant. D'après le gouvernement, le conseil communautaire doit se réunir au moins une fois par trimestre, à l'initiative de son président. Selon le code électoral, l'ensemble de règles encadrant la tenue des conseils municipaux sont applicables au conseil communautaire et à ses membres.