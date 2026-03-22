Résultat de Louis Sarkozy à la municipale à Menton : malgré un gros échec, quand même une place d'élu à l'issue du 2e tour ?

Le résultat de Louis Sarkozy n'était pas celui attendu par le fisl de l'ancien président au premier tour de l'élection municipale 2026 à Menton. Suite à son score, Louis Sarkozy a été contraint de renoncer à la tête de la mairie, mais peut tout de même briguer un autre poste à l'issue du 2e tour ce dimanche soir.

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Le résultat de Louis Sarkozy a été une vraie douche froide pour le fils de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Le jeune candidat connu une véritable désillusion après le premier tour difficile lors de l'élection municipale à Menton. Le candidat LR-Horizons est arrivé seulement en troisième position avec 18,01% des voix, à une bonne distance de la candidate RN-UDR Alexandra Masson créditée de 36,25% des voix.

Surtout, il a été dépassé par Sandra Paire, ancienne adjointe du maire Jean-Claude Guibal, qui a récolté 19,74 % des voix. En quatrième position, Florent Champion, ancien adjoint du maire sortant Yves Juhel, a atteint 15,09 %. C'est un affrontement de droite qui se dessine donc à Menton pour le second tour.

Le ralliement de Louis Sarkozy à Sandra Paire était loin d'être acquis

Suite à ce résultat, Louis Sarkozy a admis sa défaite et a décidé de rejoindre Sandra Paire pour faire front face à la candidate du RN. "Cette alliance de bon sens et de responsabilité constitue désormais le seul rempart crédible pour offrir aux Mentonnais un avenir de stabilité et de progrès", ont-ils écrit dans un communiqué sous leur nouvelle bannière, "L'Union !".

Le fils de l'ancien président n'est plus tête de liste, mais pourrait briguer le poste de premier adjoint de Sandra Paire, qui est sous la menace d'une inéligibilité, attendant un pourvoi en cassation après une seconde condamnation en appel pour "prise illégale d'intérêts". Le résultat de l'élection pourrait donc être serré, avec le report de voix et au vu des scores des candidats au premier tour.

Ce ralliement était loin d'être acquis. Sandra Paire avait vertement critiqué l'arrivée du fils de l'ancien président, dénonçant un "tourisme électoral". Elle était même allée jusqu'à se mettre en scène en train de déchirer sa carte d'adhérente LR, après que le parti lui avait préféré Louis Sarkozy.

Une première tentative de rapprochement, avant même le début de la campagne, n'avait débouché sur rien. Malgré ce passif, les deux candidats affirment désormais : "Nous prenons nos responsabilités. Notre union est celle de la compétence et de la raison contre l'aventure idéologique".

Louis Sarkozy : "On n'a pas voulu être la droite la plus bête du monde"

La nuit qui a suivi le premier tour a été décisive. "On a passé la quasi-totalité de la nuit à négocier. Ce fut extrêmement compliqué pour elle comme pour nous de faire des choix pour recomposer la liste, mais c'était un sacrifice nécessaire", a raconté Louis Sarkozy, à Nice-Matin, qui a confié avoir vécu "'une des pires journées de sa vie" en contactant personnellement chacun de ses colistiers pour leur annoncer qui restait ou non sur la liste fusionnée.

Sandra Paire a elle aussi décrit "un déchirement". Le fils de l'ancien président a assumé pleinement son recul : "S'il faut que je sacrifie ma position de tête de liste et mon petit ego pour être premier adjoint, je le fais tout de suite".

Louis Sarkozy : un parachutage visiblement raté à Menton, des résultats décevants aux municipales

Dans la ville de Menton, dans les Alpes-Maritimes, le candidat Louis Sarkozy fils de l'ancien président, ne passait pas inaperçu pour les élections municipales 2026. Ce dernier a suivi les traces de son père qui a été maire à Neuilly-sur-Seine, mais a tenté sa chance dans une autre commune. Officiellement engagé en politique depuis fin 2024, il a quitté les Etats-Unis pour s'installer à Menton début 2025. En septembre, il avait déclaré officiellement sa candidature à l'élection municipale de Menton. Le chroniqueur de 28 ans a alors reçu le soutien des LR et d'Horizons puis de la fédération départementale du parti Renaissance pour prendre la place du maire LR Yves Juhel dans la commune de 31 000 habitants.

Il souhaitait redorer l'image de la ville qui a connu des tumultes politiques après la mort de son édile Jean-Claude Guibal en 2021 et dont l'attraction touristique est à la peine. Il se tournait particulièrement vers la jeunesse, ce qui peut surprendre dans l'une des villes les plus âgées de France. Cela s'explique toutefois par l'arrivée de la nouvelle génération, qui est attirée par les emplois créés par Monaco, principauté voisine. Son premier "axe de combat" était le logement dans une ville où 50% du parc locatif relève de la résidence secondaire. Il voulait aussi se concentrer sur la sécurité, avec notamment davantage de présence policière, ainsi que s'attaquer à la taxe foncière. L'essayiste voudrait également une ville plus verte et plus vivante, grâce à la création de nouveaux espaces.

Louis Sarkozy jugé parachuté, sa campagne a été agitée

Le fils de Nicolas Sarkozy a traversé une campagne électorale qui n'a pas été de tout repos. Il a été désigné comme un candidat "parachuté", ne vivant à Menton que depuis moins de deux ans. Une critique à laquelle il a répondu fin janvier lors de la présentation de son programme : "Ma définition du Mentonnais est simple : si vous vivez ici, si vous travaillez ici, si vous cotisez, si vous aimez cette ville et que vous voulez y élever vos enfants, alors vous êtes Mentonnais. Les clauses d'ancienneté du XVIIe siècle, ce n'est pas trop mon truc en politique".

Le candidat a aussi fait polémique ces derniers mois suite à plusieurs propositions comme la légalisation de toutes les drogues ou encore la suppression des feux rouges. Par ailleurs, sa permanence de campagne a été victime d'actes de vandalisme, notamment avec le dépôt d'affiches portant des slogans tels "De père en fils, nous Mentons", "FDP : fils de prisonnier".