Résultat de Louis Sarkozy aux municipales 2026 à Menton : une déroute dès le premier tour ?

Louis Sarkozy, fils de l'ancien président de la République, est candidat à l'élection municipale 2026 de Menton. Il espère bien battre le RN, mais la tâche s'annonce ardue.

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Dans la ville de Menton, dans les Alpes-Maritimes, un candidat ne passe pas inaperçu pour les élections municipales 2026. Ce 15 mars, les électeurs peuvent glisser un bulletin au nom de Louis Sarkozy, fils de l'ancien président. Ce dernier suit les traces de son père qui a été maire à Neuilly-sur-Seine, mais tente sa chance dans une autre commune. Officiellement engagé en politique depuis fin 2024, il a quitté les Etats-Unis pour s'installer à Menton début 2025. En septembre, il a déclaré officiellement sa candidature à l'élection municipale de Menton. Le chroniqueur de 28 ans a alors reçu le soutien des LR et d'Horizons puis de la fédération départementale du parti Renaissance pour prendre la place du maire LR Yves Juhel dans la commune de 31 000 habitants.

Autour de son projet "Le Renouveau Mentonnais", Louis Sarkozy a présenté une liste largement renouvelée avec seulement trois anciens élus sur 41 noms donnés. "Des hommes et des femmes issus de tous les horizons de la vie mentonnaise : commerce, industrie, artisanat, santé, sport, associatif, magistrature, administration, vie étudiante et bien d'autres… enfin une équipe à l'image de Menton", a-t-il lancé le 28 février lors de la présentation de sa liste. Il a mis en avant l'équilibre des profils, avec une moyenne d'âge de 51 ans. Il souhaite redorer l'image de la ville qui a connu des tumultes politiques après la mort de son édile Jean-Claude Guibal en 2021 et dont l'attraction touristique est à la peine. Il se tourne particulièrement vers la jeunesse, ce qui peut surprendre dans l'une des villes les plus âgées de France. Cela s'explique toutefois par l'arrivée de la nouvelle génération, qui est attirée par les emplois créés par Monaco, principauté voisine. Son premier "axe de combat" est le logement dans une ville où 50% du parc locatif relève de la résidence secondaire. Il veut aussi se concentrer sur la sécurité, avec notamment davantage de présence policière, ainsi que s'attaquer à la taxe foncière. L'essayiste voudrait également une ville plus verte et plus vivante, grâce à la création de nouveaux espaces.

Les résultats de Louis Sarkozy dans les sondages des municipales de 2026

L'affrontement s'annonce difficile pour Louis Sarkozy à Menton. Dans un sondage Elabe pour BFMTV et Nice-Matin, en partenariat avec Berger Levrault, daté du 25 février, le candidat ne fait pas du tout figure de favori. Il ne récolte que 16% des intentions de vote. En tête, la candidate du Rassemblement national, Alexandra Masson, députée de la quatrième circonscription des Alpes-Maritimes, est créditée de 31%. La candidate divers droite, Sandra Paire, la suit, mais loin derrière, avec 17%. Vient à égalité la liste de l'union de la gauche de Laurent Lanquar-Castiel, un score surprenant dans un territoire traditionnellement ancré à droite. On retrouve Louis Sarkozy seulement ensuite, suivi de la liste de droite de Florent Champion, 15%, et la candidate Reconquête, Emilie Ria, monte à seulement 4%.

Pourtant, face au résultat de ce sondage publié avant la date butoir du 13 mars, Louis Sarkozy s'est montré optimiste sur BFMTV : "Le sondage est plutôt bon pour nous", expliquant que cela montrait "l'effondrement de l'électorat" de la candidate RN par rapport aux législatives, qui avait remporté l'élection avec 56% des voix dès le premier tour. "Si vous additionnez les électorats de la droite républicaine, comme le second tour est apte à le faire, il y aura un électorat de droite républicaine bien plus puissant", a-t-il ajouté. Toutefois, même s'il y a une liste commune à droite, Sandra Paire ne semble pas prête à laisser sa place à Louis Sarkozy. "Je serais la candidate de la droite et du centre capable de battre le Rassemblement national", a-t-elle affirmé sur BFMTV. Celle qui a été la première adjointe de Jean-Claude Guibal, maire de Menton pendant plus de trois décennies, ferait, en plus, selon le sondage de fin février, un meilleur score que Louis Sarkozy au second tour en tant que représentante unique de la droite : elle obtiendrait 35% des suffrages contre la candidate RN à 45%. Cela resterait insuffisant, mais Louis Sarkozy ne récolterait que 25% des suffrages, contre 51% pour son adversaire si c'était lui le candidat unique de droite.

Louis Sarkozy jugé parachuté, sa campagne agitée

Le fils de Nicolas Sarkozy a traversé une campagne électorale qui n'a pas été de tout repos. Il a été désigné comme un candidat "parachuté", ne vivant à Menton que depuis moins de deux ans. Une critique à laquelle il a répondu fin janvier lors de la présentation de son programme : "Ma définition du Mentonnais est simple : si vous vivez ici, si vous travaillez ici, si vous cotisez, si vous aimez cette ville et que vous voulez y élever vos enfants, alors vous êtes Mentonnais. Les clauses d'ancienneté du XVIIe siècle, ce n'est pas trop mon truc en politique".

Le candidat a aussi fait polémique ces derniers mois suite à plusieurs propositions comme la légalisation de toutes les drogues ou encore la suppression des feux rouges. Par ailleurs, sa permanence de campagne a été victime d'actes de vandalisme, notamment avec le dépôt d'affiches portant des slogans tels "De père en fils, nous Mentons", "FDP : fils de prisonnier".