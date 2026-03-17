Résultat de Louis Sarkozy aux municipales à Menton : une place d'élu grâce à Sandra Paire ?

Le candidat à l'élection municipale 2026 de Menton et fils de l'ancien président a subi un résultat douloureux lors du premier tour. Louis Sarkozy a été contraint de renoncer au poste de maire, mais peut tout de même briguer un autre poste.

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Louis Sarkozy a traversé un premier tour difficile lors de l'élection municipale de Menton. Le fils de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy (LR-Horizons) a été placé en troisième position avec 18,01% des voix, à une bonne distance de la candidate RN-UDR Alexandra Masson créditée de 36,25% des voix. Surtout, il n'est que troisième derrière Sandra Paire, ancienne adjointe du maire Jean-Claude Guibal, et qui récolte 19,74 % des voix. En quatrième position, on retrouve Florent Champion, ancien adjoint du maire sortant Yves Juhel, avec 15,09 %. C'est un affrontement de droite qui se dessine donc à Menton pour le second tour.

Suite à ce résultat, Louis Sarkozy a décidé de rejoindre Sandra Paire pour faire front face à la candidate du RN. "Cette alliance de bon sens et de responsabilité constitue désormais le seul rempart crédible pour offrir aux Mentonnais un avenir de stabilité et de progrès", ont-ils écrit dans un communiqué sous leur nouvelle bannière, "L'Union !". Le fils de l'ancien président n'est plus tête de liste, mais pourrait briguer le poste de premier adjoint de Sandra Paire. L'élue est toutefois sous la menace d'une inéligibilité, attendant un pourvoi en cassation après une seconde condamnation en appel pour "prise illégale d'intérêts". Le résultat de l'élection pourrait donc être serré, avec le report de voix et au vu des scores des candidats au premier tour.

Louis Sarkozy : un parachutage visiblement raté à Menton, des résultats décevants aux municipales

Dans la ville de Menton, dans les Alpes-Maritimes, le candidat Louis Sarkozy fils de l'ancien président, ne passait pas inaperçu pour les élections municipales 2026. Ce dernier a suivi les traces de son père qui a été maire à Neuilly-sur-Seine, mais a tenté sa chance dans une autre commune. Officiellement engagé en politique depuis fin 2024, il a quitté les Etats-Unis pour s'installer à Menton début 2025. En septembre, il avait déclaré officiellement sa candidature à l'élection municipale de Menton. Le chroniqueur de 28 ans a alors reçu le soutien des LR et d'Horizons puis de la fédération départementale du parti Renaissance pour prendre la place du maire LR Yves Juhel dans la commune de 31 000 habitants.

Autour de son projet "Le Renouveau Mentonnais", Louis Sarkozy avait présenté une liste avec "des hommes et des femmes issus de tous les horizons de la vie mentonnaise : commerce, industrie, artisanat, santé, sport, associatif, magistrature, administration, vie étudiante et bien d'autres… enfin une équipe à l'image de Menton", a-t-il lancé le 28 février lors de la présentation de sa liste. Il souhaite redorer l'image de la ville qui a connu des tumultes politiques après la mort de son édile Jean-Claude Guibal en 2021 et dont l'attraction touristique est à la peine. Il se tourne particulièrement vers la jeunesse, ce qui peut surprendre dans l'une des villes les plus âgées de France. Cela s'explique toutefois par l'arrivée de la nouvelle génération, qui est attirée par les emplois créés par Monaco, principauté voisine. Son premier "axe de combat" est le logement dans une ville où 50% du parc locatif relève de la résidence secondaire. Il veut aussi se concentrer sur la sécurité, avec notamment davantage de présence policière, ainsi que s'attaquer à la taxe foncière. L'essayiste voudrait également une ville plus verte et plus vivante, grâce à la création de nouveaux espaces.

Louis Sarkozy jugé parachuté, sa campagne agitée

Le fils de Nicolas Sarkozy a traversé une campagne électorale qui n'a pas été de tout repos. Il a été désigné comme un candidat "parachuté", ne vivant à Menton que depuis moins de deux ans. Une critique à laquelle il a répondu fin janvier lors de la présentation de son programme : "Ma définition du Mentonnais est simple : si vous vivez ici, si vous travaillez ici, si vous cotisez, si vous aimez cette ville et que vous voulez y élever vos enfants, alors vous êtes Mentonnais. Les clauses d'ancienneté du XVIIe siècle, ce n'est pas trop mon truc en politique".

Le candidat a aussi fait polémique ces derniers mois suite à plusieurs propositions comme la légalisation de toutes les drogues ou encore la suppression des feux rouges. Par ailleurs, sa permanence de campagne a été victime d'actes de vandalisme, notamment avec le dépôt d'affiches portant des slogans tels "De père en fils, nous Mentons", "FDP : fils de prisonnier".