Résultat de Martine Vassal à la municipale de 2026 : la droite peut-elle battre la gauche et le RN ?

Martine Vassal, candidate de la droite et du centre aux élections municipales à Marseille, espère faire rebasculer la deuxième ville de France dans le giron de la droite. Une tâche ardue d'après les résultats des sondages.

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Celle qui est présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, souhaite également porter la casquette de maire de le cité phocéene. Martine Vassal est la candidate de la droite et du centre à l'élection municipale des 15 et 22 mars 2026 à Marseille.

La femme politique s'était déjà présentée au précédent scrutin municipal, mais cette fois elle est candidate au nom de la droite et du camp présidentiel. Les partis La République en marche, Horizons et le Mouvement démocrate ont décidé de s'allier aux Républicains, aux Centristes et à l'Union des démocrates indépendants pour augmenter les chances de victoire du bloc central. Un enjeu crucial dans la deuxième ville de France qui a été conquise par la gauche après trente années de politique à droite. Martine Vassal espère pouvoir faire rebasculer Marseille dans le giron de la droite.

Mais la tâche de Martine Vassal est ardue, car ce n'est pas un duel entre la droite et la gauche qui se joue. C'est un match contre la montrée de l'extrême droite qui gagne du terrain à Marseille. La candidate de la droite le sait et elle tente de rallier les électeurs tentés par le Rassemblement national à sa cause tout en réaffirmant qu'elle ne se confondra jamais dans une alliance avec l'extrême droite.

Les résultats de Martine Vassal dans les sondages des municipales à Marseille

Martine Vassal n'était pas dans une posture favorable à l'approche des élections municipales à Marseille. La candidate de la droite n'était donnée qu'en troisième position dans les résultats des sondages publiés jusqu'au vendredi 13 mars, derrière Benoît Payan de l'union de la gauche et Franck Allisio du RN, avec un retard considérable. Alors que les deux favoris dépassaient la barre des 30% d'intentions de vote, la candidate de la droite accusait un retard de plus d'une dizaine de points. Une dégringolade qui la plaçait au même niveau que le candidat de La France insoumise, Sébastien Delogu.

Malgré des scores moins importants que prévus, Martine Vassal paraissait en mesure de se qualifier pour le second tour de l'élection municipale à Marseille. Elle peut donc prétendre à une présence au conseil municipal, mais elle ne semble pas capable de remporter le scrutin.

Martine Vassal va-t-elle se maintenir ou se retirer du second tour ?

Les résultats des sondages n'étaient pas optimistes concernant les chances de victoire de Martine Vassal. Au point de pousser la droite et le camp présidentiel à se poser la question du maintien ou du retrait de Martine Vassal au second tour de l'élection municipale à Marseille. Un maintien permettrait au bloc central de s'assurer une présence au conseil municipal, même sans majorité. Mais il risquerait aussi d'affaiblir un possible cordon sanitaire contre l'extrême droite. A l'inverse, un retrait de la candidate pourrait renforcer cet éventuel barrage, mais il offrirait laisserait le champ libre à l'union de la gauche que la candidate souhaite combattre. Par ailleurs, certains soutiens de Martine Vassal craignent que les électeurs de droite ne se tournent vers le RN en cas de retrait du bloc central. La stratégie finale devrait donc dépendre des résultats du premier tour des municipales.