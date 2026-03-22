Résultat de Martine Vassal à la municipale de 2026 : quel score au 2e tour ?

Martine Vassal s'est maintenue au 2e tour de l'élection municipale à Marseille. La candidate de la droite et du centre qui espère l'emporter ou à défaut obtenir un maximum de siège peut être un caillou dans la chaussure du RN.

Cherchez votre commune et trouvez les résultats aux municipales 2026 :

Présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, Martine Vassal vaut également devenir maire de Marseille. Pour sa deuxième tentative à l'élection municipale de la cité phocéenne, la candidate s'est qualifiée pour le second tour. Une victoire semble cependant difficile d'accès compte tenu du retard qu'elle a accusé sur des deux rivaux lors du 1e ter tour dimanche dernier : plus d'une vingtaine de points les séparaient.

Martine Vassal croit tout de même en ses chances et va défendre sa candidature jusqu'au bout face à l'union de la gauche du maire sortant Benoît Payan et l'extrême droite de Franck Allisio. Malgré son retard, la candidate qui a réussi à unir la droite, le camp présidentiel et le centre derrière elle, compte s'installer au conseil municipal avec le plus d'élus possible. "Entre la gauche de monsieur Payan, l'extrême droite du RN et l'extrême gauche LFI, il existe à Marseille un courant de pensée profondément républicain, attaché à l'ordre, à la responsabilité, à l'équilibre et au respect de toutes les sensibilités de notre ville. Il serait impensable de priver les Marseillais de cette représentation au second tour", a-t-elle écrit dans le communiqué publié durant l'entre-deux-tours.

La candidate de la droite et du centre a pourtant été largement sollicitée par les deux camps ayant fait mieux qu'elle au premier tour de la municipale à Marseille. La gauche, sortie en tête, l'a invitée à se retirer au profit du maire sortant Benoît Payan pour faire barrage à l'extrême droite, tandis que le RN a tendu la main aux électeurs et élus de la droite "comme ceux de madame Vassal" pour battre la gauche. "Nous tendons la main à tout le monde, mais c'est à Martine Vassal de dire ce qu'elle souhaite faire", déclarait Franck Allisio, candidat du RN à Marseille, sur BFMTV au lendemain du premier tour.

Les résultats de Martine Vassal dans les sondages des municipales à Marseille

Martine Vassal a accusé un retard de plus de 20 points sur les deux candidats arrivés en tête dans les résultats du premier tour de l'élection municipale à Marseille. Benoît Payan a récolté 36,70 % des voix et Franck Allisio 35,02 %, tandis qu'elle a obtenu 12,41 % des suffrages. Un score correspondant aux estimations des sondages. Concernant le second tour de la municipales, ces mêmes sondages créditaient la candidate de 13 % à 18 % des intentions de vote selon les instituts, en l'occurrence Opinionway pour le JDD ou Ifop pour La Provence.

Martine Vassal dit être "la seule alternative" à Benoît Payan

Dans cette campagne municipale, Martine Vassal se présente comme le seul recours face au maire sortant. Candidate à la tête de la liste "Marseille je t'aime", soutenue par l'union de la droite et le bloc central qu'elle n'avait pas réussi à constituer en 2020, elle reste combative même si elle est devancée par Benoît Payan et le candidat RN Franck Allisio dans les sondages. Elle accuse la gauche d'inaction taclant un programme fait par "intelligence artificielle" avec des "choses totalement irréalistes" et estime que Benoît Payan a eu "un mandat où il n'a rien fait" et aura "un mandat où il ne fera rien" auprès de Maritima. S'opposant farouchement à l'extrême droite, elle dit être la seule solution : "Le bloc central qui parle aux Marseillais et qui ressemble aux Marseillais".

La polémique de la devise pétainiste

Lors du premier débat diffusé le 19 février sur BFMTV, Martine Vassal a provoqué une vive réaction en déclarant que ses valeurs étaient "le mérite, le travail, la famille, la patrie". Une formule immédiatement rapprochée de la devise du régime de Vichy par ses adversaires. "Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire ?", s'est étonné Benoît Payan, rappelant qu'il s'agissait du "slogan de monsieur Pétain". Franck Allisio a renchéri : "je ne reprendrai pas la devise pétainiste, je la laisse à Madame Vassal." Une heure après le débat, la candidate a tenté de rectifier le tir sur X : "Le mérite, la famille, le travail, l'humanité et la solidarité sont mes valeurs. Les détourner pour me comparer à Pétain est une attaque aussi violente qu'injuste."