Résultat de Martine Vassal à la municipale de 2026 : quel score pour la droite à Marseille ?

Martine Vassal, candidate de la droite et du centre aux élections municipales à Marseille, espérait faire rebasculer la deuxième ville de France dans le giron de la droite. Découvrez son résultat.

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Celle qui est présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, souhaite également porter la casquette de maire de le cité phocéene. Martine Vassal est la candidate de la droite et du centre à l'élection municipale des 15 et 22 mars 2026 à Marseille. Selon les premières estimations d'Elabe pour BFM TV, elle se positionnerait en troisième position avec 13,5%, derrière Benoît Payan (36,8%) et Franck Allisio (34,3%), mais devant Sébastien Delogu (11,5%). Le Ministère de l'Intérieur doit encore communiquer les résultats définitifs.

La femme politique s'était déjà présentée au précédent scrutin municipal, mais cette fois elle est candidate au nom de la droite et du camp présidentiel. Les partis La République en marche, Horizons et le Mouvement démocrate ont décidé de s'allier aux Républicains, aux Centristes et à l'Union des démocrates indépendants pour augmenter les chances de victoire du bloc central. Un enjeu crucial dans la deuxième ville de France qui a été conquise par la gauche après trente années de politique à droite. Martine Vassal espère pouvoir faire rebasculer Marseille dans le giron de la droite.

Mais la tâche de Martine Vassal s'annonçait ardue, car ce n'est pas un duel entre la droite et la gauche qui se joue. C'est un match contre la montrée de l'extrême droite qui gagne du terrain à Marseille. La candidate de la droite le sait et elle tente de rallier les électeurs tentés par le Rassemblement national à sa cause tout en réaffirmant qu'elle ne se confondra jamais dans une alliance avec l'extrême droite.

Les résultats de Martine Vassal aux municipales à Marseille

Les résultats définitifs du premier tour des élections municipales ne sont pas connus et doivent encore être communiqués par le Ministère de l'Intérieur. Mais selon les premières estimations Elabe pour BFM TV, Martine Vassal arriverait en troisième position du scrutin avec 13,5%. La candidate de la droite serait devancée par Benoît Payan (union de la gauche) à 36,8% et Franck Allisio (RN) à 34,3%). Elle devancerait toutefois Sébastien Delogu, candidat LFI, annoncé à 11,5% selon les premières estimations.

Ces estimations viennent confirmer les sondages, qui annonçaient déjà la candidate de la droite en troisième position, derrière Benoît Payan de l'union de la gauche et Franck Allisio du RN, avec un retard considérable. Alors que les deux favoris dépassaient la barre des 30% d'intentions de vote, la candidate de la droite accusait un retard de plus d'une dizaine de points. Une dégringolade qui la plaçait au même niveau que le candidat de La France insoumise, Sébastien Delogu.

Malgré des scores moins importants que prévus, Martine Vassal paraissait en mesure de se qualifier pour le second tour de l'élection municipale à Marseille. Elle peut donc prétendre à une présence au conseil municipal, mais elle ne semble pas capable de remporter le scrutin.

Martine Vassal va-t-elle se maintenir ou se retirer du second tour ?

Les résultats des sondages n'étaient pas optimistes concernant les chances de victoire de Martine Vassal. Au point de pousser la droite et le camp présidentiel à se poser la question du maintien ou du retrait de Martine Vassal au second tour de l'élection municipale à Marseille. Un maintien permettrait au bloc central de s'assurer une présence au conseil municipal, même sans majorité. Mais il risquerait aussi d'affaiblir un possible cordon sanitaire contre l'extrême droite. A l'inverse, un retrait de la candidate pourrait renforcer cet éventuel barrage, mais il offrirait laisserait le champ libre à l'union de la gauche que la candidate souhaite combattre. Par ailleurs, certains soutiens de Martine Vassal craignent que les électeurs de droite ne se tournent vers le RN en cas de retrait du bloc central. La stratégie finale devrait donc dépendre des résultats du premier tour des municipales.

Martine Vassal dit être "la seule alternative" à Benoît Payan

Martine Vassal se présente comme le seul recours face au maire sortant. Candidate à la tête de la liste "Marseille je t'aime", soutenue par l'union de la droite et le bloc central qu'elle n'avait pas réussi à constituer en 2020, elle reste combative même si elle est devancée par Benoît Payan et le candidat RN Franck Allisio dans les sondages. Elle accuse la gauche d'inaction taclant un programme fait par "intelligence artificielle" avec des "choses totalement irréalistes" et estime que Benoît Payan d'avoir eu "un mandat où il n'a rien fait et aura un mandat où il ne fera rien" auprès de Maritima. S'opposant farouchement à l'extrême droite, elle dit être la seule solution : "Le bloc central qui parle aux Marseillais et qui ressemble aux Marseillais".

La polémique de la devise pétainiste

Lors du premier débat diffusé le 19 février sur BFMTV, Martine Vassal a provoqué une vive réaction en déclarant que ses valeurs étaient "le mérite, le travail, la famille, la patrie". Une formule immédiatement rapprochée de la devise du régime de Vichy par ses adversaires. "Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire ?", s'est étonné Benoît Payan, rappelant qu'il s'agissait du "slogan de monsieur Pétain". Franck Allisio a renchéri : "je ne reprendrai pas la devise pétainiste, je la laisse à Madame Vassal." Une heure après le débat, la candidate a tenté de rectifier le tir sur X : "Le mérite, la famille, le travail, l'humanité et la solidarité sont mes valeurs. Les détourner pour me comparer à Pétain est une attaque aussi violente qu'injuste."

Entre accusations et propositions, le programme de Martine Vassal pour la propreté à Marseille

Sur la propreté, sujet qui préoccupe fortement les Marseillais, Martine Vassal estime qu'il s'agit d'une question "de proximité et de volonté politique". Si elle est élue lors de la municipale, elle souhaite récupérer la compétence de la voirie et de la propreté, actuellement gérée par la métropole, qu'elle préside, pour la confier à la mairie. Elle entend instaurer des contrats d'enlèvement avec les restaurateurs, améliorer le service de ramassage des encombrants et verbaliser les contrevenants sans hésitation. "Quand on aime cette ville, on la respecte" résume-t-elle dans une déclaration rapportée par Le Parisien. Martine Vassal a toutefois été vivement attaquée au sujet de la propreté, notamment par Benoît Payan, et jugée responsable de l'état de la ville en tant que présidente de la Métropole et donc en charge de la propreté de celle-ci.

Eligibilité, garde à vue... Des polémiques sur certains colistiers de Martine Vassal

Martine Vassal a rencontré quelques soucis avec ses colistiers durant sa campagne. A commence par le numéro 2 : Romain Simmarano. Le candidat est aussi directeur de cabinet du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Renaud Muselier, une double casquette qui soulève des interrogations en coulisses chez certains adversaires politiques, qui pointent un possible conflit d'intérêts et mettent en doute son éligibilité. La liste de Martine Vassal a toutefois été validée par le ministère de l'Intérieur. Autre souci d'ordre judiciaire cette fois : Maxime Boudet, 24e sur la liste de la candidate et cadre local de Renaissance, a été placé en garde à vue le 3 mars 2026, car soupçonné d'agression sexuelle. Les faits reprochés se seraient déroulés après le débat sur BFMTV du 19 février, dans un établissement de nuit du centre-ville. Selon une source citée par Marsactu, le mis en cause était "dans un état second sans doute lié au fait qu'il avait consommé de l'alcool". Son avocat a évoqué "un contexte politique" dans cette affaire. Remis en liberté, Maxime Boudet sera jugé en septembre. L'entourage de Martine Vassal n'a pas souhaité commenter l'affaire.

La sécurité, priorité absolue de Martine Vassal

Martine Vassal place la sécurité au sommet de son programme pour l'élection municipale à Marseille, dénonçant le bilan de la gauche : "On a perdu six ans, on ne va pas en perdre encore sept", lâche-t-elle sur Maritima. Elle propose un "choc d'autorité" s'appuyant sur le dispositif Argos, qu'elle décrit comme "un état-major anti-violence". Ce plan prévoit de porter les effectifs de la police municipale à 1 500 fonctionnaires, la création d'une BAC municipale, ainsi que le déploiement de caméras, de drones et de l'intelligence artificielle. Pour financer ces mesures, elle annonce la suppression des subventions à SOS Méditerranée et aux "associations similaires" : "L'argent des Marseillais ne doit pas servir à financer l'immigration illégale.".

Entre accusations et propositions, le programme de Martine Vassal pour la propreté à Marseille

Sur la propreté, sujet qui préoccupe fortement les Marseillais, Martine Vassal estime qu'il s'agit d'une question "de proximité et de volonté politique". Si elle est élue lors de la municipale, elle souhaite récupérer la compétence de la voirie et de la propreté, actuellement gérée par la métropole, qu'elle préside, pour la confier à la mairie. Elle entend instaurer des contrats d'enlèvement avec les restaurateurs, améliorer le service de ramassage des encombrants et verbaliser les contrevenants sans hésitation. "Quand on aime cette ville, on la respecte" résume-t-elle dans une déclaration rapportée par Le Parisien. Martine Vassal a toutefois été vivement attaquée au sujet de la propreté, notamment par Benoît Payan, et jugée responsable de l'état de la ville en tant que présidente de la Métropole et donc en charge de la propreté de celle-ci.