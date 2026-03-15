Résultat de Robert Ménard aux municipales 2026 à Béziers : une réélection assurée, même sans le soutien du RN ?

Le maire de Béziers est candidat à sa propre succession lors de l'élection municipale à Béziers. Est-il toujours imbattable après avoir perdu le soutien du RN ?

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Robert Ménard ne compte pas laisser sa place à l'issue de l'élection municipale à Béziers dans l'Hérault. Ce 15 mars, les électeurs se rendent aux urnes et celui qui est en poste depuis 2014 est déterminé à briguer un nouveau mandat de six ans. Le maire de la ville de 80 000 habitants avait été réélu dès le premier tour en 2020 avec plus de 68% des suffrages. Soutenu à ce moment-là par le Rassemblement national, l'ancien journaliste de 72 ans s'en est depuis écarté et se présente cette fois-ci avec l'appui des Républicains pour sa liste "Choisir Béziers". Dans cette dernière, il a renouvelé un tiers des 55 noms. S'il avait prévu de ne pas se représenter, la dissolution de 2024 a changé la donne. Il devait laisser la place à son épouse Emmanuelle qui est finalement partie en campagne législative. Le RN n'avait finalement pas soutenu cette dernière et avait envoyé Julien Gabarron, qui a remporté le scrutin. Ce dernier est désormais l'adversaire de Robert Ménard, qui ne comprend pas ce que le candidat va apporter de plus que son propre programme.

En plus de la liste RN, plusieurs candidats s'opposent à Robert Ménard. A gauche, le "Printemps de Béziers" autour de Thierry Antoine est soutenu par les écologistes, les socialistes et les communistes alors qu'un candidat de la France insoumise David Ocard est également à la tête d'une liste. Thierry Mathieu complète les candidatures avec une liste sans étiquette.

Les résultats de Robert Ménard dans les sondages des municipales de 2026

Un sondage réalisé par Cluster 17 pour le compte de René Vaquer pour la liste Le Printemps Biterrois publié le 5 mars a crédité le maire sortant de 62% des intentions de vote, ce qui lui garantirait une victoire dès le premier tour. Thierry Mathieu obtient 11% des intentions de vote, tout comme le candidat de gauche. Celui du RN s'en sort avec 10 %, alors que la liste LFI tombe à 6%.

La présence du Rassemblement national et de l'union des gauches ne semblent donc pas suffisantes pour détrôner le favori, mais rien n'est joué. Si Robert Ménard s'appuie sur un électorat solide, les résultats du Rassemblement national aux dernières législatives (47%) en disent long sur la montée du RN dans la commune.

Un "embellissement de façade" dénoncé et une affaire judiciaire en cours

Quel est le bilan des 12 années de mandat de Robert Ménard ? Le candidat divers droite assure avoir rendu Béziers "plus belle, plus propre et plus sûre" pendant ses deux premiers mandats. Les travaux ont, en effet, été nombreux. La sécurité a aussi été renforcée. Il souhaite désormais, en cas de réélection, créer plus d'emplois dans la ville avec des usines d'hydrogène qui sont en train de s'installer et davantage de formations avec deux nouveaux instituts universitaires supérieurs. La création du parc historico-touristique, Béziers Antique, devrait également y participer. Cette reconstitution de ce qu'était Béziers en 30 après J-C devrait cependant prendre des dizaines d'années, mais est l'un des projets monumentaux déjà lancés par le maire. Robert Ménard a, par ailleurs, mis en place des mesures nettement marquées à droite avec l'accroissement de la police municipale, le couvre-feu pour les moins de 13 ans ou encore la présence d'une crèche dans l'Hôtel de ville.

Si ses opposants admettent que la ville a changé, ils estiment que ce n'est qu'en façade. Béziers fait encore partie des villes les plus pauvres de France (36% de taux de pauvreté), un élément que David Oscard de la France insoumise place en priorité. Le développement économique du territoire serait également l'un des points faibles du maire selon Thierry Antoine, candidat de l'union de la gauche souhaitant renforcer le pouvoir d'achat. Ses opposants déplorent par ailleurs que ce serait le mandat de trop. Julien Gabarron, candidat RN, a déclaré auprès de ICI Hérault que "à Béziers, on a déjà souffert entre 2008 et 2014 du mandat de trop. Du troisième mandat de l'ancien maire, celui de Raymond Couderc. Que pourrait changer Robert Ménard avec un troisième mandat qu'il n'aurait pas déjà été engagé ces 12 dernières années ?".

Ce dernier a d'ailleurs récupéré un des proches soutiens de Robert Ménard : Emile Fort, qui a démissionné de son poste de conseiller municipal le 23 février dernier, estimant être en désaccord avec la politique du maire. Robert Ménard a, de plus, fait polémique en refusant d'unir un Algérien visé par une obligation de quitter le territoire français. Cette affaire lui vaut un renvoi devant le tribunal correctionnel.