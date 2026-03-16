Résultat d'Arnaud Deslandes à l'élection municipale 2026 à Lille : des chiffres serrés au premier tour

Choisi par Martine Aubry pour lui succéder, Arnaud Deslandes a viré en tête au premier tour des élections municipales 2026.

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Les résultats du premier tour des élections municipales sont connus à Lille. Arnaud Deslandes, le candidat PS PC PP, arrive en tête avec 26,26% des suffrages exprimés, devançant de trois points la candidate LFI Lahouaria Addouche. L'écologiste Stéphane Baly termine avec 17,75 % devant Violette Spillebout de Renaissance-MoDem-Horizons avec 11,14 %). Le candidat du RN Matthieu Valet (10,92 %) obtient aussi son ticket pour le second tour des municipales 2026, ouvrant une quinquangulaire à Lille.

Deslandes pour succéder à Aubry

Lille est une ville historiquement socialiste. Depuis mars 2025, la commune est dirigée par Arnaud Deslandes suite à la démission de Martine Aubry, après plus de 20 ans à sa tête. Lors des élections municipales 2026, c'est donc le premier véritable scrutin pour le candidat. Il n'a eu que 12 mois pour faire ses preuves, cela sera-t-il suffisant pour repartir pour six années supplémentaires ? Il se présente avec sa liste "Tout pour Lille" composée de 61 noms.

S'il est soutenu par le parti communiste, la gauche est cependant assez dispersée pour cette élection. Ce 15 mars, lors de l'élection municipale à Lille, les électeurs pourront voter pour deux autres listes importantes de gauche : celle des écologistes menées par Stéphane Baly et celle de Lahouaria Addouche pour la France insoumise. Le premier avait été un adversaire redoutable de Martine Aubry lors des municipales de 2020 : le résultat s'est joué à 227 voix près. Il a toujours refusé d'entendre parler de liste commune au premier tour et LFI a rejeté toute alliance, forte de sa victoire aux législatives 2024 sur les deux circonscriptions lilloises. D'autres opposants sont en course : la macroniste Violette Spillebout, ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry, qui tente sa chance pour la deuxième fois et était arrivée troisième en 2020, Louis Delemer pour LR et Matthieu Valet, le candidat du Rassemblement national. S'ajoutent ensuite Beryl Benyoucef du Parti des travailleurs, Pierre Madelain de Lutte ouvrière et Damien Scali du Nouveau Parti anticapitaliste.

227 voix d'écart en 2020, une démission historique, un successeur de 12 mois et une gauche divisée, la configuration est donc inédite, rendant l'issue encore plus incertaine. "On peut se retrouver avec trois listes de gauche à la queue leu leu. Pas impossible que les écologistes veuillent y aller seuls au deuxième tour. Pas impossible non plus que LFI leur fasse une proposition alléchante pour faire tomber Deslandes. Ou qu'ils passent, finalement, accord avec les socialistes. C'est très ouvert", a analysé le politologue Pierre Mathiot auprès du Monde.

La question du logement au cœur de l'affrontement

Si Arnaud Deslandes a pour mission de garder Lille comme bastion socialiste et de perpétuer l'héritage de Martine Aubry, il doit aussi se faire un nom. Il a finalisé de grands projets, avec notamment en janvier la piétonnisation de la Grand-Place. Il veut faire de Lille "le laboratoire d'un monde meilleur". Dans son programme, il place le logement en priorité avec 1500 constructions et 2300 rénovations chaque année, ainsi que l'ajout de places supplémentaires d'hébergement d'urgence. La santé est la deuxième préoccupation des Lillois : il prévoit donc un développement des centres de soin et des bilans de santé mobiles. Policiers supplémentaires, extension de la gratuité des transports ou encore métamorphose paysagère de la ville font partie des propositions phares.

Pour Stéphane Baly, Arnaud Deslandes a "plombé les logements sociaux". Il le juge comme "maire intérimaire" et met en avant le besoin de nouveauté. Mathieu Valet, Louis Delemer et Violette Spillebout arguent plutôt sur "l'insécurité" dans la ville.

Dans l'ombre d'Aubry, Arnaud Deslandes se fait connaitre

Arnaud Deslandes incarne un pari risqué : assumer pleinement l'héritage de Martine Aubry tout en tentant de s'en émanciper. Pendant une vingtaine d'années, cet enfant de Charleville-Mézières a gravi les échelons de la mairie lilloise, de stagiaire en 2005 à premier adjoint, lui valant le qualificatif de "bébé Aubry".

En mars 2025, l'ancienne ministre a quitté ses fonctions en cours de mandat pour propulser son poulain un an avant les élections. Un geste stratégique : "Quand vous récupérez une municipalité, vous récupérez les canaux clientélaires et relationnels de la mairie", analyse Tristan Haute, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Lille, auprès de Ouest-france.

A propos de sa relation avec Martine Aubry, le maire a déclaré : "Non, Martine n'est pas intrusive. Mais oui, elle reste ma conseillère premium, et j'ai la chance d'avoir sa confiance absolue, je peux la solliciter quand je veux".

Un programme de 80 engagements pour tourner la page

Présenté le 2 février 2026 en présence de Martine Aubry et du sénateur Patrick Kanner, le programme d'Arnaud Deslandes compte 80 engagements et plus de 200 propositions, élaborés collectivement avec des habitants et les 60 colistiers.

Le logement en constitue l'axe prioritaire : 1 500 logements construits et 2 300 rénovés chaque année, dans une ville où 25 000 dossiers sont en attente. La sécurité passe par 50 policiers municipaux supplémentaires, des "marches exploratoires" dans les quartiers et un travail sur l'éclairage public.

Le candidat promet aussi 100 nouvelles places en crèche, l'extension du périscolaire jusqu'à 19h et l'ouverture d'une garderie le samedi matin pour "aider davantage les familles", notamment monoparentales.

Sur les transports, il s'engage à défendre la gratuité en l'étendant aux moins de 25 ans, aux plus de 65 ans et aux PMR, avec un téléphérique à Fives-Cail et une ligne de bus à haut niveau de service. Enfin, la friche Saint-Sauveur, héritée de l'ère Aubry, est vouée à accueillir des logements, un parc et une piscine olympique, pour "répondre à la question écologique et sociale".

Arnaud Deslandes n'exclut pas des alliances

Lors du grand débat organisé par France 3, La Voix du Nord et ICI, la question des alliances pour le second tour s'est invitée au cœur des échanges. Arnaud Deslandes n'exclut pas un rapprochement avec la liste écologiste, à laquelle il a "tendu la main avant le premier tour".

"J'espère que nous saurons cheminer ensemble", a-t-il lancé à Stéphane Baly, soulignant qu'ils ont "aussi beaucoup de points de convergence". Mais le chef de file des écologistes reste prudent, évoquant des "désaccords majeurs avec Arnaud Deslandes sur le devenir de Saint-Sauveur" . De son côté, Lahouaria Addouche a des ambitions claires : "être en tête au premier tour et proposer une alliance à Baly". Une offre à laquelle l'écologiste n'a pas clairement répondu.

Une élection très serrée en 2020 qui a laissé des traces

Pour comprendre l'élection de 2026, il faut revenir sur celle de 2020. Martine Aubry, maire depuis 2001, briguait alors un quatrième mandat à la tête d'une liste soutenue par le PS, le Parti communiste et le Parti radical de gauche. Face à elle, l'écologiste Stéphane Baly avait créé la surprise : loin des derniers sondages qui le plaçaient très en retard, sa liste avait recueilli 24,53 % des suffrages au premier tour.

Les négociations entre les deux listes avaient ensuite échoué, et Stéphane Baly avait maintenu sa candidature au second tour. Martine Aubry avait finalement conservé son siège, mais de justesse : 227 voix seulement la séparaient de son rival écologiste. Un résultat qui fragilisait durablement la majorité socialiste et préfigurait les tensions actuelles à gauche. Six ans plus tard, Arnaud Deslandes hérite de cette situation délicate, dans une ville où la gauche reste divisée et où chaque voix peut tout changer.

Martine Aubry, un fidèle soutien

Présente au lancement de campagne d'Arnaud Deslandes, en juin 2025, dans un bar-restaurant du quartier Moulins, Martine Aubry n'avait pas caché sa satisfaction. "Je suis heureuse et je me dis qu'il était temps que je m'en aille ! Je serai là comme militante jusqu'au bout avant qu'on installe Arnaud dans le beffroi", a-t-elle déclaré devant les partisans réunis.

L'ancienne maire a salué les valeurs portées par son successeur et affiché une grande sérénité pour la suite : "Chez les Socialistes, même si en ce moment c'est un peu compliqué, à Lille et dans le Nord, c'est toujours le fond qui gagne. Il faut avoir une vision de la ville. Il faut bien écouter les gens, leur apporter les bonnes solutions. Tous les gens qui connaissent Arnaud disent que c'est quelqu'un qui sera toujours proche de nous parce que gérer une grande ville, c'est pas toujours être sympa ou faire semblant d'être sympa".

Une campagne qui ressemble à une primaire de la gauche

La campagne lilloise a pris des allures de primaire de la gauche, avec d'un côté Arnaud Deslandes, héritier des vingt-cinq années de pouvoir de Martine Aubry, et de l'autre l'écologiste Stéphane Baly, qui réclame une alternance. Les programmes de gauche "sont relativement proches", a analysé Tristan Haute, maître de conférences à l'université de Lille, auprès de franceinfo.

Ce sont donc les personnalités qui ont joué un rôle déterminant. Stéphane Baly a estimé que l'élection du maire sortant serait "un cinquième mandat Aubry" et que "les Lillois ont besoin d'un nouveau souffle", dans Libération. Arnaud Deslandes, lui, a tenté de jouer la carte du vote utile : "C'est très dangereux d'affirmer qu'on peut se payer le luxe de la division de la gauche", a-t-il confié à l'AFP. Le jeu des alliances sera décisif.