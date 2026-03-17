Résultat d'Arnaud Deslandes à l'élection municipale 2026 à Lille : la victoire à sa portée ?

Arnaud Deslandes veut briguer son premier mandat complet, après avoir été choisi par Martine Aubry il y a un an. Le maire sortant a réussi à nouer une alliance à gauche après un premier tour en tête.

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Arnaud Deslandes a réussi une première étape : il est arrivé en tête du premier tour de l'élection municipale à Lille qui s'est déroulé ce 15 mars. Le candidat PS PC PP, a récolté 26,26% des suffrages exprimés, devançant de trois points la candidate LFI Lahouaria Addouche. L'écologiste Stéphane Baly a terminé avec 17,75 % devant Violette Spillebout de Renaissance-MoDem-Horizons avec 11,14 %. Le candidat du RN Matthieu Valet (10,92 %) a aussi obtenu son ticket pour le second tour des municipales 2026. Arnaud Deslandes est en plus parvenu à nouer une alliance avec le candidat écologiste, qui avait été un adversaire redoutable de Martine Aubry lors des municipales de 2020. Ils ont décidé de fusionner leurs listes. "Nous partagerons les responsabilités, nous cogérerons ensemble la ville, nous travaillerons ensemble", a assuré Arnaud Deslandes sur ICI Nord. Sa liste "Tout pour Lille" pour le second tour comprend alors 60 % de colistiers issus de la majorité sortante et 40% de colistiers écologistes, dont Stéphane Baly, en troisième position. Le second tour se joue donc en quadrangulaire.

Les résultats d'Arnaud Deslandes dans les sondages

Lille est une ville historiquement socialiste. Depuis mars 2025, la commune est dirigée par Arnaud Deslandes suite à la démission de Martine Aubry, après plus de 20 ans à sa tête. Lors des élections municipales 2026, c'est donc le premier véritable scrutin pour le candidat. Il n'a eu que 12 mois pour faire ses preuves, cela sera-t-il suffisant pour repartir pour six années supplémentaires ?

Selon un sondage Ifop pour La Voix du Nord, publié le 4 mars, le candidat aurait toutes ses chances au second tour. Il doit toutefois être pris avec des pincettes car les scénarios simulés ne prennent pas en compte la qualification du candidat RN. Dans l'hypothèse d'une triangulaire face à la France insoumise et la liste de Violette Spillebout, il l'emporterait largement à plus de 50%. Le candidat devrait dans tous les cas profiter des reports de voix de la liste écologistes.

Le logement comme priorité pour Arnaud Deslandes

Si Arnaud Deslandes a pour mission de garder Lille comme bastion socialiste et de perpétuer l'héritage de Martine Aubry, il doit aussi se faire un nom. Il a finalisé de grands projets, avec notamment en janvier la piétonnisation de la Grand-Place. Il veut faire de Lille "le laboratoire d'un monde meilleur".

Dans son programme, il place le logement en priorité avec 1500 constructions et 2300 rénovations chaque année, ainsi que l'ajout de places supplémentaires d'hébergement d'urgence. La santé est la deuxième préoccupation des Lillois : il prévoit donc un développement des centres de soin et des bilans de santé mobiles. Policiers supplémentaires, extension de la gratuité des transports ou encore métamorphose paysagère de la ville font partie des propositions phares.