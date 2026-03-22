Résultat d'Arnaud Deslandes à l'élection municipale 2026 à Lille : quel est son score ?
Arnaud Deslandes a toutes ses chances lors du second tour de l'élection municipale à Lille. Il a noué une alliance à gauche et est arrivé en tête du premier tour. Alors, va-t-il l'emporter ce dimanche ? Découvrez ses résultats.
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Le maire sortant de Lilles Arnaud Deslandes (PS-PCF-Écologistes) est réélu : il serait arrivé en tête à Lille avec 50% des voix ce dimanche soir, devant Lahouaria Addouche (LFI), qui aurait obtenu 34% des voix, selon de premières estimation Elabe-Berger Levrault communiquées par BFM TV. Violette Spillebout de l'union de droite aurait obtenu 8,6% des suffrages, et Matthieu Valet du RN ferme la quadrangulaire avec 7,4%. Rappelons qu'il s'agit d'estimations, et que les résultats définitifs doivent encore être communiqués par le ministère de l'Intérieur.
Au premier tour la semaine dernière, le candidat PS PC PP avait récolté 26,26% des suffrages exprimés, devançant de trois points la candidate LFI Lahouaria Addouche. L'écologiste Stéphane Baly a terminé deuxième avec 17,75 %, mais a décidé de se rallier au socialiste, alors qu'il avait été un adversaire redoutable de Martine Aubry lors des municipales de 2020.
Ils ont décidé de fusionner leurs listes. "Nous partagerons les responsabilités, nous cogérerons ensemble la ville, nous travaillerons ensemble", a assuré Arnaud Deslandes sur ICI Nord. Sa liste "Tout pour Lille demain" pour le second tour comprend alors 60 % de colistiers issus de la majorité sortante et 40% de colistiers écologistes, dont Stéphane Baly, en troisième position. Violette Spillebout de Renaissance-MoDem-Horizons s'est aussi qualifiée avec 11,14 % au premier tour et concurrence Arnaud Deslandes ce dimanche 22 mars tout comme le candidat RN Matthieu Valet (10,92 %). Le second tour se jouait donc en quadrangulaire.
Le logement comme priorité pour Arnaud Deslandes
Si Arnaud Deslandes a pour mission de garder Lille comme bastion socialiste et de perpétuer l'héritage de Martine Aubry, il doit aussi se faire un nom. Il a finalisé de grands projets, avec notamment en janvier la piétonnisation de la Grand-Place. Il veut faire de Lille "le laboratoire d'un monde meilleur".
Dans son programme, il place le logement en priorité avec 1500 constructions et 2300 rénovations chaque année, ainsi que l'ajout de places supplémentaires d'hébergement d'urgence. La santé est la deuxième préoccupation des Lillois : il prévoit donc un développement des centres de soin et des bilans de santé mobiles. Policiers supplémentaires, extension de la gratuité des transports ou encore métamorphose paysagère de la ville font partie des propositions phares.
20:46 - Les premiers chiffres de l'élection municipale à Lilles
Selon des estimations ELABE-BERGER LEVRAULT pour BFM TV, RMC et Le Figaro, Arnaud Deslandes arriverait bien en tête du second tour des élections municipales avec 50% des voix, ce qui lui permettrait d'être élu. Il devance Lahouaria Addouche (LFI), avec 34 % des voix, Violette Spillebout (Renaissance-MoDem-Horizons) avec 8,6% et Matthieu VALET (RN) qui termine la quadrangulaire avec 7,4%.
20:15 - Arnaud Deslandes en tête à Lille
Selon de premières estimation Elabe-Berger Levrault communiquées par BFM TV, le maire sortant Arnaud Deslandes (PS-PCF-Écologistes) est arrivé en tête à Lille avec 50% des voix ce dimanche soir. Son adversaire, Lafouaria Addouche de LFI, aurait obtenu 34% des suffrages. Selon ces premiers résultats partiels, il est donc réélu à la mairie de Lille.
20:08 - Arnaud Deslandes en tête selon les premières estimations
Arnaud Deslandes serait en tête à Lille pour conserver la mairie, selon l'institut de sondage Elabe. Il s’impose avec une estimation de 50 % devant la candidate Lahouaria Addouche (LFI) avec 34 %.
20:05 - Les bureaux de vote sont fermés à Lille
Les bureaux de vote ont fermé leurs portes à Lille. Les premiers résultat de l'élection municipale devrait tomber dans les prochaines minutes. Création de 1500 nouveaux logements, gratuité des transports en commun pour les moins de 25 ans, développement de 5 nouveaux centres de soin, recrutement de nouveaux policiers municipaux... Le programme de Tout pour Lille Demain est tourné vers la proximité.
19:47 - La friche Saint-Sauveur, clé de voûte des négociations d'entre deux tours (2/2)
Face à eux, la candidate insoumise Lahouaria Addouche défend un tout autre projet : "100 % nature, 0 % béton", en dénonçant un risque de gentrification et des logements "ni dignes, ni abordables" pour les plus modestes.
Le contexte rend le débat d'autant plus brûlant : avec seulement 17 m² d'espaces verts par habitant, Lille est l'une des villes françaises les plus vulnérables aux fortes chaleurs et figure parmi celles où le déficit d'espaces naturels est le plus élevé.
19:16 - La friche Saint-Sauveur, clé de voûte des négociations (1/2)
Ces 23 hectares en plein cœur de Lille, dernière grande réserve foncière de la ville, ont été au centre des tractations de l'entre-deux tours. Au premier tour, les les deux candidats alliés défendaient des visions difficilement conciliables. Arnaud Deslandes portait un projet de nouveau quartier avec un parc de seulement 3 hectares, quand Stéphane Baly réclamait au moins 11 hectares de nature. Finalement, c'est l'écologiste qui semble avoir obtenu gain de cause
18:40 - Le soutien de Martine Aubry à Arnaud Deslandes
L'ancienne maire a salué les valeurs portées par son successeur et affiché une grande sérénité pour la suite : "Chez les Socialistes, même si en ce moment c'est un peu compliqué, à Lille et dans le Nord, c'est toujours le fond qui gagne. Il faut avoir une vision de la ville. Il faut bien écouter les gens, leur apporter les bonnes solutions. Tous les gens qui connaissent Arnaud disent que c'est quelqu'un qui sera toujours proche de nous parce que gérer une grande ville, c'est pas toujours être sympa ou faire semblant d'être sympa".
18:10 - Martine Aubry, un fidèle soutien
Présente au lancement de campagne d'Arnaud Deslandes, en juin 2025, dans un bar-restaurant du quartier Moulins, Martine Aubry n'avait pas caché sa satisfaction. "Je suis heureuse et je me dis qu'il était temps que je m'en aille ! Je serai là comme militante jusqu'au bout avant qu'on installe Arnaud dans le beffroi", a-t-elle déclaré devant les partisans réunis.
17:41 - Une nouvelle liste partagée, mais aussi décriée
Le 17 mars 2026, le maire sortant de Lille, Arnaud Deslandes (PS), et l'écologiste Stéphane Baly (EELV) ont officialisé leur alliance pour le second tour en déposant une liste commune en préfecture. Cette liste rassemble 61 colistiers, dont 23 issus de la campagne de Stéphane Baly au premier tour.
Cette fusion n'a pourtant pas fait l'unanimité chez les Verts, puisque deux votes internes au sein du parti et de la liste de Baly s'y étaient opposés. Simon Jamelin, tête de "Hellemmes Verte", a d'ailleurs refusé de figurer sur la liste lilloise.
17:34 - Quel taux de participation à 17 h ?
Le taux participation à 17h dans le Nord était de 40,78 %, selon les chiffres du Ministère de l'intérieur. Pour rappel, à Lille, les buraux de vote fermeront leurs portes à 20h.
17:12 - Des concessions pour la fusion des listes
Les compromis sont visibles dans le programme commun : la part de logements très sociaux passe de 30 % à 40 %, la gratuité des bus est étendue à tous, et le projet de piscine olympique à Saint-Sauveur est abandonné au profit d'un grand parc. Du côté socialiste, on conserve le recrutement de 50 policiers municipaux et une politique ferme sur le stationnement.
16:20 - Un programme de 80 engagements pour tourner la page
Présenté le 2 février 2026 en présence de Martine Aubry et du sénateur Patrick Kanner, le programme d'Arnaud Deslandes compte 80 engagements et plus de 200 propositions, élaborés collectivement avec des habitants et les 60 colistiers. Le logement en constitue l'axe prioritaire : 1 500 logements construits et 2 300 rénovés chaque année, dans une ville où 25 000 dossiers sont en attente. La sécurité passe par 50 policiers municipaux supplémentaires, des "marches exploratoires" dans les quartiers et un travail sur l'éclairage public.
Le candidat promet aussi 100 nouvelles places en crèche, l'extension du périscolaire jusqu'à 19h et l'ouverture d'une garderie le samedi matin pour "aider davantage les familles", notamment monoparentales. Sur les transports, il s'engage à défendre la gratuité en l'étendant aux moins de 25 ans, aux plus de 65 ans et aux PMR, avec un téléphérique à Fives-Cail et une ligne de bus à haut niveau de service. Enfin, la friche Saint-Sauveur, héritée de l'ère Aubry, est vouée à accueillir des logements, un parc et une piscine olympique, pour "répondre à la question écologique et sociale".
15:55 - Dans l'ombre d'Aubry, Arnaud Deslandes se fait connaitre
Arnaud Deslandes incarne un pari risqué : assumer pleinement l'héritage de Martine Aubry tout en tentant de s'en émanciper. Pendant une vingtaine d'années, cet enfant de Charleville-Mézières a gravi les échelons de la mairie lilloise, de stagiaire en 2005 à premier adjoint, lui valant le qualificatif de "bébé Aubry".
En mars 2025, l'ancienne ministre a quitté ses fonctions en cours de mandat pour propulser son poulain un an avant les élections. Un geste stratégique : "Quand vous récupérez une municipalité, vous récupérez les canaux clientélaires et relationnels de la mairie", analyse Tristan Haute, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Lille, auprès de Ouest-France. A propos de sa relation avec Martine Aubry, le maire a déclaré : "Non, Martine n'est pas intrusive. Mais oui, elle reste ma conseillère premium, et j'ai la chance d'avoir sa confiance absolue, je peux la solliciter quand je veux".