Résultat d'Arnaud Deslandes à l'élection municipale 2026 à Lille : quel est son score ?

Arnaud Deslandes a toutes ses chances lors du second tour de l'élection municipale à Lille. Il a noué une alliance à gauche et est arrivé en tête du premier tour. Alors, va-t-il l'emporter ce dimanche ? Découvrez ses résultats.

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Le maire sortant de Lilles Arnaud Deslandes (PS-PCF-Écologistes) est réélu : il serait arrivé en tête à Lille avec 50% des voix ce dimanche soir, devant Lahouaria Addouche (LFI), qui aurait obtenu 34% des voix, selon de premières estimation Elabe-Berger Levrault communiquées par BFM TV. Violette Spillebout de l'union de droite aurait obtenu 8,6% des suffrages, et Matthieu Valet du RN ferme la quadrangulaire avec 7,4%. Rappelons qu'il s'agit d'estimations, et que les résultats définitifs doivent encore être communiqués par le ministère de l'Intérieur.

Au premier tour la semaine dernière, le candidat PS PC PP avait récolté 26,26% des suffrages exprimés, devançant de trois points la candidate LFI Lahouaria Addouche. L'écologiste Stéphane Baly a terminé deuxième avec 17,75 %, mais a décidé de se rallier au socialiste, alors qu'il avait été un adversaire redoutable de Martine Aubry lors des municipales de 2020.

Ils ont décidé de fusionner leurs listes. "Nous partagerons les responsabilités, nous cogérerons ensemble la ville, nous travaillerons ensemble", a assuré Arnaud Deslandes sur ICI Nord. Sa liste "Tout pour Lille demain" pour le second tour comprend alors 60 % de colistiers issus de la majorité sortante et 40% de colistiers écologistes, dont Stéphane Baly, en troisième position. Violette Spillebout de Renaissance-MoDem-Horizons s'est aussi qualifiée avec 11,14 % au premier tour et concurrence Arnaud Deslandes ce dimanche 22 mars tout comme le candidat RN Matthieu Valet (10,92 %). Le second tour se jouait donc en quadrangulaire.

Le logement comme priorité pour Arnaud Deslandes

Si Arnaud Deslandes a pour mission de garder Lille comme bastion socialiste et de perpétuer l'héritage de Martine Aubry, il doit aussi se faire un nom. Il a finalisé de grands projets, avec notamment en janvier la piétonnisation de la Grand-Place. Il veut faire de Lille "le laboratoire d'un monde meilleur".

Dans son programme, il place le logement en priorité avec 1500 constructions et 2300 rénovations chaque année, ainsi que l'ajout de places supplémentaires d'hébergement d'urgence. La santé est la deuxième préoccupation des Lillois : il prévoit donc un développement des centres de soin et des bilans de santé mobiles. Policiers supplémentaires, extension de la gratuité des transports ou encore métamorphose paysagère de la ville font partie des propositions phares.